Napoli — Budyo/Glimt: tarkiblar va jonli matn
Chempionlar ligasi doirasidagi Napoli — Budyo/Glimt uchrashuvi 21 oktyabr, 00:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Napoli boshlang‘ich tarkibi: 1. Meret A., 22. Di Lorenso J. (kapitan), 13. Rraxmani A., 16. Marin R., 21. Politano M., 99. Angissa F., 8. Maktominey S., 37. Spinatssola L., 11. De Bryuyne K., 70. Lang N., 19. Xyoylunn R.
Napoli zaxiradagilari: 5. Badiashil B., 31. Byokema S., 14. Kontini N., 6. Gilmor B., 23. Jovane, 68. Lobotka S., 20. Lukka L., 32. Milinkovich-Savich V., 17. Olivera M.
Napoli bosh murabbiyi: Allegri M.
Budyo/Glimt boshlang‘ich tarkibi: 12. Xaykin N., 20. Shyovold F. (kapitan), 6. Gundersen Y., 4. Byortuft O. L., 15. Byorkan F., 8. Auklend S., 7. Berg P., 19. Fet S., 11. Blomberg O., 9. Xelmersen A., 10. Xauge Y.
Budyo/Glimt zaxiradagilari: 5. Aleyesami X., 17. Bryunxildsen O., 16. Kitolano Dj., 1. Lund Y., 25. Myaattya I., 22. Mvuka Mugisha J., 2. Nilsen V., 14. Saltnes U.
Budyo/Glimt bosh murabbiyi: Knutsen K.
Izohlar 0
…