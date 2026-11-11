Kannavaro Rossiyaga qarshi o‘yin oldidan Karpin va uning jamoasi haqida nimalar dedi?

1 daqiqa o'qish2
Kannavaro Rossiyaga qarshi o‘yin oldidan Karpin va uning jamoasi haqida nimalar dedi?

Ertaga, 12 noyabr kuni Toshkent shahrida futbol bo‘yicha O‘zbekiston milliy terma jamoasi Rossiyaga qarshi navbatdagi nufuzli o‘rtoqlik bahsida maydonga tushadi. Mazkur muhim uchrashuv oldidan milliy jamoamiz bosh murabbiyi Fabio Kannavaro matbuot anjumanida ishtirok etib, bo‘lajak raqib va jamoaning tayyorgarligi haqida o‘z fikrlari bilan o‘rtoqlashdi.

«Rossiya terma jamoasi agressiv va intizomli o‘ynaydi»

Bo‘lajak jiddiy sinov oldidan gapirgan taniqli mutaxassis Fabio Kannavaro Rossiya terma jamoasining o‘yin uslubini yuqori baholadi. U raqib jamoani ham, uning futbolchilarini ham yaxshi bilishini va ko‘plab o‘yinlarini chuqur tahlil qilganini ta’kidladi.

«Bu jamoani ham, uning futbolchilarini ham yaxshi bilaman. Rossiya terma jamoasining ko‘p o‘yinlarini tahlil qildik. Juda og‘ir raqib. Karpinni ham yaxshi taniyman, u o‘z vaqtida juda kuchli futbolchi bo‘lgan. Jamoa agressiv, maydonda juda zich va intizomli harakat qiladi. Biz uchun oson bo‘lmaydi», — dedi Fabio Kannavaro.

O‘yin oldidan muhim jihatlar

Murabbiy bahosi va tafsilotlar

Raqib tahlili

Rossiya terma jamoasining ko‘plab o‘yinlari chuqur tahlil qilingan

Raqibning o‘yin uslubi

Agressiv, maydonda juda zich va yuqori intizomli

Murabbiylar munosabati

Fabio Kannavaro Valeriy Karpinni o‘z vaqtida kuchli futbolchi bo‘lganini e’tirof etdi

Uchrashuv maqomi

Yuqori darajadagi raqibga qarshi o‘zini sinab ko‘rish va tajriba to‘plash imkoniyati

«Bu biz uchun juda yaxshi sinov, chunki yuqori darajadagi jamoaga qarshi o‘ynaymiz. O‘zimizni sinab ko‘rish, futbolchilar uchun tajriba to‘plash uchun yaxshi imkoniyat».

Toshkentdagi kutilmagan va muhim to‘qnashuv

Eslatib o‘tamiz, O‘zbekiston va Rossiya terma jamoalari o‘rtasidagi mazkur qiziqarli o‘rtoqlik uchrashuvi ertaga, 12 noyabr kuni Toshkent shahrida bo‘lib o‘tadi. Fabio Kannavaro ta’kidlaganidek, bunday yuqori saviyadagi raqibga qarshi bahs futbolchilarimiz uchun o‘z imkoniyatlarini yana bir bor ko‘rsatish va xalqaro maydonda katta tajriba to‘plash yo‘lida muhim qadam bo‘lib xizmat qiladi.

Sizningcha, Fabio Kannavaro boshchiligidagi O‘zbekiston milliy jamoasi o‘z maydonida himoyada zich va agressiv harakat qiladigan Rossiyaga qarshi qanday taktika tanlaydi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari