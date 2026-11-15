Yozuvchi Yusuf Ro‘ziyev vafot etdi
O‘zbekiston Yozuvchilar uyushmasi a’zosi, yozuvchi Yusuf Ro‘ziyev (Yusuf Ro‘zi Boykandiy) 63 yoshida hayotdan ko‘z yumdi. Bu haqda O‘zbekiston Yozuvchilar uyushmasi ma’lum qildi.
Yusuf Ro‘ziyev 1963 yil 24 aprelda Buxoro viloyatining Qorako‘l tumanidagi Sayyod qishlog‘ida tug‘ilgan. U 1980 yilda tumandagi 5-maktabni oltin medal bilan tamomlagan. 1993 yilda Buxoro davlat universitetini bitirgan adib 2007 yildan buyon O‘zbekiston Yozuvchilar uyushmasi a’zosi sifatida faoliyat yuritib kelgan.
Ijodkorning qalamiga mansub “Rahmat senga, Humo”, “Tungi shabada operatsiyasi”, “Buxoroning old polvoni” tarixiy romani hamda “Ko‘hna Poykent qissasi” tarixiy-ilmiy asari kitobxonlarga taqdim etilgan.
Zamin.uz marhumning oila a’zolari, yaqinlari va ijodkor hamkasblariga chuqur hamdardlik bildiradi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…