AYEK va “Real Madrid” to‘qnashuvini qayerda va soat nechada ko‘rish mumkin?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Bugun, 4 noyabr kuni Yevropa Chempionlar ligasi 4-turi doirasida Madridning «Real» klubi Gretsiyada AYEK jamoasi mehmoni bo‘ladi.
- Toshkent vaqti bilan soat 22:45 da boshlanadigan mazkur uchrashuvni «Zo‘r TV» telekanali jonli efirda namoyish etadi.
- Afinadagi «OPAP Arena» stadionida kechadigan bahsni Mauritsio Mariani boshchiligidagi hakamlar brigadasi boshqarib boradi.
Bugun, 4 noyabr kuni Yevropa Chempionlar ligasi umumiy bosqichining 4-turi doirasida qit’aning eng titulli klubi — Madridning «Real» jamoasi Gretsiya poytaxtida mahalliy AYEK klubi mehmoni bo‘ladi.
Afinadagi «OPAP Arena» (OPAP Arena) stadionida kechadigan mazkur qiziqarli uchrashuvni italiyalik tajribali referi Mauritsio Mariani boshchiligidagi hakamlar brigadasi boshqarib boradi.
To‘g‘ridan to‘g‘ri translyatsiya va start vaqti
O‘zbekistonlik futbol ixlosmandlari uchun uchrashuvning boshlanish vaqti va efir ma’lumotlari:
Boshlanish vaqti: Bahs Toshkent vaqti bilan 22:45 da start oladi;
Jonli efir: O‘zbekiston hududida ushbu to‘qnashuvni «Zo‘r TV» telekanali orqali to‘g‘ridan to‘g‘ri jonli efirda tomosha qilish imkoniyati yaratilgan.
Turnir jadvalidagi holat: Favorit va autsayder qarama-qarshiligi
Umumiy guruh bosqichining ortda qolgan turlari jamoalarning imkoniyatlarini turlicha ko‘rsatmoqda:
«Qirollik klubi»ning yurishi: «Real Madrid» dalastlabki 3 ta tur yakunlariga ko‘ra 9 ochko jamg‘arib, umumiy turnir jadvalining 5-pog‘onasida bormoqda va peshqadamlar ta’qibini davom ettirmoqda;
AYEKning og‘ir ahvoli: Gretsiya klubi hisobida hozircha 3 ochko mavjud bo‘lib, Afina jamoasi jadvalning 27-o‘rinini band etib turibdi. O‘z maydonidagi muhitga tayangan mezbonlar madridliklardan ochko tortib olishga bor kuchini safarbar etishi kutilmoqda.
Navbatdagi tur taqvimi
Ma’lumot o‘rnida, umumiy bosqichning 5-turi doirasida har ikkala klub 24 noyabr kuni navbatdagi uchrashuvlarini o‘tkazadi:
«Real Madrid» o‘z maydonida Niderlandiyaning «PSV» klubini qabul qiladi;
AYEK esa safarda Italiyaning «Komo» jamoasiga qarshi maydonga tushadi.
Eslatib o‘tamiz, Yevropa Chempionlar ligasining amaldagi g‘olibi Parijning «PSJ» klubi hisoblanadi.
Izohlar 0
…