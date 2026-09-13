Lisandro Martines Erling Xolandga qarshi derbi oldidan oʻz fikrlarini bildirdi

·34·Sport
Lisandro Martines Erling Xolandga qarshi derbi oldidan oʻz fikrlarini bildirdi

Manchester Yunayted himoyachisi Lisandro Martines Angliya Premyer-ligasi doirasida Manchester Siti jamoasiga qarshi boʻlib oʻtadigan muhim derbi oldidan Erling Xoland bilan boʻladigan navbatdagi qarama-qarshilik haqida gapirdi. Goal.com xabar berishicha, argentinalik futbolchi raqib hujumchisiga qarshi oʻyinlardagi avvalgi muvaffaqiyatlari bilan cheklanib qolmasligini taʼkidlab, boʻlajak bahsga jiddiy tayyorgarlik koʻrayotganini maʼlum qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Shanba kunidan yakshanbaga oʻtar kechasi Old Trafford stadionida kechadigan derbi oldidan har ikki jamoa oʻziga xos holatda maydonga tushadi. Manchester Yunayted joriy mavsum Premyer-ligadagi dastlabki bellashuvlarda biroz qiyinchiliklarga uchragan boʻlsa-da, Chempionlar ligasi doirasida Sabah klubiga qarshi oʻyinda 4:0 hisobida gʻalaba qozonib, oʻziga boʻlgan ishonchni tiklab oldi.

Maydondagi asosiy duel va oʻtmishdagi natijalar

Boʻlib oʻtadigan oʻyin Lisandro Martines hamda Erling Xoland oʻrtasidagi shaxsiy kurashning yana bir sahifasini ochib beradi. Norvegiyalik hujumchi dastlabki derbisida xet-trik qayd etgan boʻlsa-da, shundan keyingi beshta uchrashuvda argentinalik himoyachiga qarshi bahslarda gol ura olmadi. Xususan, yanvar oyida Maykl Kerrik qoʻl ostidagi oʻyinda Manchester Yunayted 2:0 hisobida zafar quchgan, Martines esa raqib hujumchisini toʻliq zararsizlantirib, mutaxassislarning shubhalarini yoʻqqa chiqargandi.

Biroq Lisandro Martines avvalgi natijalar bilan maqtanishni istamayapti. Yevrokubokdagi gʻalabadan soʻng jurnalistlar savollariga javob berar ekan, markaziy himoyachi Xolandni zararsizlantirish boʻyicha oldingi tajribasi haqida shunday dedi: «Ha, lekin bu oʻtmishda qoldi. Bu oʻtmish, u oʻtdi va endi men bu oʻyinga tayyor boʻlishim kerak, chunki u avvalgisidan butunlay farq qiladi».

Jamoaning kayfiyati va tigʻiz taqvim

Yevropadagi muvaffaqiyat jamoa futbolchilariga qoʻshimcha ruh bagʻishlagan. Martines bu natijaning ahamiyatini eʼtirof etib, gʻalaba ruhni koʻtarishini, ammo hozirda barcha eʼtibor derbiga qaratilishi lozimligini taʼkidladi. «Albatta, gʻalaba qozonganingizda oʻzingizga boʻlgan ishonch ortadi. Lekin endi biz xotirjam va kamtar boʻlishimiz, kechki gʻalabadan zavqlanishimiz hamda ertasi kuni jamoamiz uchun juda muhim boʻlgan derbi haqida oʻylashimiz kerak», deya qoʻshimcha qildi u.

Manchester Siti bu uchrashuvga nisbatan ikki kun koʻproq dam olish imkoniyatiga ega boʻlganiga qaramay, Lisandro taqvimning tigʻizligidan xavotirda emas. Uning soʻzlariga koʻra, har uch kunda oʻynash va barcha musobaqalarda qatnashish futbolchilarning asosiy istagi hisoblanadi.

Sabah klubiga qarshi kechgan bahsda oʻzi ham gol urishga muvaffaq boʻlgan argentinalik futbolchi uchun shaxsiy natijalardan koʻra jamoa manfaati ustun ekanini bildirdi. «Men koʻrsatgan oʻyinimdan va darvozamiz daxsizligidan mamnunman. Men himoyachiman, agar gol ursam yaxshi, urmasam ham farqi yoʻq. Men uchun eng asosiysi — uch ochkoni qoʻlga kiritish, gʻalaba qozonish va chiroyli futbol namoyish etish», deb yakunladi soʻzini Martines.

Lisandro MartinesErling XolandManchester YunaytedManchester SitiPremyer-liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jahongir O‘rozov 90 daqiqa o‘ynadi: «Rubin» SSKA maydonidan muhim ochko bilan qaytdiJahongir O‘rozov 90 daqiqa o‘ynadi: «Rubin» SSKA maydonidan muhim ochko bilan qaytdiBugun, 01:03«Rimda dahshatli kambek va 2 daqiqalik dubl!»: «Milan» 0:2 hisobidan qutulib qoldi«Rimda dahshatli kambek va 2 daqiqalik dubl!»: «Milan» 0:2 hisobidan qutulib qoldiBugun, 00:57Behruz Karimov 90 daqiqa jang qildi: «Lugano»dan «Yang Boyz»ga qarshi 2:2 hisobidagi trillerBehruz Karimov 90 daqiqa jang qildi: «Lugano»dan «Yang Boyz»ga qarshi 2:2 hisobidagi trillerBugun, 00:55«Lugano» Shveysariya giganti «Yang Boyz»ga qarshi asosiy tarkibni e’lon qildi«Lugano» Shveysariya giganti «Yang Boyz»ga qarshi asosiy tarkibni e’lon qildiKecha, 21:13APLning 4-turida kutilmagan ochko yo‘qotishlar — «Enfild» va «Stemford Brij»da durangAPLning 4-turida kutilmagan ochko yo‘qotishlar — «Enfild» va «Stemford Brij»da durangKecha, 21:09Bundesliganing 3-turida sensatsion natijalar — peshqadamlar almashinuvi!Bundesliganing 3-turida sensatsion natijalar — peshqadamlar almashinuvi!Kecha, 20:51
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?