Napoli — Budyo/Glimt: tarkiblar va jonli matn

·45·Sport
Napoli — Budyo/Glimt: tarkiblar va jonli matn

Chempionlar ligasi doirasidagi NapoliBudyo/Glimt uchrashuvi 21 oktyabr, 00:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.

O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.

Napoli boshlang‘ich tarkibi: 1. Meret A., 22. Di Lorenso J. (kapitan), 13. Rraxmani A., 16. Marin R., 21. Politano M., 99. Angissa F., 8. Maktominey S., 37. Spinatssola L., 11. De Bryuyne K., 70. Lang N., 19. Xyoylunn R.

Napoli zaxiradagilari: 5. Badiashil B., 31. Byokema S., 14. Kontini N., 6. Gilmor B., 23. Jovane, 68. Lobotka S., 20. Lukka L., 32. Milinkovich-Savich V., 17. Olivera M.

Napoli bosh murabbiyi: Allegri M.

Budyo/Glimt boshlang‘ich tarkibi: 12. Xaykin N., 20. Shyovold F. (kapitan), 6. Gundersen Y., 4. Byortuft O. L., 15. Byorkan F., 8. Auklend S., 7. Berg P., 19. Fet S., 11. Blomberg O., 9. Xelmersen A., 10. Xauge Y.

Budyo/Glimt zaxiradagilari: 5. Aleyesami X., 17. Bryunxildsen O., 16. Kitolano Dj., 1. Lund Y., 25. Myaattya I., 22. Mvuka Mugisha J., 2. Nilsen V., 14. Saltnes U.

Budyo/Glimt bosh murabbiyi: Knutsen K.

Jonli reportaj1-0 JONLI
21-0
Ajoyib gol! Matteo Politano (Napoli) uzoq masofadan ajoyib zarba yo‘lladi va to‘p darvozaning yuqori o‘ng burchagiga borib tushdi. Bu haqiqiy san’at asari.
1
Ana xolos, bugungi o‘yin ayni damda boshlanyapti.
00:03
O‘yinchilar maydonga chiqib kelishdi va uchrashuv boshlanish arafasida. Napoli o‘yinni boshlab beradi.
00:00
Bugungi o‘yinni boshqarib borish Xose Sanchesga ishonib topshirildi.
00:00
Ushbu uchrashuv tafsilotlarida, o‘yin boshlanishi arafasida jamoalarning tarkiblari bilan tanishib chiqishingiz mumkin.
00:00
Salom va bizning jonli matnli sharhimizga xush kelibsiz! Biz sizga o‘yinda sodir bo‘layotgan barcha voqealar haqida tezkor ma’lumotlarni taqdim etib boramiz. Boshlang‘ich tarkiblar juda yaqin vaqt ichida e’lon qilinadi.
NapoliBudyo/GlimtChempionlar ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Budyo/Glimt — Dortmund: tarkiblar va jonli matnBudyo/Glimt — Dortmund: tarkiblar va jonli matn14 oktabr 23:41Venetsiya — Napoli: tarkiblar va jonli matnVenetsiya — Napoli: tarkiblar va jonli matn17 oktabr 17:10UYEFA Chempionlar Ligasida 2-tur ramziy terma jamoasini e’lon qildiUYEFA Chempionlar Ligasida 2-tur ramziy terma jamoasini e’lon qildi15 oktabr 22:51Shov-shuvli qur’a: Chempionlar Ligasida kimlar o‘zaro to‘qnashadi? (To‘liq ro‘yxat)Shov-shuvli qur’a: Chempionlar Ligasida kimlar o‘zaro to‘qnashadi? (To‘liq ro‘yxat)27 avgust 23:16Arteta «Napoli»ning dahshatli muhitidan ogohlantirdi va g‘alaba formulasini oshkor qildiArteta «Napoli»ning dahshatli muhitidan ogohlantirdi va g‘alaba formulasini oshkor qildi9 sentabr 14:55Napoli Massimiliano Allegrini yangi bosh murabbiy etib tayinladiNapoli Massimiliano Allegrini yangi bosh murabbiy etib tayinladi3 iyul 16:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi