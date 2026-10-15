Myallbyu — Inter Eskaldes: tarkiblar va jonli matn
Konferensiya ligasi doirasidagi Myallbyu — Inter Eskaldes uchrashuvi 15 oktyabr, 21:45 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Myallbyu boshlang‘ich tarkibi: 35. Lundin A., 3. Agnarsson M., 18. Bergstrem J., 6. Enggaard M., 14. Granat V., 7. Gustafson V., 22. Gustavsson J. (kapitan), 5. Ikbal A., 10. Ker J., 33. Mittinen T., 4. Noren A.
Myallbyu bosh murabbiyi: Brannstrem A.
Inter Eskaldes boshlang‘ich tarkibi: 13. Dias J., 6. Alonso V., 11. Berlanga D., 9. Shuaib F., 8. David Lopes, 2. Ernandes A. X., 19. Modrich, 24. Pochettino M., 4. Sanches A. (kapitan), 31. Sule, 3. Torres J.
Inter Eskaldes bosh murabbiyi: Ortis F.
Jonli reportaj JONLI
30
Xavi Dias (Inter Eskaldes) o‘z jamoadoshini topmoqchi bo‘ldi, ammo uzatma juda kuchli chiqdi va vaziyat boy berildi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Myallbyu darvozasidan zarba bilan o‘yin davom etadi.
26
Mads Enggaard (Myallbyu) qoidabuzarlik sodir etdi va hakam ikkilanmasdan unga sariq kartochka ko‘rsatdi.
25
Hakam jarima zarbasini belgiladi. Myallbyu futbolchilari uni uzoq masofadan amalga oshirishadi.
22
Villiam Granat (Myallbyu) o‘z jamoadoshlariga uzatma bera olmadi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Inter Eskaldes darvozasidan zarba bilan o‘yin davom ettiriladi.
18
Jilmar Torres (Inter Eskaldes) hakam tomonidan ko‘rsatilgan sariq kartochkadan ajablanmasligi kerak, hakam vaziyatni juda yaxshi tinchlantirdi.
14
Inter Eskaldes maydon markazi yaqinidan jarima zarbasini amalga oshiradi.
12
Myallbyu tomonidan amalga oshirilgan standart vaziyatni himoyachilardan biri bemalol to‘xtatib qoldi.
11
Myallbyu burchak zarbasidan unumli foydalana olmadi, raqib himoyasi hushyor harakat qilib, xavfni bartaraf etdi.
9
Martin Agnarsson (Myallbyu) va Mads Enggaard bo‘sh zonadagi sherigini topish uchun yana bir bor to‘qnashishdi.
1
Uchrashuvning birinchi bo‘limi boshlanish arafasida.
21:47
O‘yinchilar maydonda va Inter Eskaldes o‘yinni boshlab beradi.
21:45
Bugungi o‘yin bosh hakami Antonius Menelaos bo‘ladi.
21:45
Ushbu o‘yin uchun boshlang‘ich tarkiblar ma’lum bo‘ldi.
21:45
Salom va bizning jonli matnli sharhimizga xush kelibsiz! Biz sizga o‘yinda sodir bo‘layotgan barcha voqealar haqida tezkor ma’lumotlarni taqdim etib boramiz. Boshlang‘ich tarkiblar juda yaqin vaqt ichida e’lon qilinadi.
Izohlar 0
…