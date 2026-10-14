Mourinodan kutilmagan qaror: U Chempionlar Ligasida Vinisiusga ishonch bildirmoqda

·0·Sport
Mourinodan kutilmagan qaror: U Chempionlar Ligasida Vinisiusga ishonch bildirmoqda

Madridning «Real» klubi yetakchisi Vinisius Junior UYEFA Chempionlar Ligasi umumiy bosqichi doirasida Italiyaning «Roma» jamoasiga qarshi kechadigan muhim to‘qnashuvda asosiy tarkibga qaytishi kutilmoqda. Ispaniyaning nufuzli Marca nashri bergan xabarga ko‘ra, bosh murabbiy Joze Mourino braziliyalik yulduzni ilk daqiqalardan maydonga tushirishni rejalashtirgan.

Ichki birinchilikdagi muvaffaqiyatsizlik va chetlatishdan so‘ng, 26 yoshli vingerning Yevropa maydonidagi qayta safga qo‘shilishi muxlislar va mutaxassislar diqqat markazida bo‘lib turibdi.

«Vilyarreal» bilan bahsdagi muvaffaqiyatsizlik va kutilayotgan diskvalifikatsiya

Vinisiusning Ispaniya La Ligasidagi so‘nggi uchrashuvi ancha dramatik kechdi:

  • Zaxiradan maydonga: «Vilyarreal»ga qarshi kechgan bahsni (1:0) hujumchi zaxira o‘rindig‘ida boshladi va faqat ikkinchi bo‘lim boshida zaxiradan o‘yinga qo‘shildi;

  • Tezkor chetlatish: Biroq braziliyalik futbolchi maydonda uzoq qola olmadi — oradan ko‘p o‘tmay hakam tomonidan maydondan chetlatildi va qizil kartochka oldi;

  • La Ligadagi jazo: Qayd etilishicha, ushbu chetlatish sababli Vinisius La Liganing navbatdagi 2–3 ta turini diskvalifikatsiya tufayli o‘tkazib yuborishi ehtimol qilinmoqda. Ammo bu jazo ichki chempionat uchun amal qilgani bois, uning Chempionlar Ligasida to‘p surishiga to‘sqinlik qilmaydi.

Mourino tanlovi: Yan Diomande o‘rniga Vinisius

Joze Mourino sobiq jamoasi «Roma»ga qarshi bahsda hujum chizig‘ini kuchaytirish uchun asosiy e’tiborni aynan Vinisiusga qaratmoqda:

  • G‘alaba goli muallifi zaxiraga olinadi: «Vilyarreal» darvozasiga yagona g‘alaba to‘pini kiritgan Yan Diomande ushbu bahsni zaxirada boshlashi, uning o‘rnini esa Vinisius egallashi kutilmoqda;

  • Yuqori motivatsiya: Ichki chempionatda bir nechta o‘yinga safdan chiqish arafasida turgan Vinisius uchun Chempionlar Ligasidagi mazkur bahs o‘z formasini saqlab qolish va xatolarini yuvish uchun ulkan imkoniyat hisoblanadi.

Joze Mourino qo‘l ostida o‘z oldiga maksimal maqsadlarni qo‘ygan Madrid klubi uchun «Roma»ga qarshi to‘qnashuv turnirdagi eng muhim sinovlardan biri bo‘lishi kutilmoqda.

Vinisius JuniorMadridRomaChempionlar Ligi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Joze Mourino «Inter» ustidan qozonilgan g‘alaba sirini oshkor qildiJoze Mourino «Inter» ustidan qozonilgan g‘alaba sirini oshkor qildi9 sentabr 10:10Mbappe: «Real Madrid bilan Chempionlar ligasini yutishni istayman»Mbappe: «Real Madrid bilan Chempionlar ligasini yutishni istayman»9 sentabr 08:17Luka Modrich «Milan»dagi faoliyati va sportdagi noyob uzoq umr ko‘rish sirini oshkor qildiLuka Modrich «Milan»dagi faoliyati va sportdagi noyob uzoq umr ko‘rish sirini oshkor qildi11 oktabr 14:51City Xtra bong urmoqda: «Manchester Siti»da Husanovning kelajagi nega xavf ostida qoldi?City Xtra bong urmoqda: «Manchester Siti»da Husanovning kelajagi nega xavf ostida qoldi?5 oktabr 07:42«Unga hurmat ila bosh egamiz»: Zidan milliy jamoadan ketgan Ronaldu haqida gapirdi«Unga hurmat ila bosh egamiz»: Zidan milliy jamoadan ketgan Ronaldu haqida gapirdi4 oktabr 21:56“Manchester Siti” moliyaviy jinoyatlarda aybdor deb topildi: Har yili 25 ochko olib tashlanadimi?“Manchester Siti” moliyaviy jinoyatlarda aybdor deb topildi: Har yili 25 ochko olib tashlanadimi?29 sentabr 20:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi