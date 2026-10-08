Argentinalik muxlislar Messining so‘nggi o‘yinida hammani hayratda qoldirdi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Lionel Messining Argentina terma jamoasidagi so'nggi o'yinida muxlislar stadionga haqiqiy tirik echkini olib kelishdi.
- Bu holat "GOAT"
- (Greatest of All Time) atamasiga ramziy ishora bo'lib, internetda tez tarqaldi.
- Echkiga Argentina terma jamoasi formasi kiydirilib, "MESSI 10" yozuvi tushirilgan edi. Hayvonning stadionga kiritilgan-kiritilmagani hozircha sir bo'lib qolmoqda.
Lionel Messining Argentina milliy terma jamoasidagi faoliyati bilan xayrlashuvi nafaqat futbol olamida, balki ijtimoiy tarmoqlarda ham katta shov-shuvlarga sabab bo‘ldi. Buenos-Ayresdagi 85 ming muxlisga mo‘ljallangan, liq to‘lgan muhtasham «Monumental» stadioniga oqib kelayotgan olomon orasida kutilmagan va juda ramziy «muxlis» paydo bo‘ldi — ishqibozlar arena sari haqiqiy tirik echkini yetaklab keldi.
Mazkur holat bevosita futboldagi mashhur GOAT (Greatest of All Time — «Tarixdagi eng buyugi», ingliz tilidan so‘zma-so‘z tarjima qilinganda «echki») atamasiga ishora bo‘lib, internet tarmog‘ida tez fursatda virus kabi tarqaldi.
Barcha qoidalarga ko‘ra kiyintirilgan «jonli talisman»
To‘rt oyoqli antiqa muxlis haqiqiy bayram kayfiyatida bezatilgan edi:
Shaxsiy libos: Hayvonga Argentina terma jamoasining osmonrang-oq rangli formasi kiydirilgan bo‘lib, uning ortida afsonaviy 10-raqam va «MESSI» yozuvi aks etgan;
Bayroq tasmalari: Uning egar-libosi milliy bayroq ranglaridagi tasmalar bilan bezatilgan;
Olomon ichidagi sovuqqonlik: Minglab qichqirayotgan muxlislar, shovqin-suron va kameralar qurshoviga qaramay, jonzot o‘z egasi yonida olomon bilan birga xotirjam qadam tashladi.
«Eng buyugi» tribunaga kiritildimi?
Hodisaning eng qiziqarli jihati nazorat-o‘tkazish punktida yuz berdi:
Xavfsizlik qoidalari: Xalqaro futbol standartlari va stadion reglamentiga ko‘ra, tribunalarga hayvonlar bilan kirish qat’iyan taqiqlanadi;
Sirli yakun: Ushbu ramziy mehmonni stadion ichkarisiga olib kirishga ruxsat berildimi yoki u o‘z missiyasini arena ostonasidagi performans bilan yakunladimi — bunisi hozircha sir bo‘lib qolmoqda.
Argentinalik ishqibozlarning bu ijodiy yondashuvi Lionel Messining o‘z yurtida naqadar cheksiz muhabbat va maqomga ega ekanini yana bir bor isbotladi.
Izohlar 0
…