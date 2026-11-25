Manchester Siti — Napoli: tarkiblar va jonli matn
Chempionlar ligasi doirasidagi Manchester Siti — Napoli uchrashuvi 25 noyabr, 01:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Manchester Siti boshlang‘ich tarkibi: 1. Donnarumma J., 27. Nunes M., 6. Gexi M., 24. Gvardiol J., 33. O'Reyli N., 5. Anderson E., 32. Buaddi A., 10. Sherki R., 17. Fernandes E., 37. Allan Elias, 9. Xoland E. (kapitan).
Manchester Siti zaxiradagilari: 21. Ait-Nuri R., 3. Diash R., 11. Doku J., 47. Foden F., 45. Xusanov A., 8. Kovachich M., 82. Lyuis R., 56. Makadu R., 7. Ndiaye I., 28. Ruli J., 75. Samba F., 22. Vitor Reys.
Manchester Siti bosh murabbiyi: Mareska E.
Napoli boshlang‘ich tarkibi: 32. Milinkovich-Savich V., 37. Spinatssola L., 31. Byokema S., 13. Rraxmani A., 17. Olivera M., 21. Politano M. (kapitan), 11. De Bryuyne K., 6. Gilmor B., 8. Maktominey S., 70. Lang N., 19. Xyoylunn R.
Napoli zaxiradagilari: 99. Angissa F., 38. Chiummariyello A., 14. Kontini N., 7. David Neres, 23. Jovane, 20. Lukka L., 41. Spinelli D.
Napoli bosh murabbiyi: Allegri M.
- 90O‘yin yakunlandi. Hisob: Manchester Siti 2:2 Napoli
- 90+3Ishtvan Kovach o‘yin tugaganidan so‘ng sportga xos bo‘lmagan xulq-atvori uchun Janluiji Donnarummaga (Manchester Siti) sariq kartochka ko‘rsatdi.
- 90+3O‘yin o‘z nihoyasiga yetdi.
- 90+2Rayan Sherki (Manchester Siti) ajoyib uzatmani amalga oshirdi. U jarima maydonchasi tashqarisidan zarba yo‘lladi, ammo to‘p darvoza to‘sinidan yuqorilab o‘tib ketdi.
- 90+2Elliot Anderson (Manchester Siti) burchak zarbasini qisqa masofaga o‘ynab berdi.
- 90+1Elliot Anderson (Manchester Siti) jarima maydonchasi ichida sheriklarini topa olmadi, uning uzatmasi to‘sib qolindi. Hakam burchak zarbasini ko‘rsatdi va Manchester Siti burchakdan to‘pni o‘yinga kiritadi.
- 90To‘rtinchi hakam o‘yinga 2 daqiqa qo‘shib berdi.
- 90Matteo Politano (Napoli) burchak zarbasini noaniq tarzda jarima maydonchasi ichiga uzatdi.
- 88Matteo Politano (Napoli) jarima maydonchasi ichiga to‘pni uzatdi, ammo Janluidji Donnarumma o‘z darvozasidan chiqib, to‘pni egallab oldi.
- 87Mateus Nunes (Manchester Siti) bunday xatti-harakat qoidalarga zid ekanini bilishi kerak edi. U raqibiga qarshi juda ehtiyotsizlik bilan o‘ynadi va Ishtvan Kovachda hushtak chalishdan boshqa iloj qoldirmadi.
- 862-2Gol! Iliman Ndiaye ajoyib ko‘rish qobiliyatini namoyish etib, Rayan Sherkiga (Manchester Siti) to‘pni uzatdi, u esa jarima maydonchasi ichida sovuqqonlik bilan to‘pni darvozaning chap pastki burchagiga joylab qo‘ydi. Hisob 2:2.
- 85Hakam hushtagini chaldi, chunki Jovane (Napoli) to‘p uchun kurashda juda qo‘pol harakat qildi.
- 84Ishtvan Kovach hushtagini chaldi va Erling Xoland (Manchester Siti) hujumda qoidabuzarlik sodir etgani uchun jazolandi. Hakamdan yaxshi qaror.
- 83Elliot Anderson (Manchester Siti) jarima maydonchasi ichida himoyani yorib o‘tuvchi pasni qabul qilib oldi. U hatto tepaga qaramasdan darvozaning o‘ng tomoniga kuchli zarba yo‘lladi, ammo Vanya Milinkovich-Savich ajoyib seyv namoyish etdi.
- 82Bu sariq kartochka! Mark Gexi (Manchester Siti) qarordan norozi, ammo bizning nazarimizda bu aniq qoidabuzarlik edi.
- 81Burchak zarbasidan so‘ng to‘p Yoshko Gvardiolga (Manchester Siti) kelib tushdi, u zarba berishga urindi. Bugun omad undan yuz o‘girdi, to‘p o‘ng ustunga tegib qaytdi.
- 81Rayan Sherki (Manchester Siti) burchak zarbasidan jarima maydonchasi ichiga sifatli to‘p uzatishga urinib ko‘radigan ko‘rinadi.
- 80Iliman Ndiaye (Manchester Siti) to‘pni darvoza tomon yo‘lladi, ammo himoyachilardan biri to‘pni mohirona to‘sib qolgani sababli u mo‘ljalga yetmadi. Burchak zarbasi. Manchester Sitida imkoniyat bo‘ladi.
- 78Jeremi Doku (Manchester Siti) to‘pni uzatishga urindi, ammo u to‘sib qolindi.
- 78Rayan Sherki (Manchester Siti) burchak zarbasidan to‘pni jarima maydonchasiga uzatish o‘rniga, yaqinroqdagi sherigiga qisqa pas bilan oshirdi.
- 78Jeremi Doku (Manchester Siti) oldinga qarab uzatma berdi, ammo himoyachilardan biri to‘pni to‘sib qoldi. Hakam Manchester Siti foydasiga burchak zarbasini belgiladi.
- 761-2Gol! Noa Lang (Napoli) jarima maydoni ichidan to‘pga birinchi urinishdayoq zarba berdi va darvozabonni dog‘da qoldirib, to‘pni darvozaning markaziga joylab qo‘ydi. 1:2.
- 75Massimiliano Allegri zaxira o‘yinchisini maydonga tushirishga tayyorlanmoqda. Kevin De Bryuyne o‘rniga Frank Angissa (Napoli) maydonga tushdi.
- 75Massimiliano Allegri o‘zgarish qilishga qaror qildi. Jovane (Napoli) Rasmus Xoylundning o‘rniga maydonga tushdi.
- 74Rayan Sherki (Manchester Siti) to‘pni qabul qilib oldi va darvoza tomon pastlab boruvchi zarba yo‘lladi, ammo uning kuchi Vanya Milinkovich-Savichni bezovta qilish uchun yetarli bo‘lmadi.
- 73Jeremi Doku (Manchester Siti) raqib o‘yinchisini aldab o‘tmoqchi bo‘ldi, ammo to‘p uzoqlashtirildi.
- 72Mateus Nunes (Manchester Siti) jarima maydonchasi ichida to‘pni qabul qilib oldi va darvoza tomon xavfli zarba yo‘lladi, ammo himoyachilardan biri yo‘lni to‘sib qolgani uchun nishonlashga hali erta. Darvozabon bu zarbani qaytara olarmidi, aytish qiyin.
- 71Jeremi Doku (Manchester Siti) yaxshi imkoniyatdan foydalana olmadi, uning jarima maydonchasiga oshirgan to‘pini himoyachilar to‘sib qo‘yishdi.
- 69Mateus Nunes (Manchester Siti) yaxshi uzatmani qabul qilib olgach, uzoq masofadan o‘z omadini sinab ko‘rdi. U to‘pga noaniq zarba berdi va uni tribunalar tomon uchirib yubordi.
- 671-1Gol! Jeremi Doku jarima maydonchasi ichida Ayyub Buaddiga (Manchester Siti) ajoyib pas uzatdi. Bu unga darvoza to‘sini ostiga aniq zarba yo‘llash imkonini berdi. 1:1.
- 67Rayan Sherki (Manchester Siti) to‘pni jarima maydonchasiga uzatish o‘rniga burchak zarbasini qisqa masofaga o‘ynadi.
- 66Elliot Anderson (Manchester Siti) aniq uzatmani qabul qilib oldi va darvozabon bilan birga-bir vaziyatga chiqib bordi. U darvozaning chap tomoniga pastdan zarba yo‘lladi, ammo Vanya Milinkovich-Savich ajoyib sakrash bilan to‘pni qaytardi.
- 65Elliot Anderson (Manchester Siti) jarima maydonchasi ichiga to‘pni uzatdi, ammo raqib himoyachilari xavfni bartaraf etish uchun to‘pni uzoqlashtirishdi.
- 63O‘zgarish. Iliman Ndiaye (Manchester Siti) Enso Fernandesning o‘rniga maydonga tushdi.
- 62Napoli maydon markazida juda yaxshi nazorat va aniq paslar bilan o‘yin ko‘rsatmoqda.
- 60Mateus Nunes (Manchester Siti) jarima maydonchasi ichiga to‘pni uzatdi, ammo u to‘g‘ri Vanya Milinkovich-Savichning qo‘liga borib tushdi va darvozabon to‘pni egallab oldi.
- 59Niko O'Reyli (Manchester Siti) qo‘pollik ishlatdi va Ishtvan Kovach qoidabuzarlik uchun hushtagini chaldi.
- 57Elliot Anderson (Manchester Siti) to‘pni jarima maydonchasiga uzatdi, ammo himoyachilardan biri hushyorlik ko‘rsatib, to‘pni uzoqlashtirdi.
- 550-1Gol! Billi Gilmor Rasmus Xyoylundga (Napoli) to‘pni uzatib berdi va u jarima maydonchasi ichidan pastlab borgan zarba bilan darvozani ishg‘ol qildi. Hisob 0:1.
- 55Enso Mareska o‘zgarish amalga oshirishga qaror qildi. Allan Elias o‘rniga Jeremi Doku (Manchester Siti) maydonga tushadi.
- 55Noa Lang (Napoli) oxirgi himoyachi ortiga qochib o‘tdi, ammo u o‘yindan tashqari holatda qoldi.
- 52Belgilangan standart vaziyatdan Enso Fernandes (Manchester Siti) tomonidan jarima maydonchasiga uzatilgan to‘pni himoyachilardan biri osonlik bilan bartaraf etdi.
- 52O‘yin to‘xtatildi. Sem Byukema (Napoli) to‘p uchun kurashda qoidani buzdi. U o‘z xatosini yaxshi anglagani uchun hech qanday e’tiroz yoki imo-ishoralar qilayotgani yo‘q. Manchester Siti foydasiga jarima zarbasi belgilandi.
- 51Elliot Anderson (Manchester Siti) tomonidan amalga oshirilgan uzatma jarima maydonchasiga yetib bormadi, himoyachilar to‘pni xavfsiz hududga chiqarib yuborishdi.
- 50Manchester Siti tomonidan tezkorlik bilan amalga oshirilgan burchak zarbasi.
- 50Manchester Siti himoyachilari Rayan Sherkining (Manchester Siti) zarbasini qaytarishda qiynalishdi. U ikkilanmay, jamoadoshidan uzatma qabul qilib olgach, jarima maydoni tashqarisidan darvozani nishonga oldi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va yon hakam burchak bayroqchasini ko‘rsatdi. Manchester Siti foydasiga burchak zarbasi.
- 49Skott Maktominey (Napoli) qo‘pol o‘ynadi va hakam fol qayd etdi. Manchester Siti jarima zarbasi tepish huquqini qo‘lga kiritdi.
- 48Noa Lang (Napoli) oldinga o‘tishga urinmoqda, ammo raqib o‘yinchisi to‘pni maydondan chiqarib yubordi.
- 47Leonardo Spinatssola (Napoli) tomonidan qo‘pol o‘yin. Hakam hushtak chalib, qoidabuzarlikni qayd etdi.
- 47Qo‘pol harakat! Allan Elias (Manchester Siti) raqibini yiqitgani uchun jazolandi va Ishtvan Kovach hushtagini chaldi.
- 46Ikkinchi bo‘lim boshlanishi uchun hamma narsa tayyor.
- 45+1Ishtvan Kovach hushtak chalib, birinchi bo‘limni yakunladi.
- 45Noa Lang (Napoli) o‘zi uchun bo‘sh hudud yaratdi va uzoq masofadan darvozani nishonga oldi. To‘p darvozabonga hech qanday xavf tug‘dirmadi va tribunalarga qarab uchib ketdi.
- 44Sem Byukema (Napoli) o‘z qo‘riqchisidan qochib ketdi va burchak zarbasidan uzatilgan to‘pga yetib keldi, ammo uning o‘ng ustun tomon yo‘llagan ajoyib bosh zarbasini darvozabon sakrab, mohirona qaytardi.
- 44Matteo Politano (Napoli) to‘pni burchak bayroqchasi tomon olib bordi va uni jarima maydonchasi ichiga uzatdi.
- 43Noa Lang (Napoli) to‘pni jamoadoshiga yetkazishga urindi, ammo himoyachi uni mohirlik bilan to‘sib qoldi. Napoli raqibni burchak zarbasi berishga majbur qildi.
- 41Enso Fernandes (Manchester Siti) xavfli o‘yin namoyish etdi. Ishtvan Kovach hushtak chalib, qoidabuzarlikni qayd etdi.
- 40Matteo Politano (Napoli) jarima maydonchasiga ajoyib uzatmani amalga oshirdi, ammo raqib himoyasi to‘pni xavfsiz joyga chiqarib yuborishga muvaffaq bo‘ldi.
- 40Vanya Milinkovich-Savich ajoyib seyv namoyish etdi! Erling Xoland (Manchester Siti) jarima maydonchasiga uzatilgan aniq to‘pni boshi bilan darvozaga yo‘llashga urindi. U to‘pni darvozaning yuqori burchagiga yo‘naltirdi, ammo darvozabon bu zarbani qaytardi.
- 39Hakam o‘yinni to‘xtatdi, chunki yon chiziq hakami Skott Maktominey (Napoli) o‘yindan tashqari holatda qolganini qayd etdi.
- 38Enso Fernandes (Manchester Siti) raqibiga nisbatan o‘ta qo‘pollik ishlatganiga qaramay, hakam tomonidan hech qanday jazosiz qoldirildi.
- 37Matias Olivera (Napoli) to‘p uchun kurashda juda qo‘pol harakat qildi va Ishtvan Kovach o‘yinni to‘xtatib, jarima zarbasi belgiladi.
- 36Ayyub Buaddi (Manchester Siti) tomonidan himoya ortiga uzatilgan navbatdagi to‘p qaytarildi va xavfli hududdan uzoqlashtirildi.
- 35Enso Fernandes (Manchester Siti) burchak zarbasini amalga oshirish uchun yaqinlashdi, ammo to‘p himoyachilar orasiga borib tushdi.
- 35Elliot Anderson (Manchester Siti) jarima maydonchasi ichiga xavfli uzatma amalga oshirib, sheriklaridan birini boshi bilan zarba berishga chiqarmoqchi bo‘ldi, ammo himoyachi hujumchilardan balandroq sakrab, xavfni bartaraf etdi. Manchester Siti burchak zarbasini amalga oshiradi.
- 34Erling Xoland (Manchester Siti) jarima maydonchasi tashqarisidan kuchli zarba yo‘lladi, ammo uning urinishi himoyachi tomonidan to‘sib qolindi.
- 32Matteo Politano (Napoli) jarima maydonchasi ichiga pastdan uzatma bermoqchi bo‘ldi, ammo to‘p to‘sib qolindi va uzoqlashtirildi.
- 30Kevin De Bryuyne (Napoli) qo‘pollik ishlatdi va Ishtvan Kovach hushtak chalib, qoidabuzarlikni qayd etdi.
- 30Elliot Anderson (Manchester Siti) tomonidan jarima maydonchasiga uzatilgan to‘p jamoasi uchun golli vaziyat yaratishi uchun yanada aniqroq bo‘lishi kerak edi.
- 29Vanya Milinkovich-Savich hushyor va u Joshko Gvardiol (Manchester Siti) tomonidan uzatilgan uzun pasni yaxshi ko‘rib turibdi. Osoyishta seyv!
- 27Rasmus Xoylund (Napoli) jarima maydonchasi ichida to‘pni juda chiroyli qabul qilib oldi va darvozaga zarba berishga qaror qildi. To‘p darvoza tomon bordi, ammo Janluiji Donnarumma uchun uni ushlab olish qiyinchilik tug‘dirmadi.
- 26Ishtvan Kovach hushtagini chaldi. Ayyub Buaddi (Manchester Siti) xavfli o‘yin sababli qoidani buzdi.
- 25Manchester Siti burchak zarbasidan unumli foydalana olmadi, Vanya Milinkovich-Savich (Napoli) sakrab to‘pni egallab oldi.
- 24Allan Elias (Manchester Siti) jarima maydonchasi ichiga xavfli uzatmani amalga oshirdi, ammo raqib himoyachilari to‘pni to‘sib qolishdi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va burchak zarbasi belgilandi. Manchester Siti raqib darvozasi oldida xavfli vaziyat yaratish imkoniyatiga ega bo‘ladi.
- 22Jarima zarbasini Enso Fernandes (Manchester Siti) ijro etdi, ammo to‘pni himoyachilar uzoqlashtirishdi.
- 21Ishtvan Kovach hushtagini chaldi, chunki Noa Lang (Napoli) to‘p o‘rniga raqibning oyog‘iga zarba berdi. Manchester Siti jarima zarbasi tepish huquqini qo‘lga kiritdi. Bu to‘g‘ridan to‘g‘ri darvozaga zarba berish uchun juda qulay vaziyat.
- 19Allan Elias (Manchester Siti) jarima maydonchasi tashqarisida qaytgan to‘pga ega chiqdi, ammo uning zarbasi himoyachilardan biri tomonidan to‘sib qolindi.
- 19Rayan Sherki (Manchester Siti) to‘pni jarima maydonchasiga uzatish o‘rniga, burchak zarbasini qisqa masofaga amalga oshirishga qaror qildi.
- 19Rayan Sherki (Manchester Siti) jarima maydonchasi ichidan zarba berdi, ammo himoyachilar o‘z vaqtida to‘pga to‘sqinlik qilishdi. Bosh hakam va uning yordamchilari Manchester Siti foydasiga burchak zarbasi belgilanganini ishora qilishmoqda.
- 19Elliot Anderson (Manchester Siti) oldinga qarab uzatma berdi, ammo himoyachilardan biri to‘pni to‘sib qoldi.
- 17To‘pga egalik qilish nisbati 63:37 ko‘rinishida.
- 14Napoli futbolchilari to‘pni nazorat qilishmoqda va bir-birlariga qisqa paslar orqali uzatmalar berishmoqda. Ular himoya chizig‘ida bo‘shliqlar paydo bo‘lishini kutishmoqda.
- 12Matteo Politano (Napoli) yakkaxon yurish qildi, ammo raqib o‘yinchisi uni to‘sib qo‘ygani sababli xavfli vaziyat yarata olmadi.
