Kannavaro Rossiyaga qarshi o‘yin oldidan Karpin va uning jamoasi haqida nimalar dedi?
Ertaga, 12 noyabr kuni Toshkent shahrida futbol bo‘yicha O‘zbekiston milliy terma jamoasi Rossiyaga qarshi navbatdagi nufuzli o‘rtoqlik bahsida maydonga tushadi. Mazkur muhim uchrashuv oldidan milliy jamoamiz bosh murabbiyi Fabio Kannavaro matbuot anjumanida ishtirok etib, bo‘lajak raqib va jamoaning tayyorgarligi haqida o‘z fikrlari bilan o‘rtoqlashdi.
«Rossiya terma jamoasi agressiv va intizomli o‘ynaydi»
Bo‘lajak jiddiy sinov oldidan gapirgan taniqli mutaxassis Fabio Kannavaro Rossiya terma jamoasining o‘yin uslubini yuqori baholadi. U raqib jamoani ham, uning futbolchilarini ham yaxshi bilishini va ko‘plab o‘yinlarini chuqur tahlil qilganini ta’kidladi.
«Bu jamoani ham, uning futbolchilarini ham yaxshi bilaman. Rossiya terma jamoasining ko‘p o‘yinlarini tahlil qildik. Juda og‘ir raqib. Karpinni ham yaxshi taniyman, u o‘z vaqtida juda kuchli futbolchi bo‘lgan. Jamoa agressiv, maydonda juda zich va intizomli harakat qiladi. Biz uchun oson bo‘lmaydi», — dedi Fabio Kannavaro.
O‘yin oldidan muhim jihatlar
Murabbiy bahosi va tafsilotlar
Raqib tahlili
Rossiya terma jamoasining ko‘plab o‘yinlari chuqur tahlil qilingan
Raqibning o‘yin uslubi
Agressiv, maydonda juda zich va yuqori intizomli
Murabbiylar munosabati
Fabio Kannavaro Valeriy Karpinni o‘z vaqtida kuchli futbolchi bo‘lganini e’tirof etdi
Uchrashuv maqomi
Yuqori darajadagi raqibga qarshi o‘zini sinab ko‘rish va tajriba to‘plash imkoniyati
«Bu biz uchun juda yaxshi sinov, chunki yuqori darajadagi jamoaga qarshi o‘ynaymiz. O‘zimizni sinab ko‘rish, futbolchilar uchun tajriba to‘plash uchun yaxshi imkoniyat».
Toshkentdagi kutilmagan va muhim to‘qnashuv
Eslatib o‘tamiz, O‘zbekiston va Rossiya terma jamoalari o‘rtasidagi mazkur qiziqarli o‘rtoqlik uchrashuvi ertaga, 12 noyabr kuni Toshkent shahrida bo‘lib o‘tadi. Fabio Kannavaro ta’kidlaganidek, bunday yuqori saviyadagi raqibga qarshi bahs futbolchilarimiz uchun o‘z imkoniyatlarini yana bir bor ko‘rsatish va xalqaro maydonda katta tajriba to‘plash yo‘lida muhim qadam bo‘lib xizmat qiladi.
Sizningcha, Fabio Kannavaro boshchiligidagi O‘zbekiston milliy jamoasi o‘z maydonida himoyada zich va agressiv harakat qiladigan Rossiyaga qarshi qanday taktika tanlaydi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…