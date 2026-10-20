“MYU” lagerida kutilmagan muammo: Klubda «Komo»ga qarshi o‘yin oldidan 8 nafar yo‘qotish
Yevropa Chempionlar ligasining navbatdagi hal qiluvchi bahslari arafasida «Manchester Yunayted» tarkibida jiddiy muammo yuzaga keldi. Italiyaning «Komo» jamoasiga qarshi safar uchrashuvi oldidan tashkil etilgan rasmiy mashg‘ulotlarda mankunianliklarning bir yo‘la sakkiz nafar asosiy tarkib futbolchisi ko‘rinmadi.
Britaniyaning nufuzli Mirror nashri xabariga ko‘ra, yo‘qotishlar orasida jamoaning asosiy yulduzlari Markus Reshford va himoya chizig‘i ustuni Lisandro Martines borligi murabbiylar shtabi hamda muxlislarni jiddiy tashvishga solmoqda.
Yetakchilar safdan chiqdi: Reshford va Martinesga nima bo‘ldi?
Mashg‘ulotlarni o‘tkazib yuborgan jamoa yetakchilarining holati bo‘yicha quyidagi tafsilotlar ma’lum:
Lisandro Martines: Argentinalik himoyachi «Lids»ga qarshi og‘ir bahsda son qismidan jarohat olgan va u hozirgacha tiklanishga ulgurmagan;
Markus Reshford: «MYU» hujum chizig‘i yetakchisida ham xuddi shu sohada — son mushaklarida og‘riq paydo bo‘lgan va xavfga yo‘l qo‘ymaslik uchun u mashg‘ulotlardan chetlatilgan.
Diskvalifikatsiya va «lazaret»dagi qolgan o‘yinchilar
«Old Trafford» vakillarining safi yana qator muhim futbolchilar hisobiga siyraklashgan:
Leni Yoro alohida dasturda: «Atletiko»ga qarshi avvalgi o‘yinda qizil kartochka olib chetlatilgani bois fransiyalik yosh himoyachi «Komo»ga qarshi uchrashuvni baribir o‘tkazib yuboradi, shu sabab u hozircha yakka tartibda shug‘ullanmoqda;
Maynu, Shou va Xeven yo‘q: Jamoaning yana uch nafar a’zosi — Kobbi Maynu, Lyuk Shou va Eyden Xeven ham umumiy guruh mashg‘ulotlarida ishtirok etmadi;
Sheshko va Dorgu tiklanmoqda: Hujumchi Benjamin Sheshko oyoq qovurg‘asi jarohatidan, Patrik Dorgu esa terma jamoa safida tiz orti paylaridan olgan shikastidan keyin reabilitatsiya jarayonini o‘tamoqda.
Yakuniy qaror qachon qabul qilinadi?
Manchesterliklar bosh murabbiyi va tibbiy shtabi qaysi futbolchilar jamoa bilan birga Italiyaga safarga chiqishi hamda maydonga tushishga tayyor ekani bo‘yicha yakuniy xulosani samolyotga chiqish arafasida, qo‘shimcha tibbiy ko‘rikdan so‘ng e’lon qiladi.
Chempionlar ligasidagi mas’uliyatli o‘yin oldidan tarkibdagi bu qadar yirik yo‘qotishlar «Manchester Yunayted»ning Italiya safaridagi taktikasi va o‘yin rejasini butunlay o‘zgartirishi mumkin.
Izohlar 0
…