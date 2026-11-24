«Manchester Siti» — «Napoli»: o‘yin qachon, qayerda va qaysi telekanalda ko‘rsatiladi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Chempionlar ligasi umumiy bosqichining 5-turi doirasida Enso Mareska boshchiligidagi «Manchester Siti» o‘z maydonida «Napoli» jamoasini qabul qiladi.
- Uchrashuv 25 noyabrga o‘tar kechasi Toshkent vaqti bilan soat 01:00 da «Etihad» stadionida boshlanadi va uni Zo‘r TV telekanali jonli efirda namoyish etadi.
Bugun, 24 noyabr kuni Chempionlar ligasidagi e’tiborga molik uchrashuvlardan biri bo‘lib o‘tadi. Enso Mareska boshchiligidagi «Manchester Siti» o‘z maydonida Italiyaning «Napoli» jamoasini qabul qiladi. Manchesterdagi «Etihad» stadionida kechadigan bahs har ikki klub uchun umumiy bosqichdagi muhim ochkolarni qo‘lga kiritish imkoniyatidir.
Uchrashuv Toshkent vaqti bilan 25 noyabrga o‘tar kechasi soat 01:00 da boshlanadi. O‘zbekistonda futbol muxlislari ushbu bellashuvni Zo‘r TV telekanali orqali jonli efirda tomosha qilishlari mumkin.
«Siti» kuchli sakkizlikdagi o‘rnini mustahkamlamoqchi
«Manchester Siti» Chempionlar ligasi umumiy bosqichining dastlabki to‘rt turidan keyin 9 ochko bilan yettinchi o‘rinda bormoqda. Jamoa uchta g‘alaba qozongan va bir marta mag‘lubiyatga uchragan.
UYEFAning rasmiy ma’lumotlariga ko‘ra, «Napoli» esa 3 ochko bilan 27-pog‘onadan joy olgan. Shu bois Italiya klubi uchun Manchesterdagi bahs turnir jadvalidagi vaziyatni yaxshilash nuqtayi nazaridan ham katta ahamiyatga ega.
«Siti» bosh murabbiyi Enso Mareska jamoasining asosiy maqsadi umumiy bosqichni kuchli sakkizlikda yakunlab, 1/8 finalga to‘g‘ridan to‘g‘ri yo‘llanma olish ekanini ta’kidlagan. Demak, o‘z maydonidagi uchrashuvda ochko yo‘qotmaslik manchesterliklar uchun muhim vazifalardan biri bo‘ladi.
De Bryuyne sobiq jamoasiga qarshi maydonga tushishi mumkin
Uchrashuvning yana bir qiziq jihati — Kevin De Bryuyne bilan bog‘liq. Belgiyalik yarimhimoyachi avval «Manchester Siti» sharafini himoya qilgan, hozir esa «Napoli» safida to‘p surmoqda.
Uning sobiq jamoasiga qarshi Manchesterda maydonga tushishi bahsga qo‘shimcha qiziqish bag‘ishlaydi. «Napoli» uchun ham tajribali futbolchining imkoniyatlari muhim ahamiyat kasb etishi mumkin.
«Manchester Siti» — «Napoli»: uchrashuv qachon va qayerda?
Musobaqa: Chempionlar ligasi, umumiy bosqich, 5-tur
Sana: 24 noyabr
Stadion: «Etihad», Manchester
Boshlanish vaqti: 25 noyabrga o‘tar kechasi, soat 01:00 (Toshkent vaqti)
Translyatsiya: Zo‘r TV
Keyingi turda «Siti»ni «Barselona» kutadi
Chempionlar ligasi umumiy bosqichining 6-turida «Manchester Siti» 8 dekabr kuni safarda «Barselona»ga qarshi bahs olib boradi. Shu kuni «Napoli» o‘z maydonida «Bryugge»ni qabul qiladi.
Shuning uchun bugungi uchrashuv har ikki jamoa uchun keyingi turlar oldidan muhim sinov bo‘ladi. «Siti» kuchli sakkizlikdagi mavqeini mustahkamlashga, «Napoli» esa turnir jadvalida yuqorilashga harakat qiladi.
Manchesterdagi to‘qnashuvda kimning qo‘li baland keladi? Bu savolga javobni 25 noyabrga o‘tar kechasi maydondagi kurash beradi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…