Toshkentda katta futbol: Karpin shogirdlari O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan nimalar dedi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 12 noyabr kuni Toshkent shahrida O‘zbekiston va Rossiya milliy terma jamoalari o‘rtasida o‘rtoqlik uchrashuvi bo‘lib o‘tadi.
- Valeriy Karpin boshchiligidagi rossiyalik futbolchilar bo‘lajak bahs murosasiz o‘tishini ta’kidlab, raqib kuchli ekanligini qayd etishdi.
- Mazkur o‘yinlar Rossiya terma jamoasi uchun xalqaro turnirlardan chetlatilganidan keyingi nazorat bosqichi, O‘zbekiston uchun esa tarkibni sinovdan o‘tkazish imkoniyati hisoblanadi.
Xalqaro FIFA kunlari doirasida Toshkent yana bir katta futbol oqshomiga mezbonlik qiladi. 12 noyabr kuni O‘zbekiston poytaxtida O‘zbekiston va Rossiya milliy terma jamoalari o‘rtasida o‘rtoqlik uchrashuvi bo‘lib o‘tadi.
Valeriy Karpin boshchiligidagi Rossiya terma jamoasi Toshkentdagi bahsdan so‘ng 17 noyabrda Krasnodarda Janubiy Amerika vakili — Venesuela bilan kuch sinashadi. O‘zbekiston milliy terma jamoasi esa shu kuni Qatarning Doha shahrida Saudiya Arabistoniga qarshi yig‘in doirasidagi navbatdagi sinovdan o‘tadi.
Mazkur muhim uchrashuvlar oldidan rossiyalik futbolchilar O‘zbekiston terma jamoasi va bo‘lajak sinovlar haqidagi o‘z fikrlari bilan o‘rtoqlashdi.
Rossiyalik futbolchilar nigohida: O‘zbekiston qanday raqib?
Karpin tomonidan milliy jamoa yig‘iniga jalb etilgan futbolchilar bo‘lajak to‘qnashuvlarning murosasiz o‘tishini ta’kidlamoqda:
Stanislav Agkatsev («Krasnodar» darvozaboni):
«O‘zbekiston va Venesuela — juda kuchli raqiblar. Ularga qarshi maydonga tushish barchamiz uchun juda qiziq bo‘ladi, albatta. Ham o‘zimizning, ham raqiblarning haqiqiy darajasini amalda ko‘rib olamiz. Shuningdek, terma jamoaning so‘nggi paytlarda uchinchi marta Krasnodarda o‘ynayotgani ham quvonarli holat».
Matvey Kislyak (SSKA yarimhimoyachisi):
«Terma jamoa yig‘iniga borganimizda klub ishlari va bosimidan biroz uzilib, yangicha kuch to‘plash imkoniyati bo‘ladi. Oldinda bizni kuchli raqiblar va murosasiz uchrashuvlar kutmoqda. O‘yinlar juda qiziqarli o‘tishiga shubha yo‘q. Ularning saviyasiga kelsak, hozircha aniq bir baho bera olmayman, hammasi maydonda hal bo‘ladi».
Noyabr oyidagi o‘rtoqlik o‘yinlari taqvimi
Terma jamoalarning yaqin kunlardagi rasmiy nazorat bahslari grafigi:
Sana
O‘yin
Manzil / Shahar
Maqomi va ahamiyati
12 noyabr
O‘zbekiston — Rossiya
Toshkent
Markaziy o‘rtoqlik bahsi / Saviyalar to‘qnashuvi
17 noyabr
Rossiya — Venesuela
Krasnodar
Xalqaro sinov bahsi
17 noyabr
O‘zbekiston — Saudiya Arabistoni
Doha (Qatar)
Osiyo grandlarining nazorat bellashuvi
Xalqaro izolyatsiya va o‘rtoqlik bahslari ahamiyati
Eslatib o‘tamiz, 2022 yilning fevral oyidan buyon FIFA va UEFA'ning qo‘shma qarori bilan Rossiya terma jamoasi hamda klublari barcha rasmiy xalqaro turnirlardan chetlatilgan. Shu bois rossiyaliklar asosan Osiyo va Lotin Amerikasi jamoalari bilan nazorat uchrashuvlari o‘tkazish bilan cheklanmoqda.
O‘zbekiston terma jamoasi uchun esa kuchli sparring-raqiblar bilan o‘yinlar tarkibni qayta sinovdan o‘tkazish, taktik ishlanmalarni takomillashtirish va xalqaro musobaqalarga munosib tayyorgarlik ko‘rish yo‘lida muhim sinov maydoni bo‘lib xizmat qiladi.
Izohlar 0
…