Messidan iqror: Argentinalik afsona qaysi gollarini eng muhim deb biladi?

·0·Sport
Messidan iqror: Argentinalik afsona qaysi gollarini eng muhim deb biladi?

Futbol tarixining eng buyuk to‘purarlaridan biri, hozirda AQSHning «Inter Mayami» klubi safida to‘p surayotgan Lionel Messi butun faoliyati davomida kiritgan yuzlab to‘plari orasida o‘zi uchun eng qadrli va unutilmas bo‘lganlarini ochiqladi.

Yaqinda, oktyabr oyida Argentina milliy terma jamoasidagi so‘nggi uchrashuvini o‘tkazib, xalqaro maydondagi buyuk safariga nuqta qo‘ygan 39 yoshli yulduzning muhim iqrorini The Touchline nashri ommaga taqdim etdi.

«Jahon chempionati finali — faoliyatimdagi eng muhim cho‘qqi»

Messi o‘z sport faoliyatidagi eng katta sahnalarda kiritgan to‘plarini alohida e’tirof etdi:

  • Tarixiy final: «Jahon chempionati finalida urgan gollarim faoliyatimdagi eng muhim gollar bo‘lib qoladi. Bu to‘plar o‘zining mislsiz ahamiyati, o‘yin ko‘lami va umumiy voqelikning tarixiyligi bilan keskin ajralib turadi;

  • Qatar-2022 dramatikasi: Eslatib o‘tamiz, 2022 yilgi jahon chempionatining final uchrashuvida Messi Fransiya darvozasiga dubl yo‘llagan edi. 3:3 hisobida yakunlangan o‘yindan so‘ng penaltilar seriyasida zafar quchgan Argentina termasi uzoq kutilgan jahon chempionligiga erishgan.

«Barselona», Chempionlar ligasi va «El-klasiko» xotiralari

Afsonaviy argentinalik nafaqat milliy terma jamoa, balki Kataloniya klubi safidagi yorqin oqshomlarni ham minnatdorlik bilan yodga oldi:

  • Yevropa cho‘qqilari: «Shuningdek, “Barselona” libosida Yevropa Chempionlar ligasining final bahslarida kiritgan gollarimni juda yuqori qadrlayman;

  • «Real»ga qarshi to‘qnashuvlar: Bundan tashqari, “Real Madrid”ga qarshi azaliy prinsipial qarama-qarshilik — “El-klasiko” o‘yinlarida urilgan gollar ham yuragimdan alohida joy olgan», — deya ta’kidladi Lionel.

Terma jamoadagi faoliyatini sharaf bilan yakunlagan Messining mazkur xotiralari futbol ixlosmandlari uchun jahon futbolidagi butun boshli oltin davrni yana bir bor ko‘z o‘ngida gavdalantirdi.

Lionel MessiInter MayamiJahon chempionati-2022Barselona
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Messi nima uchun tarixda qolmoqchi? Jahon futboli afsonasining kutilmagan bayonotiMessi nima uchun tarixda qolmoqchi? Jahon futboli afsonasining kutilmagan bayonotiBugun 22:51Messi Ispaniya qiroli va qirolichasi ishtirokidagi rasmiy kechki ovqatda qatnashishi kutilmoqdaMessi Ispaniya qiroli va qirolichasi ishtirokidagi rasmiy kechki ovqatda qatnashishi kutilmoqdaBugun 11:16“Inter Mayami” sardori Atlantadagi o‘yindan so‘ng tarmoqlarni “portlatdi”...“Inter Mayami” sardori Atlantadagi o‘yindan so‘ng tarmoqlarni “portlatdi”...18 oktabr 12:04Messidan dubl, Suaresdan ikki assist: «Inter Mayami» muhim g‘alabani qo‘lga kiritdiMessidan dubl, Suaresdan ikki assist: «Inter Mayami» muhim g‘alabani qo‘lga kiritdi18 oktabr 09:18Lionel Messi «Atlanta Yunayted»ga qarshi ikki gol urdiLionel Messi «Atlanta Yunayted»ga qarshi ikki gol urdi18 oktabr 06:44Londonda kutilayotgan sensatsiya: Messi oilasi bilan «Oltin to‘p» tadbiriga tashrif buyuradiLondonda kutilayotgan sensatsiya: Messi oilasi bilan «Oltin to‘p» tadbiriga tashrif buyuradi12 oktabr 20:07
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi