Myallbyu — Inter Eskaldes: tarkiblar va jonli matn

·36·Sport
Myallbyu — Inter Eskaldes: tarkiblar va jonli matn

Konferensiya ligasi doirasidagi MyallbyuInter Eskaldes uchrashuvi 15 oktyabr, 21:45 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.

O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.

Myallbyu boshlang‘ich tarkibi: 35. Lundin A., 3. Agnarsson M., 18. Bergstrem J., 6. Enggaard M., 14. Granat V., 7. Gustafson V., 22. Gustavsson J. (kapitan), 5. Ikbal A., 10. Ker J., 33. Mittinen T., 4. Noren A.

Myallbyu bosh murabbiyi: Brannstrem A.

Inter Eskaldes boshlang‘ich tarkibi: 13. Dias J., 6. Alonso V., 11. Berlanga D., 9. Shuaib F., 8. David Lopes, 2. Ernandes A. X., 19. Modrich, 24. Pochettino M., 4. Sanches A. (kapitan), 31. Sule, 3. Torres J.

Inter Eskaldes bosh murabbiyi: Ortis F.

Jonli reportaj JONLI
30
Xavi Dias (Inter Eskaldes) o‘z jamoadoshini topmoqchi bo‘ldi, ammo uzatma juda kuchli chiqdi va vaziyat boy berildi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Myallbyu darvozasidan zarba bilan o‘yin davom etadi.
26🟨
Mads Enggaard (Myallbyu) qoidabuzarlik sodir etdi va hakam ikkilanmasdan unga sariq kartochka ko‘rsatdi.
25
Hakam jarima zarbasini belgiladi. Myallbyu futbolchilari uni uzoq masofadan amalga oshirishadi.
22
Villiam Granat (Myallbyu) o‘z jamoadoshlariga uzatma bera olmadi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Inter Eskaldes darvozasidan zarba bilan o‘yin davom ettiriladi.
18🟨
Jilmar Torres (Inter Eskaldes) hakam tomonidan ko‘rsatilgan sariq kartochkadan ajablanmasligi kerak, hakam vaziyatni juda yaxshi tinchlantirdi.
14
Inter Eskaldes maydon markazi yaqinidan jarima zarbasini amalga oshiradi.
12
Myallbyu tomonidan amalga oshirilgan standart vaziyatni himoyachilardan biri bemalol to‘xtatib qoldi.
11
Myallbyu burchak zarbasidan unumli foydalana olmadi, raqib himoyasi hushyor harakat qilib, xavfni bartaraf etdi.
9
Martin Agnarsson (Myallbyu) va Mads Enggaard bo‘sh zonadagi sherigini topish uchun yana bir bor to‘qnashishdi.
1
Uchrashuvning birinchi bo‘limi boshlanish arafasida.
21:47
O‘yinchilar maydonda va Inter Eskaldes o‘yinni boshlab beradi.
21:45
Bugungi o‘yin bosh hakami Antonius Menelaos bo‘ladi.
21:45
Ushbu o‘yin uchun boshlang‘ich tarkiblar ma’lum bo‘ldi.
21:45
Salom va bizning jonli matnli sharhimizga xush kelibsiz! Biz sizga o‘yinda sodir bo‘layotgan barcha voqealar haqida tezkor ma’lumotlarni taqdim etib boramiz. Boshlang‘ich tarkiblar juda yaqin vaqt ichida e’lon qilinadi.
MyallbyuInter EskaldesKonferensiya ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Panatinaikos — Boras Banya-Luka: tarkiblar va jonli matnPanatinaikos — Boras Banya-Luka: tarkiblar va jonli matnBugun 20:33Lugano — Srvena zvezda: tarkiblar va jonli matnLugano — Srvena zvezda: tarkiblar va jonli matnBugun 20:33Univ. Krayova — Xetafe: tarkiblar va jonli matnUniv. Krayova — Xetafe: tarkiblar va jonli matnBugun 20:33Riga FK — Qayrat Almati: tarkiblar va jonli matnRiga FK — Qayrat Almati: tarkiblar va jonli matnBugun 20:33Xayduk Split — Ayaks: tarkiblar va jonli matnXayduk Split — Ayaks: tarkiblar va jonli matnBugun 20:33Gent — Orxus: tarkiblar va jonli matnGent — Orxus: tarkiblar va jonli matnBugun 20:33
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya