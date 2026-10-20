“MYU” lagerida kutilmagan muammo: Klubda «Komo»ga qarshi o‘yin oldidan 8 nafar yo‘qotish

·2·Sport
“MYU” lagerida kutilmagan muammo: Klubda «Komo»ga qarshi o‘yin oldidan 8 nafar yo‘qotish

Yevropa Chempionlar ligasining navbatdagi hal qiluvchi bahslari arafasida «Manchester Yunayted» tarkibida jiddiy muammo yuzaga keldi. Italiyaning «Komo» jamoasiga qarshi safar uchrashuvi oldidan tashkil etilgan rasmiy mashg‘ulotlarda mankunianliklarning bir yo‘la sakkiz nafar asosiy tarkib futbolchisi ko‘rinmadi.

Britaniyaning nufuzli Mirror nashri xabariga ko‘ra, yo‘qotishlar orasida jamoaning asosiy yulduzlari Markus Reshford va himoya chizig‘i ustuni Lisandro Martines borligi murabbiylar shtabi hamda muxlislarni jiddiy tashvishga solmoqda.

Yetakchilar safdan chiqdi: Reshford va Martinesga nima bo‘ldi?

Mashg‘ulotlarni o‘tkazib yuborgan jamoa yetakchilarining holati bo‘yicha quyidagi tafsilotlar ma’lum:

  • Lisandro Martines: Argentinalik himoyachi «Lids»ga qarshi og‘ir bahsda son qismidan jarohat olgan va u hozirgacha tiklanishga ulgurmagan;

  • Markus Reshford: «MYU» hujum chizig‘i yetakchisida ham xuddi shu sohada — son mushaklarida og‘riq paydo bo‘lgan va xavfga yo‘l qo‘ymaslik uchun u mashg‘ulotlardan chetlatilgan.

Diskvalifikatsiya va «lazaret»dagi qolgan o‘yinchilar

«Old Trafford» vakillarining safi yana qator muhim futbolchilar hisobiga siyraklashgan:

  • Leni Yoro alohida dasturda: «Atletiko»ga qarshi avvalgi o‘yinda qizil kartochka olib chetlatilgani bois fransiyalik yosh himoyachi «Komo»ga qarshi uchrashuvni baribir o‘tkazib yuboradi, shu sabab u hozircha yakka tartibda shug‘ullanmoqda;

  • Maynu, Shou va Xeven yo‘q: Jamoaning yana uch nafar a’zosi — Kobbi Maynu, Lyuk Shou va Eyden Xeven ham umumiy guruh mashg‘ulotlarida ishtirok etmadi;

  • Sheshko va Dorgu tiklanmoqda: Hujumchi Benjamin Sheshko oyoq qovurg‘asi jarohatidan, Patrik Dorgu esa terma jamoa safida tiz orti paylaridan olgan shikastidan keyin reabilitatsiya jarayonini o‘tamoqda.

Yakuniy qaror qachon qabul qilinadi?

Manchesterliklar bosh murabbiyi va tibbiy shtabi qaysi futbolchilar jamoa bilan birga Italiyaga safarga chiqishi hamda maydonga tushishga tayyor ekani bo‘yicha yakuniy xulosani samolyotga chiqish arafasida, qo‘shimcha tibbiy ko‘rikdan so‘ng e’lon qiladi.

Chempionlar ligasidagi mas’uliyatli o‘yin oldidan tarkibdagi bu qadar yirik yo‘qotishlar «Manchester Yunayted»ning Italiya safaridagi taktikasi va o‘yin rejasini butunlay o‘zgartirishi mumkin.

Manchester YunaytedChempionlar ligiMarkus ReshfordLisandro Martines
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lisandro Martines Lionel Messining vidolashuv oʻyiniga tayyorligini aytdiLisandro Martines Lionel Messining vidolashuv oʻyiniga tayyorligini aytdi23 sentabr 09:50Lisandro Martines Erling Xolandga qarshi derbi oldidan oʻz fikrlarini bildirdiLisandro Martines Erling Xolandga qarshi derbi oldidan oʻz fikrlarini bildirdi13 sentabr 00:19Enso Mareska «PSJ»dan uchralgan 2:4 hisobidagi mag‘lubiyat sababini ochiq tan oldiEnso Mareska «PSJ»dan uchralgan 2:4 hisobidagi mag‘lubiyat sababini ochiq tan oldi17 oktabr 15:46«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi15 oktabr 11:59Luis Enrike «Manchester Siti»ning 115 ta ayblovi va bugungi supero‘yin haqida gapirdiLuis Enrike «Manchester Siti»ning 115 ta ayblovi va bugungi supero‘yin haqida gapirdi14 oktabr 17:52Mourinodan kutilmagan qaror: U Chempionlar Ligasida Vinisiusga ishonch bildirmoqdaMourinodan kutilmagan qaror: U Chempionlar Ligasida Vinisiusga ishonch bildirmoqda14 oktabr 10:17
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi