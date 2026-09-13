Lisandro Martines Erling Xolandga qarshi derbi oldidan oʻz fikrlarini bildirdi
Manchester Yunayted himoyachisi Lisandro Martines Angliya Premyer-ligasi doirasida Manchester Siti jamoasiga qarshi boʻlib oʻtadigan muhim derbi oldidan Erling Xoland bilan boʻladigan navbatdagi qarama-qarshilik haqida gapirdi. Goal.com xabar berishicha, argentinalik futbolchi raqib hujumchisiga qarshi oʻyinlardagi avvalgi muvaffaqiyatlari bilan cheklanib qolmasligini taʼkidlab, boʻlajak bahsga jiddiy tayyorgarlik koʻrayotganini maʼlum qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Shanba kunidan yakshanbaga oʻtar kechasi Old Trafford stadionida kechadigan derbi oldidan har ikki jamoa oʻziga xos holatda maydonga tushadi. Manchester Yunayted joriy mavsum Premyer-ligadagi dastlabki bellashuvlarda biroz qiyinchiliklarga uchragan boʻlsa-da, Chempionlar ligasi doirasida Sabah klubiga qarshi oʻyinda 4:0 hisobida gʻalaba qozonib, oʻziga boʻlgan ishonchni tiklab oldi.
Maydondagi asosiy duel va oʻtmishdagi natijalarBoʻlib oʻtadigan oʻyin Lisandro Martines hamda Erling Xoland oʻrtasidagi shaxsiy kurashning yana bir sahifasini ochib beradi. Norvegiyalik hujumchi dastlabki derbisida xet-trik qayd etgan boʻlsa-da, shundan keyingi beshta uchrashuvda argentinalik himoyachiga qarshi bahslarda gol ura olmadi. Xususan, yanvar oyida Maykl Kerrik qoʻl ostidagi oʻyinda Manchester Yunayted 2:0 hisobida zafar quchgan, Martines esa raqib hujumchisini toʻliq zararsizlantirib, mutaxassislarning shubhalarini yoʻqqa chiqargandi.
Biroq Lisandro Martines avvalgi natijalar bilan maqtanishni istamayapti. Yevrokubokdagi gʻalabadan soʻng jurnalistlar savollariga javob berar ekan, markaziy himoyachi Xolandni zararsizlantirish boʻyicha oldingi tajribasi haqida shunday dedi: «Ha, lekin bu oʻtmishda qoldi. Bu oʻtmish, u oʻtdi va endi men bu oʻyinga tayyor boʻlishim kerak, chunki u avvalgisidan butunlay farq qiladi».
Jamoaning kayfiyati va tigʻiz taqvimYevropadagi muvaffaqiyat jamoa futbolchilariga qoʻshimcha ruh bagʻishlagan. Martines bu natijaning ahamiyatini eʼtirof etib, gʻalaba ruhni koʻtarishini, ammo hozirda barcha eʼtibor derbiga qaratilishi lozimligini taʼkidladi. «Albatta, gʻalaba qozonganingizda oʻzingizga boʻlgan ishonch ortadi. Lekin endi biz xotirjam va kamtar boʻlishimiz, kechki gʻalabadan zavqlanishimiz hamda ertasi kuni jamoamiz uchun juda muhim boʻlgan derbi haqida oʻylashimiz kerak», deya qoʻshimcha qildi u.
Manchester Siti bu uchrashuvga nisbatan ikki kun koʻproq dam olish imkoniyatiga ega boʻlganiga qaramay, Lisandro taqvimning tigʻizligidan xavotirda emas. Uning soʻzlariga koʻra, har uch kunda oʻynash va barcha musobaqalarda qatnashish futbolchilarning asosiy istagi hisoblanadi.
Sabah klubiga qarshi kechgan bahsda oʻzi ham gol urishga muvaffaq boʻlgan argentinalik futbolchi uchun shaxsiy natijalardan koʻra jamoa manfaati ustun ekanini bildirdi. «Men koʻrsatgan oʻyinimdan va darvozamiz daxsizligidan mamnunman. Men himoyachiman, agar gol ursam yaxshi, urmasam ham farqi yoʻq. Men uchun eng asosiysi — uch ochkoni qoʻlga kiritish, gʻalaba qozonish va chiroyli futbol namoyish etish», deb yakunladi soʻzini Martines.
…