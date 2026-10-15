Marsel — Olimpiakos Pirey: tarkiblar va jonli matn
Yevropa ligasi doirasidagi Marsel — Olimpiakos Pirey uchrashuvi 16 oktyabr, 00:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Marsel boshlang‘ich tarkibi: 12. De Lange J., 22. Vea T. (kapitan), 18. Meyte B., 21. Agerd N., 33. Emerson, 6. Nnadi T., 7. Gomes A., 8. Abdelli X., 48. Abdalla K., 11. Mope N., 14. Payshao I.
Marsel zaxiradagilari: 74. Bezaxaf K., 4. Igan-Rayli K., 25. Garsiya U., 9. Guiri A., 77. Arit A., 42. Kamissoko N., 19. Kondogbiya J., 46. Kum Mbondo A., 43. Mmadi T., 29. Mumbanya F., 40. Van Nek J., 92. Vermo T.
Marsel bosh murabbiyi: Jenezio B.
Olimpiakos Pirey boshlang‘ich tarkibi: 1. Ortega S., 2. Saliakas M., 45. Retsos P. (kapitan), 5. Pirola L., 70. Onemaechi B., 15. Puerta G., 32. Esse S., 10. Martins J., 22. Shikinyu, 20. Jota Silva, 11. Yaremchuk R.
Olimpiakos Pirey zaxiradagilari: 6. Karmu D., 77. Filis K., 7. Fortunis K., 19. Froyler R., 34. Gonsales A., 27. Pedersen M., 8. Sa G., 4. Smailovich Z., 91. Sturnaras D., 71. Tiknizyan N.
Olimpiakos Pirey bosh murabbiyi: Alguasil I.
Izohlar 0
…