Monako — Norshellann: tarkiblar va jonli matn
Konferensiya ligasi doirasidagi Monako — Norshellann uchrashuvi 6 noyabr, 01:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Monako boshlang‘ich tarkibi: 1. Gradetski L., 49. Ture I., 4. Teze J., 15. Dayer E., 13. Mavissa S., 18. Minamino T., 6. Zakariya D. (kapitan), 37. Diop E., 7. Deturbe M., 9. Balogun F., 29. Brunner P.
Monako zaxiradagilari: 11. Ablin M., 14. Biret M., 19. Kabral P., 8. Kamara L., 28. Kulibali M., 10. Golovin A., 16. Kon P., 20. Nazino, 22. Salisu M., 72. Sane S., 40. Stavetski J., 2. Vanderson.
Monako bosh murabbiyi: Filipe Luis.
Norshellann boshlang‘ich tarkibi: 13. Xansen A., 25. Nelsson V., 3. Salkvist T. (kapitan), 4. Markmann N., 28. Uoker M., 21. Xeyde M., 6. Brink M., 5. Laxteyenmyaki Dj., 37. Sadio L., 9. Solbakken O., 29. Bertelsen V.
Norshellann zaxiradagilari: 15. Akua S., 14. Adel I., 10. Amoako P., 2. Ankersen P., 16. Busk Dj., 22. Eriksson K., 49. Faber V., 32. Gustafsen V., 23. Norxeym R., 40. Rasmussen H., 8. Roykyayer N., 35. Rutkyayer V.
Norshellann bosh murabbiyi: Olsen Y.
Izohlar 0
…