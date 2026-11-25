Husanovsiz «Manchester Siti» «Napoli»ni yenga olmadi: YECHLdagi barcha natijalar
Yevropa Chempionlar Ligasining 5-turidagi markaziy uchrashuvlardan biri Manchesterda bo‘lib o‘tdi. «Manchester Siti» o‘z maydonida «Napoli» bilan 2:2 hisobida durang o‘ynadi. O‘zbekistonlik himoyachi Abduqodir Husanov esa ushbu bahsda maydonga tushmadi va zaxirada qoldi. Londonda «Arsenal» ham «Borussiya» Dortmund bilan ochkolarni bo‘lishdi.
«Manchester Siti» ikki bor ortda qolib, mag‘lubiyatdan qutuldi
«Etihad» stadionidagi bahsning birinchi bo‘limida hisob ochilmadi. Ikkinchi taymda esa tomoshabinlar to‘rtta golga guvoh bo‘ldi.
55-daqiqada Ramus Hoylund «Napoli»ni hisobda oldinga olib chiqdi. 67-daqiqada Ayyub Buaddi «Manchester Siti»ning javob golini kiritib, muvozanatni tikladi.
Biroq 76-daqiqada Noa Lang mehmonlarni yana oldinga olib chiqdi. Manchesterliklar mag‘lubiyatdan 86-daqiqada qutulib qoldi: Rayan Sherkining aniq zarbasi yakuniy hisobni belgiladi — 2:2.
Shu tariqa, «Manchester Siti» o‘z maydonida g‘alaba qozona olmadi. Abduqodir Husanov esa uchrashuvni zaxira o‘rindig‘ida o‘tkazdi.
«Arsenal» ham o‘z maydonida g‘alabaga erisha olmadi
Turning yana bir e’tiborga molik bahsi Londonda kechdi. «Arsenal» va «Borussiya» Dortmund 1:1 hisobida durang o‘ynadi.
10-daqiqada Viktor Gyokeresh mezbonlarni oldinga olib chiqdi. Ikkinchi bo‘limda, 55-daqiqada Maksimilian Bayer javob golini kiritib, nemis jamoasiga muhim ochko olib berdi.
Natijada har ikki klub bittadan ochko bilan cheklandi. Turnir jadvalida «Arsenal» 11 ochko bilan beshinchi, «Borussiya» esa 10 ochko bilan yettinchi o‘rinda qoldi.
«Komo» va «Leypsig»dan muhim g‘alabalar
Italiyada «Komo» AYEKni qabul qilib, 1:0 hisobida g‘alaba qozondi. Uchrashuvdagi yagona gol 57-daqiqada Luis Milla tomonidan kiritildi. Bu g‘alaba «Komo»ga ochkolarini 12 taga yetkazish va turnir jadvalida uchinchi o‘rinni saqlab qolish imkonini berdi.
Germaniyada esa «Leypsig» «Lans»ni 3:1 hisobida mag‘lub etdi. Devid Raum 6-daqiqada hisobni ochdi, Antonio Nusa esa 9-daqiqada farqni ikkitaga oshirdi. 58-daqiqada Mattyo Yudol «Lans»ning bitta golini qaytardi. Nusa 90+4-daqiqada yana bir bor darvozani ishg‘ol qilib, uchrashuvga nuqta qo‘ydi.
«Betis» va «Portu» ham safarda g‘alaba qozondi
Turning boshqa uchrashuvlarida «Real Betis» safarda «Slovan»ni 2:0 hisobida mag‘lub etdi. Sedrik Ernandes 43 va 57-daqiqalarda gol urib, dubl qayd etdi.
«Portu» esa «Feyenoord» maydonida minimal hisobda g‘alaba qozondi. Uchrashuvdagi yagona gol 2-daqiqada Otavio Targallinning o‘z darvozasiga kiritgan to‘pi evaziga qayd etildi.
Shuningdek, «Galatasaroy» «Aston Villa»ni 1:0 hisobida yengdi, «Bude-Glimt» «LASK»dan 1:0 ustun keldi. Turning eng yirik g‘alabasini esa «Real» qayd etdi: madridliklar PSVni 5:1 hisobida mag‘lub qildi.
Yevropa Chempionlar Ligasi. 5-tur natijalari
«Manchester Siti» — «Napoli» 2:2
«Arsenal» — «Borussiya» Dortmund 1:1
«Komo» — AYEK 1:0
«Leypsig» — «Lans» 3:1
«Slovan» — «Real Betis» 0:2
«Feyenoord» — «Portu» 0:1
«Galatasaroy» — «Aston Villa» 1:0
«Bude-Glimt» — «LASK» 1:0
«Real» — PSV 5:1
Tavsiya etiladigan sarlavha: Husanovsiz «Manchester Siti» «Napoli»ni yenga olmadi: YECHLdagi barcha natijalar
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…