Argentinalik muxlislar Messining so‘nggi o‘yinida hammani hayratda qoldirdi (video)

·52·Sport
Argentinalik muxlislar Messining so‘nggi o‘yinida hammani hayratda qoldirdi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Lionel Messining Argentina terma jamoasidagi so'nggi o'yinida muxlislar stadionga haqiqiy tirik echkini olib kelishdi.
  • Bu holat "GOAT"
  • (Greatest of All Time) atamasiga ramziy ishora bo'lib, internetda tez tarqaldi.
  • Echkiga Argentina terma jamoasi formasi kiydirilib, "MESSI 10" yozuvi tushirilgan edi. Hayvonning stadionga kiritilgan-kiritilmagani hozircha sir bo'lib qolmoqda.

Lionel Messining Argentina milliy terma jamoasidagi faoliyati bilan xayrlashuvi nafaqat futbol olamida, balki ijtimoiy tarmoqlarda ham katta shov-shuvlarga sabab bo‘ldi. Buenos-Ayresdagi 85 ming muxlisga mo‘ljallangan, liq to‘lgan muhtasham «Monumental» stadioniga oqib kelayotgan olomon orasida kutilmagan va juda ramziy «muxlis» paydo bo‘ldi — ishqibozlar arena sari haqiqiy tirik echkini yetaklab keldi.

Mazkur holat bevosita futboldagi mashhur GOAT (Greatest of All Time — «Tarixdagi eng buyugi», ingliz tilidan so‘zma-so‘z tarjima qilinganda «echki») atamasiga ishora bo‘lib, internet tarmog‘ida tez fursatda virus kabi tarqaldi.

Barcha qoidalarga ko‘ra kiyintirilgan «jonli talisman»

To‘rt oyoqli antiqa muxlis haqiqiy bayram kayfiyatida bezatilgan edi:

  • Shaxsiy libos: Hayvonga Argentina terma jamoasining osmonrang-oq rangli formasi kiydirilgan bo‘lib, uning ortida afsonaviy 10-raqam va «MESSI» yozuvi aks etgan;

  • Bayroq tasmalari: Uning egar-libosi milliy bayroq ranglaridagi tasmalar bilan bezatilgan;

  • Olomon ichidagi sovuqqonlik: Minglab qichqirayotgan muxlislar, shovqin-suron va kameralar qurshoviga qaramay, jonzot o‘z egasi yonida olomon bilan birga xotirjam qadam tashladi.

«Eng buyugi» tribunaga kiritildimi?

Hodisaning eng qiziqarli jihati nazorat-o‘tkazish punktida yuz berdi:

  • Xavfsizlik qoidalari: Xalqaro futbol standartlari va stadion reglamentiga ko‘ra, tribunalarga hayvonlar bilan kirish qat’iyan taqiqlanadi;

  • Sirli yakun: Ushbu ramziy mehmonni stadion ichkarisiga olib kirishga ruxsat berildimi yoki u o‘z missiyasini arena ostonasidagi performans bilan yakunladimi — bunisi hozircha sir bo‘lib qolmoqda.

Argentinalik ishqibozlarning bu ijodiy yondashuvi Lionel Messining o‘z yurtida naqadar cheksiz muhabbat va maqomga ega ekanini yana bir bor isbotladi.

Lionel MessiArgentina milliy terma jamoasiMonumental stadioniTo‘rt oyoqli antiqa muxlis
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Benin futbolchilari xayrlashuv o‘yinida Lionel Messiga noodatiy sovg‘alar topshirdiBenin futbolchilari xayrlashuv o‘yinida Lionel Messiga noodatiy sovg‘alar topshirdiKecha 09:03Messi Argentina terma jamoasi bilan xayrlashuv maktubini yozdiMessi Argentina terma jamoasi bilan xayrlashuv maktubini yozdiBugun 10:03Messi Argentina terma jamoasi bilan xayrlashuv maktubini yozdiMessi Argentina terma jamoasi bilan xayrlashuv maktubini yozdiBugun 10:03Lionel Messi Benin bilan o‘yindan oldin ko‘zga yosh keltiruvchi videomurojaat yo‘lladiLionel Messi Benin bilan o‘yindan oldin ko‘zga yosh keltiruvchi videomurojaat yo‘lladi6 oktabr 21:28Bekhem Messini 9-«Oltin to‘p» uchun asosiy da’vogar deb atadiBekhem Messini 9-«Oltin to‘p» uchun asosiy da’vogar deb atadi17 sentabr 11:49Messi Argentina libosini so‘nggi marta kiyadi: xayrlashuv bahsiga maxsus futbolka tanladiMessi Argentina libosini so‘nggi marta kiyadi: xayrlashuv bahsiga maxsus futbolka tanladi22 sentabr 15:33
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?