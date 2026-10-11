Luka Modrich «Milan»dagi faoliyati va sportdagi noyob uzoq umr ko‘rish sirini oshkor qildi

·41·Sport
Luka Modrich «Milan»dagi faoliyati va sportdagi noyob uzoq umr ko‘rish sirini oshkor qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Luka Modrich 41 yoshda bo'lishiga qaramay, yuqori saviyada futbol o'ynashda davom etmoqda va o'zining uzoq faoliyati siri haqida gapirib berdi.
  • Uning ta'kidlashicha, sportdagi muvaffaqiyatning asosiy omili — bu to'ymas g'alaba tuyg'usi va o'z ishiga bo'lgan cheksiz muhabbatdir.
  • Modrich kunning deyarli 24 soatini futbolga bag'ishlashini va raqobatdan zavqlanishini aytib o'tdi.

Jahon futbolining tirik afsonasi, «Oltin to‘p» sohibi Luka Modrich 41 yoshni qarshi olgan bo‘lsa-da, Yevropaning eng kuchli ligalaridan birida yuqori saviyada to‘p surishda davom etmoqda. Madridning «Real» klubidagi shonli yillardan so‘ng faoliyatini Italiyaning grandi «Milan» safida davom ettirayotgan xorvatiyalik yarimhimoyachi bunday uzoq va sermahsul faoliyatning tub mohiyati bilan o‘rtoqlashdi.

Pianetamilan.it nashriga bergan intervyusida tajribali pleymeyker uni har kuni mashg‘ulotlarga va yangi g‘alabalarga undab turgan ichki kuch haqida ochiq-oydin gapirib berdi.

Modrichning iqrori: «G‘alaba ta’mi va o‘z ishiga 24 soatlik muhabbat»

Modrichning ta’kidlashicha, sportdagi chidamlilik va barqarorlik ortida qandaydir sehrli resept emas, balki cheksiz ishtiyoq yotadi:

  • To‘ymas g‘alaba tuyg‘usi: «Men doim aytaman: bir marta g‘alaba ta’mini totib ko‘rsang, yana o‘sha tuyg‘uni boshdan kechirging kelaveradi. Aynan shu narsa meni oldinga undaydi», — deydi Modrich;

  • Sehrli sir yo‘qligi: «Mendan ko‘pincha buning siri nimada deb so‘rashadi, lekin hech qanday sir yo‘q. Menimcha, eng muhimi — qilayotgan ishingni sevish va bor kuchingni sarflashdir»;

  • Futbol bilan nafas olish: Xorvatiyalik yulduz kunning deyarli 24 soatini o‘z kasbi — futbolga bag‘ishlashini ta’kidladi: «Men deyarli 24 soat davomida o‘z ishim bilan yashayman. Bu menga yana g‘alaba qozonishga intilish va kurashni davom ettirish kuchini beradi».

Tug‘ma raqobatbardoshlik: Yosh shunchaki raqammi?

Ko‘plab tengqurlari allaqachon butsalarini mixga ilgan yoki murabbiylikka o‘tgan bir paytda, Modrich Italiya A Seriyasida asosiy tarkib uchun shiddatli kurash olib bormoqda:

  • Raqobatdan zavqlanish: «Chunki men juda qiziquvchan odamman va har doim boshqalar bilan raqobatlashishni yoqtiraman», — deya qo‘shimcha qildi u;

  • «Milan» safidagi yangi sahifa: Madridda erishilgan 6 ta Chempionlar ligasi bosh sovrini va o‘nlab titullardan so‘ng, Luka «rossoneri»lar tarkibida ham nafaqat tajribali ustoz, balki maydonda harakatlantiruvchi kuch bo‘lib qolmoqda.

Luka Modrichning sportga bo‘lgan bunday fidokorona munosabati zamonaviy sport olamida yosh cheklovlari shunchaki psixologik to‘siq ekanini yana bir bor isbotlamoqda.

Luka ModrichReal MadridAC MilanChempionlar ligi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mbappega «Oltin butsa» topshirildi, Mourino tanqidchilarga javob qaytardiMbappega «Oltin butsa» topshirildi, Mourino tanqidchilarga javob qaytardi9 sentabr 20:51Mourino «Inter» ustidan qozonilgan g‘alabadan nega norozi bo‘ldi?Mourino «Inter» ustidan qozonilgan g‘alabadan nega norozi bo‘ldi?9 sentabr 08:21Mbappe: «Real Madrid bilan Chempionlar ligasini yutishni istayman»Mbappe: «Real Madrid bilan Chempionlar ligasini yutishni istayman»9 sentabr 08:17City Xtra bong urmoqda: «Manchester Siti»da Husanovning kelajagi nega xavf ostida qoldi?City Xtra bong urmoqda: «Manchester Siti»da Husanovning kelajagi nega xavf ostida qoldi?5 oktabr 07:42«Unga hurmat ila bosh egamiz»: Zidan milliy jamoadan ketgan Ronaldu haqida gapirdi«Unga hurmat ila bosh egamiz»: Zidan milliy jamoadan ketgan Ronaldu haqida gapirdi4 oktabr 21:56“Manchester Siti” moliyaviy jinoyatlarda aybdor deb topildi: Har yili 25 ochko olib tashlanadimi?“Manchester Siti” moliyaviy jinoyatlarda aybdor deb topildi: Har yili 25 ochko olib tashlanadimi?29 sentabr 20:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi