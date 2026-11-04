AYEK Afina — Real Madrid: tarkiblar va jonli matn
Chempionlar ligasi doirasidagi AYEK Afina — Real Madrid uchrashuvi 4 noyabr, 22:45 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
AYEK Afina boshlang‘ich tarkibi: 91. Brinoli A., 16. Arriaga K., 8. Gachinovich M., 9. Yovich L., 6. Kayrinen K., 11. Koyta A., 14. Mayer L., 2. Mukudi X. (kapitan), 3. Pilo S., 44. Relvas F., 12. Rota L.
AYEK Afina zaxiradagilari: 41. Balamotis M., 22. Likoyannis K., 20. Mantalos P., 18. Marin R., 1. Strakosha T., 19. Varga B., 21. Vida D., 27. Vitalis M., 90. Zini, 10. Zubkov O.
AYEK Afina bosh murabbiyi: Nikolich M.
Real Madrid boshlang‘ich tarkibi: 1. Kurtua T., 5. Bellingem Dj., 6. Kamavinga E., 17. Kukurelya M., 25. Diomande I., 24. Dyumfris D., 3. Eder Militao, 10. Mbappe K., 22. Ryudiger A., 20. Silva B., 7. Vinisius Junior (kapitan).
Real Madrid zaxiradagilari: 12. Aleksander-Arnold T., 18. Karreras A., 21. Dias B., 9. Endrik, 19. Espi K., 4. Xyoysen D., 16. Konate I., 13. Lunin A., 38. Martines S., 26. Mestre S., 27. Pitarch T., 8. Valverde F.
Real Madrid bosh murabbiyi: Mourinyu J.
Izohlar 0
…