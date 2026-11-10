Toshkentda katta futbol: Karpin shogirdlari O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan nimalar dedi?

·17·Sport
Toshkentda katta futbol: Karpin shogirdlari O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan nimalar dedi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • 12 noyabr kuni Toshkent shahrida O‘zbekiston va Rossiya milliy terma jamoalari o‘rtasida o‘rtoqlik uchrashuvi bo‘lib o‘tadi.
  • Valeriy Karpin boshchiligidagi rossiyalik futbolchilar bo‘lajak bahs murosasiz o‘tishini ta’kidlab, raqib kuchli ekanligini qayd etishdi.
  • Mazkur o‘yinlar Rossiya terma jamoasi uchun xalqaro turnirlardan chetlatilganidan keyingi nazorat bosqichi, O‘zbekiston uchun esa tarkibni sinovdan o‘tkazish imkoniyati hisoblanadi.

Xalqaro FIFA kunlari doirasida Toshkent yana bir katta futbol oqshomiga mezbonlik qiladi. 12 noyabr kuni O‘zbekiston poytaxtida O‘zbekiston va Rossiya milliy terma jamoalari o‘rtasida o‘rtoqlik uchrashuvi bo‘lib o‘tadi.

Valeriy Karpin boshchiligidagi Rossiya terma jamoasi Toshkentdagi bahsdan so‘ng 17 noyabrda Krasnodarda Janubiy Amerika vakili — Venesuela bilan kuch sinashadi. O‘zbekiston milliy terma jamoasi esa shu kuni Qatarning Doha shahrida Saudiya Arabistoniga qarshi yig‘in doirasidagi navbatdagi sinovdan o‘tadi.

Mazkur muhim uchrashuvlar oldidan rossiyalik futbolchilar O‘zbekiston terma jamoasi va bo‘lajak sinovlar haqidagi o‘z fikrlari bilan o‘rtoqlashdi.

Rossiyalik futbolchilar nigohida: O‘zbekiston qanday raqib?

Karpin tomonidan milliy jamoa yig‘iniga jalb etilgan futbolchilar bo‘lajak to‘qnashuvlarning murosasiz o‘tishini ta’kidlamoqda:

  • Stanislav Agkatsev («Krasnodar» darvozaboni):

    «O‘zbekiston va Venesuela — juda kuchli raqiblar. Ularga qarshi maydonga tushish barchamiz uchun juda qiziq bo‘ladi, albatta. Ham o‘zimizning, ham raqiblarning haqiqiy darajasini amalda ko‘rib olamiz. Shuningdek, terma jamoaning so‘nggi paytlarda uchinchi marta Krasnodarda o‘ynayotgani ham quvonarli holat».

  • Matvey Kislyak (SSKA yarimhimoyachisi):

    «Terma jamoa yig‘iniga borganimizda klub ishlari va bosimidan biroz uzilib, yangicha kuch to‘plash imkoniyati bo‘ladi. Oldinda bizni kuchli raqiblar va murosasiz uchrashuvlar kutmoqda. O‘yinlar juda qiziqarli o‘tishiga shubha yo‘q. Ularning saviyasiga kelsak, hozircha aniq bir baho bera olmayman, hammasi maydonda hal bo‘ladi».

Noyabr oyidagi o‘rtoqlik o‘yinlari taqvimi

Terma jamoalarning yaqin kunlardagi rasmiy nazorat bahslari grafigi:

Sana

O‘yin

Manzil / Shahar

Maqomi va ahamiyati

12 noyabr

O‘zbekiston — Rossiya

Toshkent

Markaziy o‘rtoqlik bahsi / Saviyalar to‘qnashuvi

17 noyabr

Rossiya — Venesuela

Krasnodar

Xalqaro sinov bahsi

17 noyabr

O‘zbekiston — Saudiya Arabistoni

Doha (Qatar)

Osiyo grandlarining nazorat bellashuvi

Xalqaro izolyatsiya va o‘rtoqlik bahslari ahamiyati

Eslatib o‘tamiz, 2022 yilning fevral oyidan buyon FIFA va UEFA'ning qo‘shma qarori bilan Rossiya terma jamoasi hamda klublari barcha rasmiy xalqaro turnirlardan chetlatilgan. Shu bois rossiyaliklar asosan Osiyo va Lotin Amerikasi jamoalari bilan nazorat uchrashuvlari o‘tkazish bilan cheklanmoqda.

O‘zbekiston terma jamoasi uchun esa kuchli sparring-raqiblar bilan o‘yinlar tarkibni qayta sinovdan o‘tkazish, taktik ishlanmalarni takomillashtirish va xalqaro musobaqalarga munosib tayyorgarlik ko‘rish yo‘lida muhim sinov maydoni bo‘lib xizmat qiladi.

O‘zbekiston milliy terma jamoasiRossiya milliy terma jamoasiValeriy KarpinO‘rtoqlik uchrashuvi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiya termasining O‘zbekistonga qarshi maydonga tushadigan tarkibi e’lon qilindiRossiya termasining O‘zbekistonga qarshi maydonga tushadigan tarkibi e’lon qilindi6 noyabr 18:32Valeriy Karpin Toshkentdagi bahs oldidan nimalarni ochiqladi?Valeriy Karpin Toshkentdagi bahs oldidan nimalarni ochiqladi?6 noyabr 20:19Karpindan kutilgan ro‘yxat: Rossiyaning Toshkentdagi o‘yini uchun 36 nafar futbolchi tanlandiKarpindan kutilgan ro‘yxat: Rossiyaning Toshkentdagi o‘yini uchun 36 nafar futbolchi tanlandi27 oktabr 21:51“Kuchli tomonlarini o‘rganamiz”: Karpin O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan fikr bildirdi“Kuchli tomonlarini o‘rganamiz”: Karpin O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan fikr bildirdi23 oktabr 09:27Maksim Glushenkov terma jamoadan bosh tortdi: O‘zbekiston bilan bahsda maydonga tushmaydiMaksim Glushenkov terma jamoadan bosh tortdi: O‘zbekiston bilan bahsda maydonga tushmaydi30 oktabr 00:08“Ular mundial ishtirokchisi”: Denis Popov O‘zbekiston terma jamoasining kuchini baholadi“Ular mundial ishtirokchisi”: Denis Popov O‘zbekiston terma jamoasining kuchini baholadi23 oktabr 17:34
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Kasparovdan kutilmagan baho: Gukesh va Sindarovning jahon toji uchun bahsida kim ustun?
Kasparovdan kutilmagan baho: Gukesh va Sindarovning jahon toji uchun bahsida kim ustun?