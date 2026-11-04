AYEK va “Real Madrid” to‘qnashuvini qayerda va soat nechada ko‘rish mumkin?

·52·Sport
AYEK va “Real Madrid” to‘qnashuvini qayerda va soat nechada ko‘rish mumkin?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Bugun, 4 noyabr kuni Yevropa Chempionlar ligasi 4-turi doirasida Madridning «Real» klubi Gretsiyada AYEK jamoasi mehmoni bo‘ladi.
  • Toshkent vaqti bilan soat 22:45 da boshlanadigan mazkur uchrashuvni «Zo‘r TV» telekanali jonli efirda namoyish etadi.
  • Afinadagi «OPAP Arena» stadionida kechadigan bahsni Mauritsio Mariani boshchiligidagi hakamlar brigadasi boshqarib boradi.

Bugun, 4 noyabr kuni Yevropa Chempionlar ligasi umumiy bosqichining 4-turi doirasida qit’aning eng titulli klubi — Madridning «Real» jamoasi Gretsiya poytaxtida mahalliy AYEK klubi mehmoni bo‘ladi.

Afinadagi «OPAP Arena» (OPAP Arena) stadionida kechadigan mazkur qiziqarli uchrashuvni italiyalik tajribali referi Mauritsio Mariani boshchiligidagi hakamlar brigadasi boshqarib boradi.

To‘g‘ridan to‘g‘ri translyatsiya va start vaqti

O‘zbekistonlik futbol ixlosmandlari uchun uchrashuvning boshlanish vaqti va efir ma’lumotlari:

  • Boshlanish vaqti: Bahs Toshkent vaqti bilan 22:45 da start oladi;

  • Jonli efir: O‘zbekiston hududida ushbu to‘qnashuvni «Zo‘r TV» telekanali orqali to‘g‘ridan to‘g‘ri jonli efirda tomosha qilish imkoniyati yaratilgan.

Turnir jadvalidagi holat: Favorit va autsayder qarama-qarshiligi

Umumiy guruh bosqichining ortda qolgan turlari jamoalarning imkoniyatlarini turlicha ko‘rsatmoqda:

  • «Qirollik klubi»ning yurishi: «Real Madrid» dalastlabki 3 ta tur yakunlariga ko‘ra 9 ochko jamg‘arib, umumiy turnir jadvalining 5-pog‘onasida bormoqda va peshqadamlar ta’qibini davom ettirmoqda;

  • AYEKning og‘ir ahvoli: Gretsiya klubi hisobida hozircha 3 ochko mavjud bo‘lib, Afina jamoasi jadvalning 27-o‘rinini band etib turibdi. O‘z maydonidagi muhitga tayangan mezbonlar madridliklardan ochko tortib olishga bor kuchini safarbar etishi kutilmoqda.

Navbatdagi tur taqvimi

Ma’lumot o‘rnida, umumiy bosqichning 5-turi doirasida har ikkala klub 24 noyabr kuni navbatdagi uchrashuvlarini o‘tkazadi:

  • «Real Madrid» o‘z maydonida Niderlandiyaning «PSV» klubini qabul qiladi;

  • AYEK esa safarda Italiyaning «Komo» jamoasiga qarshi maydonga tushadi.

Eslatib o‘tamiz, Yevropa Chempionlar ligasining amaldagi g‘olibi Parijning «PSJ» klubi hisoblanadi.

Yevropa Chempionlar ligasiReal MadridAYEK AfinaZo‘r TV
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Manchester Siti” “Leypsig” mehmoni bo‘ladi — O‘yinni jonli efirda qayerda ko‘rish mumkin?“Manchester Siti” “Leypsig” mehmoni bo‘ladi — O‘yinni jonli efirda qayerda ko‘rish mumkin?Bugun 16:12Manchester Siti — AYEK Afina: tarkiblar va jonli matnManchester Siti — AYEK Afina: tarkiblar va jonli matn20 oktabr 22:55Shaxtyor Donetsk — AYEK Afina: tarkiblar va jonli matnShaxtyor Donetsk — AYEK Afina: tarkiblar va jonli matn14 oktabr 23:41“Manchester Siti” — AYEK: Mareska himoya markazini Husanov va Diasga topshirdi (Tarkiblar)“Manchester Siti” — AYEK: Mareska himoya markazini Husanov va Diasga topshirdi (Tarkiblar)20 oktabr 23:43YECHL startida gollar yomg‘iri: «Aston Villa» Belgiyada irodali g‘alabaga erishdiYECHL startida gollar yomg‘iri: «Aston Villa» Belgiyada irodali g‘alabaga erishdi8 sentabr 23:44«Fenerbahche», AEK va «Viking» Chempionlar ligasi umumiy bosqichida!«Fenerbahche», AEK va «Viking» Chempionlar ligasi umumiy bosqichida!27 avgust 05:48
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi