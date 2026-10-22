Messidan iqror: Argentinalik afsona qaysi gollarini eng muhim deb biladi?
Futbol tarixining eng buyuk to‘purarlaridan biri, hozirda AQSHning «Inter Mayami» klubi safida to‘p surayotgan Lionel Messi butun faoliyati davomida kiritgan yuzlab to‘plari orasida o‘zi uchun eng qadrli va unutilmas bo‘lganlarini ochiqladi.
Yaqinda, oktyabr oyida Argentina milliy terma jamoasidagi so‘nggi uchrashuvini o‘tkazib, xalqaro maydondagi buyuk safariga nuqta qo‘ygan 39 yoshli yulduzning muhim iqrorini The Touchline nashri ommaga taqdim etdi.
«Jahon chempionati finali — faoliyatimdagi eng muhim cho‘qqi»
Messi o‘z sport faoliyatidagi eng katta sahnalarda kiritgan to‘plarini alohida e’tirof etdi:
Tarixiy final: «Jahon chempionati finalida urgan gollarim faoliyatimdagi eng muhim gollar bo‘lib qoladi. Bu to‘plar o‘zining mislsiz ahamiyati, o‘yin ko‘lami va umumiy voqelikning tarixiyligi bilan keskin ajralib turadi;
Qatar-2022 dramatikasi: Eslatib o‘tamiz, 2022 yilgi jahon chempionatining final uchrashuvida Messi Fransiya darvozasiga dubl yo‘llagan edi. 3:3 hisobida yakunlangan o‘yindan so‘ng penaltilar seriyasida zafar quchgan Argentina termasi uzoq kutilgan jahon chempionligiga erishgan.
«Barselona», Chempionlar ligasi va «El-klasiko» xotiralari
Afsonaviy argentinalik nafaqat milliy terma jamoa, balki Kataloniya klubi safidagi yorqin oqshomlarni ham minnatdorlik bilan yodga oldi:
Yevropa cho‘qqilari: «Shuningdek, “Barselona” libosida Yevropa Chempionlar ligasining final bahslarida kiritgan gollarimni juda yuqori qadrlayman;
«Real»ga qarshi to‘qnashuvlar: Bundan tashqari, “Real Madrid”ga qarshi azaliy prinsipial qarama-qarshilik — “El-klasiko” o‘yinlarida urilgan gollar ham yuragimdan alohida joy olgan», — deya ta’kidladi Lionel.
Terma jamoadagi faoliyatini sharaf bilan yakunlagan Messining mazkur xotiralari futbol ixlosmandlari uchun jahon futbolidagi butun boshli oltin davrni yana bir bor ko‘z o‘ngida gavdalantirdi.
Izohlar 0
…