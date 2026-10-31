Aleksandr Usik nima uchun Krishtianu Ronalduning ashaddiy muxlisiga aylandi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Boks bo'yicha sobiq mutlaq jahon chempioni Aleksandr Usik Saudiya Arabistoni chempionati doirasidagi «An-Nasr» va «Al-Holud» jamoalari o'rtasidagi o'yinni stadiondan kuzatdi.
- Krishtianu Ronaldu ushbu bahsda het-trik qayd etib, jamoasining 5:3 hisobidagi g'alabasini ta'minladi va ukrainalik bokschining yuksak e'tirofiga sazovor bo'ldi.
- Usik portugaliyalik futbolchining yoshiga qaramay ko'rsatayotgan mahoratini «o'zga sayyoralik» deya ta'rifladi.
Og‘ir vazn toifasida boks bo‘yicha sobiq mutlaq jahon chempioni Aleksandr Usik Saudiya Arabistoni chempionati doirasidagi «An-Nasr» hamda «Al-Holud» jamoalari o‘rtasida kechgan gollarga boy dramaviy to‘qnashuvni bevosita stadionning VIP-lojasidan kuzatdi.
Mazkur bellashuvda dunyo futboli yulduzi Krishtianu Ronaldu navbatdagi bor benefis ko‘rsatib, raqib darvozasiga 3 ta to‘p kiritdi (het-trik) va jamoasining 5:3 hisobidagi irodali g‘alabasini ta’minladi.
«Shunchaki ajoyib»: Usikning hayajonli e’tirofi
O‘yin yakunlangach, ukrain boks afsonasi portugaliyalik to‘purarning yoshiga qaramay ko‘rsatayotgan yuqori sport formasi va mahoratiga qoyil qolganini yashirmadi:
«Ajoyib bahs bo‘ldi. Shunchaki ajoyib! Krishtianu — chinakam o‘zga sayyoralik», — deya qisqa va ta’sirli baho berdi Usik.
Messi dastxati va mashhur «Siuuu»: Usik va Ronaldu o‘rtasidagi aloqa
Aleksandr Usikning Krishtianuga bo‘lgan hurmati va qiziqishi ilgari ham ko‘plab muxlislar e’tiborini tortgan:
Ijtimoiy tarmoqlardagi virus video: Avvalroq Usik Ronalduga bag‘ishlab alohida hazilomuz videolavha e’lon qilgan edi;
Noodatiy fondagi nishonlash: Bokschi Lionel Messining shaxsiy dastxati tushirilgan va devorga ramkaga solib ilingan futbolkasi oldida turib, Ronalduning mashhur «Siuuu» gol nishonlash harakatini takrorlab, tarmoqlarni portlatgan edi;
Ikki sport afsonasining yaqinligi: Usikning Saudiya Arabistonidagi janglari va tadbirlari davomida ikki atlet tez-tez uchrashib, bir-birining sportdagi muvaffaqiyatlarini muntazam qo‘llab-quvvatlab keladi.
Krishtianu Ronalduning sermahsulligi «An-Nasr»ga chempionlik poygasida muhim ochkolarni taqdim etishda davom etmoqda, jahon boksi yetakchilarining esa futbol arenalarida paydo bo‘lishi ushbu ligaga bo‘lgan xalqaro qiziqishni yanada kuchaytirmoqda.
Izohlar 0
…