- 10Niko O'Reyli (Manchester Siti) ajoyib imkoniyatni boy berdi! U uzatma uchun sakradi va jarima maydonchasi yaqinidan noaniq bosh bilan zarba berdi. To‘p darvoza to‘sinidan yuqorilab uchib ketdi!
- 8Burchak zarbasidan keyin hech qanday xavfli vaziyat yuzaga kelmadi, chunki Kevin De Bryuyne (Napoli) to‘pni maydon tashqarisiga chiqarib yubordi. To‘p maydon chizig‘idan tashqarida va Manchester Siti darvozasidan darvoza zarbasi amalga oshiriladi.
- 8Skott Maktominey (Napoli) jarima maydonchasi ichidan zarba berdi, ammo himoyachilar to‘pni qaytarishdi. Yon hakam to‘g‘ri qaror qabul qildi va Napoli burchak zarbasini amalga oshiradi.
- 7Qanday imkoniyat! Skott Maktominey (Napoli) belgilangan standart vaziyatdan so‘ng to‘pni egallab oldi va darvoza maydoni ichidan aniq zarba yo‘lladi, ammo to‘p o‘ng ustun yonidan salgina o‘tib ketdi!
- 6Ishtvan Kovach Elliot Andersonning (Manchester Siti) qo‘pol o‘yiniga befarq qarab tura olmadi va hushtagini chaldi. Napoli foydasiga jarima zarbasi belgilandi, ammo bu vaziyatdan darvozaga to‘g‘ridan to‘g‘ri zarba berish imkoni yo‘q.
- 6Enso Fernandes (Manchester Siti) yaxshi uzatmani qabul qilib oldi va o‘rta masofadan kuchli zarba yo‘lladi, ammo to‘p himoyachiga tegib qaytdi.
- 6Enso Fernandes (Manchester Siti) burchak zarbasini tezlik bilan qisqa pas orqali amalga oshirdi.
- 5Elliot Anderson (Manchester Siti) jarima maydoni tashqarisidan sherigiga pas berishga urindi, ammo raqib himoyasi tezkorlik bilan harakat qilib, hujumni bartaraf etdi. Hakam hushtagini chaldi, Manchester Siti burchak zarbasini amalga oshiradi.
- 5Niko O'Reyli (Manchester Siti) jarima maydonchasi ichiga ajoyib uzatmani amalga oshirdi. Shunga qaramay, raqib himoyachisi hushyorlik ko‘rsatdi va to‘pni maydondan uzoqlashtirib, xavfni bartaraf etdi.
- 4Manchester Siti yangi hujum imkoniyatlarini yaratish uchun chiroyli paslar seriyasini amalga oshirmoqda.
- 2Skott Maktominey (Napoli) raqibiga nisbatan qo‘pol o‘ynagani uchun qoidabuzarlik sodir etdi.
- 2Elliot Anderson (Manchester Siti) oddiy uzatmani qabul qilib oldi va uzoq masofadan zarba berishga qaror qildi. To‘p pastki chap burchak tomon yo‘naltirildi, ammo Vanya Milinkovich-Savich vaziyatni yaxshi o‘qidi va bemalol seyv amalga oshirdi.
- 1Birinchi bo‘lim endigina boshlandi.
- 03:05Manchester Siti o‘yinni boshlab beradi.
- 03:05Bugungi uchrashuvning bosh hakami Ishtvan Kovach bo‘ladi.
- 03:05Ushbu o‘yin uchun boshlang‘ich tarkiblar e’lon qilindi.
- 03:05Salom, jonli matnli sharhlarimizga xush kelibsiz. Siz o‘yinning barcha qiziqarli daqiqalarini yozma shaklda kuzatib borishingiz mumkin, shunda hech narsani o‘tkazib yubormaysiz. Qulay o‘tirib oling va zavqlaning.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…