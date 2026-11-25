Pep Gvardiola «Barselona»da Lionel Messi bilan ishlagan davrini esga oldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Xosep Gvardiola «Barselona» klubidagi 2008–2012 yillardagi faoliyati davomida Lionel Messining g‘alabaga bo‘lgan kuchli ishtiyoqi va barqarorligini alohida e’tirof etdi.
- Murabbiyning so‘zlariga ko‘ra, argentinalik futbolchi to‘rt yil davomida kichik maydondagi mashg‘ulot o‘yinlarida biror marta ham mag‘lub bo‘lmagan.
- Gvardiola Messining bir necha kun ichida uchta gol va uchta golli uzatmani amalga oshira olish qobiliyatini takrorlanmas deb baholadi.
Ispaniyalik mashhur murabbiy Xosep Gvardiola Kataloniyaning «Barselona» klubida argentinalik afsona Lionel Messini boshqargan yillari haqida yorqin xotiralari bilan o‘rtoqlashdi. Mutaxassisning ta’kidlashicha, Messining mashg‘ulotlardagi ishtiyoqi va maydondagi barqarorligi takrorlanmas darajada bo‘lgan.
«Mashg‘ulotlarda ham, o‘yinlarda ham g‘alabaga chanqoq edi»
Romario TV loyihasiga bergan intervyusida Gvardiola 2008–2012 yillardagi birgalikdagi faoliyati davomida Messi kichik maydondagi mashg‘ulot o‘yinlarida ham umuman yutqazmaganini alohida e’tirof etdi:
«Hech qachon bunday futbolchini ko‘rmaganman. U bir necha kunda uchta gol urib, yana uchta golli uzatmani amalga oshirishga qodir edi. Bunday barqarorlikni namoyish eta oladigan futbolchilar kam. Ammo Messi buni ham mashg‘ulotlarda, ham o‘yinlarda ko‘rsatardi.
U bilan to‘rt yillik hamkorligim davomida Leo kichik maydondagi futbol o‘yinida biror marta mag‘lub bo‘lganini eslay olmayman. Messida doimo g‘alabaga bo‘lgan kuchli ishtiyoq mavjud. Bu esa juda katta ahamiyatga ega edi.», — dedi Xosep Gvardiola.
Gvardiola va Messi hamkorligining asosiy jihatlari
Ko‘rsatkichlar
Tafsilotlar va Gvardiola xotiralari
Birgalikdagi faoliyat davri
2008 — 2012 yillar («Barselona»)
Mashg‘ulotlardagi fenomen
4 yil mobaynida kichik maydondagi o‘yinlarda biror marta mag‘lub bo‘lmagan
O‘yindagi barqarorlik
Bir necha kun ichida 3 ta gol va 3 ta golli uzatmani amalga oshira oladigan daraja
Asosiy ustunlik
Har bir bahs va mashg‘ulotdagi cheksiz g‘alaba ishtiyoqi
Manba
Romario TV uchun berilgan intervyu
Sizningcha, Lionel Messi faoliyatidagi eng yorqin va samarali davr aynan Pep Gvardiola qo‘l ostida o‘tgan 2008–2012 yillarga to‘g‘ri keladimi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va futbol ixlosmandlariga murabbiyning ushbu samimiy xotiralarini darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…