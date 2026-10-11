Luka Modrich «Milan»dagi faoliyati va sportdagi noyob uzoq umr ko‘rish sirini oshkor qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Luka Modrich 41 yoshda bo'lishiga qaramay, yuqori saviyada futbol o'ynashda davom etmoqda va o'zining uzoq faoliyati siri haqida gapirib berdi.
- Uning ta'kidlashicha, sportdagi muvaffaqiyatning asosiy omili — bu to'ymas g'alaba tuyg'usi va o'z ishiga bo'lgan cheksiz muhabbatdir.
- Modrich kunning deyarli 24 soatini futbolga bag'ishlashini va raqobatdan zavqlanishini aytib o'tdi.
Jahon futbolining tirik afsonasi, «Oltin to‘p» sohibi Luka Modrich 41 yoshni qarshi olgan bo‘lsa-da, Yevropaning eng kuchli ligalaridan birida yuqori saviyada to‘p surishda davom etmoqda. Madridning «Real» klubidagi shonli yillardan so‘ng faoliyatini Italiyaning grandi «Milan» safida davom ettirayotgan xorvatiyalik yarimhimoyachi bunday uzoq va sermahsul faoliyatning tub mohiyati bilan o‘rtoqlashdi.
Pianetamilan.it nashriga bergan intervyusida tajribali pleymeyker uni har kuni mashg‘ulotlarga va yangi g‘alabalarga undab turgan ichki kuch haqida ochiq-oydin gapirib berdi.
Modrichning iqrori: «G‘alaba ta’mi va o‘z ishiga 24 soatlik muhabbat»
Modrichning ta’kidlashicha, sportdagi chidamlilik va barqarorlik ortida qandaydir sehrli resept emas, balki cheksiz ishtiyoq yotadi:
To‘ymas g‘alaba tuyg‘usi: «Men doim aytaman: bir marta g‘alaba ta’mini totib ko‘rsang, yana o‘sha tuyg‘uni boshdan kechirging kelaveradi. Aynan shu narsa meni oldinga undaydi», — deydi Modrich;
Sehrli sir yo‘qligi: «Mendan ko‘pincha buning siri nimada deb so‘rashadi, lekin hech qanday sir yo‘q. Menimcha, eng muhimi — qilayotgan ishingni sevish va bor kuchingni sarflashdir»;
Futbol bilan nafas olish: Xorvatiyalik yulduz kunning deyarli 24 soatini o‘z kasbi — futbolga bag‘ishlashini ta’kidladi: «Men deyarli 24 soat davomida o‘z ishim bilan yashayman. Bu menga yana g‘alaba qozonishga intilish va kurashni davom ettirish kuchini beradi».
Tug‘ma raqobatbardoshlik: Yosh shunchaki raqammi?
Ko‘plab tengqurlari allaqachon butsalarini mixga ilgan yoki murabbiylikka o‘tgan bir paytda, Modrich Italiya A Seriyasida asosiy tarkib uchun shiddatli kurash olib bormoqda:
Raqobatdan zavqlanish: «Chunki men juda qiziquvchan odamman va har doim boshqalar bilan raqobatlashishni yoqtiraman», — deya qo‘shimcha qildi u;
«Milan» safidagi yangi sahifa: Madridda erishilgan 6 ta Chempionlar ligasi bosh sovrini va o‘nlab titullardan so‘ng, Luka «rossoneri»lar tarkibida ham nafaqat tajribali ustoz, balki maydonda harakatlantiruvchi kuch bo‘lib qolmoqda.
Luka Modrichning sportga bo‘lgan bunday fidokorona munosabati zamonaviy sport olamida yosh cheklovlari shunchaki psixologik to‘siq ekanini yana bir bor isbotlamoqda.
Izohlar 0
…