Mourinodan kutilmagan qaror: U Chempionlar Ligasida Vinisiusga ishonch bildirmoqda
Madridning «Real» klubi yetakchisi Vinisius Junior UYEFA Chempionlar Ligasi umumiy bosqichi doirasida Italiyaning «Roma» jamoasiga qarshi kechadigan muhim to‘qnashuvda asosiy tarkibga qaytishi kutilmoqda. Ispaniyaning nufuzli Marca nashri bergan xabarga ko‘ra, bosh murabbiy Joze Mourino braziliyalik yulduzni ilk daqiqalardan maydonga tushirishni rejalashtirgan.
Ichki birinchilikdagi muvaffaqiyatsizlik va chetlatishdan so‘ng, 26 yoshli vingerning Yevropa maydonidagi qayta safga qo‘shilishi muxlislar va mutaxassislar diqqat markazida bo‘lib turibdi.
«Vilyarreal» bilan bahsdagi muvaffaqiyatsizlik va kutilayotgan diskvalifikatsiya
Vinisiusning Ispaniya La Ligasidagi so‘nggi uchrashuvi ancha dramatik kechdi:
Zaxiradan maydonga: «Vilyarreal»ga qarshi kechgan bahsni (1:0) hujumchi zaxira o‘rindig‘ida boshladi va faqat ikkinchi bo‘lim boshida zaxiradan o‘yinga qo‘shildi;
Tezkor chetlatish: Biroq braziliyalik futbolchi maydonda uzoq qola olmadi — oradan ko‘p o‘tmay hakam tomonidan maydondan chetlatildi va qizil kartochka oldi;
La Ligadagi jazo: Qayd etilishicha, ushbu chetlatish sababli Vinisius La Liganing navbatdagi 2–3 ta turini diskvalifikatsiya tufayli o‘tkazib yuborishi ehtimol qilinmoqda. Ammo bu jazo ichki chempionat uchun amal qilgani bois, uning Chempionlar Ligasida to‘p surishiga to‘sqinlik qilmaydi.
Mourino tanlovi: Yan Diomande o‘rniga Vinisius
Joze Mourino sobiq jamoasi «Roma»ga qarshi bahsda hujum chizig‘ini kuchaytirish uchun asosiy e’tiborni aynan Vinisiusga qaratmoqda:
G‘alaba goli muallifi zaxiraga olinadi: «Vilyarreal» darvozasiga yagona g‘alaba to‘pini kiritgan Yan Diomande ushbu bahsni zaxirada boshlashi, uning o‘rnini esa Vinisius egallashi kutilmoqda;
Yuqori motivatsiya: Ichki chempionatda bir nechta o‘yinga safdan chiqish arafasida turgan Vinisius uchun Chempionlar Ligasidagi mazkur bahs o‘z formasini saqlab qolish va xatolarini yuvish uchun ulkan imkoniyat hisoblanadi.
Joze Mourino qo‘l ostida o‘z oldiga maksimal maqsadlarni qo‘ygan Madrid klubi uchun «Roma»ga qarshi to‘qnashuv turnirdagi eng muhim sinovlardan biri bo‘lishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…