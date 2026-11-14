Merab Dvalishvili hibsga olinganidan keyin ozodlikka chiqdi va ilk bayonotini berdi

1 daqiqa o'qish6
Merab Dvalishvili hibsga olinganidan keyin ozodlikka chiqdi va ilk bayonotini berdi

UFC sobiq chempioni Merab Dvalishvili Usman Nurmagomedov va uning jamoadoshlari bilan sodir bo‘lgan janjal sababli hibsga olinganidan keyin rasman ozodlikka chiqdi. Sportchi voqeadan so‘ng o‘z sahifasi orqali jamoatchilikka murojaat qilib, holat yuzasidan fikr bildirdi.

Hibsga olish va ozodlikka chiqish tafsilotlari

Eslatib o‘tamiz, avvalroq Abu-Dabi shahrida sportchilar o‘rtasida kutilmagan janjal kelib chiqqani va buning natijasida Merab Dvalishvili huquq-tartibot idoralari tomonidan hibsga olingani xabar qilingan edi. Biroq ko‘p o‘tmay sobiq chempion ozodlikka chiqqanini va o‘zini yaxshi his qilayotganini ma’lum qildi.

Dvalishvili o‘zining X (sobiq Twitter) ijtimoiy tarmog‘idagi sahifasida quyidagi so‘zlarni yozib qoldirdi:

«Barchaga shuni ma’lum qilmoqchimanki, men ozodlikka chiqdim. Holatim yaxshi, sog‘lomman va faoliyatimni davom ettirishga tayyorman. Ushbu masalani hal qilishda yordam bergan Abu-Dabidagi barchaga minnatdorchilik bildirmoqchiman. Men Abu-Dabiga kelishni yaxshi ko‘raman va bu yerda meni iliq kutib olishlaridan xursandman».

Voqea parametrlari

Tafsilotlar

Ishtirokchilar

Merab Dvalishvili, Usman Nurmagomedov va jamoadoshlari

Sodir bo‘lgan joy

Abu-Dabi shahri

Hozirgi holat

Dvalishvili ozodlikda, sog‘ligi yaxshi va faoliyatini davom ettirmoqda

Huquqiy vaziyat

Sportchi hech kimga nisbatan ayblov qo‘ymagan

Boshqa ishtirokchilarning taqdiri va Dvalishvilining pozitsiyasi

Shuningdek, sobiq chempion mojaroda qatnashgan boshqa shaxslarning ham tezroq ozod qilinishiga umid bildirdi. U o‘zining hech kimga nisbatan da’vosi yo‘qligini alohida ta’kidlab o‘tdi:

«Ularning barchasini ozod qilishlariga juda umid qilaman — men hech kimga nisbatan ayblov qo‘ymadim. Barchaga tinchlik va eng yaxshi tilaklarimni bildiraman. Mehringiz va qo‘llab-quvvatlaganingiz uchun barchangizga rahmat».

Hozircha mazkur mojaroning kelib chiqish sabablari va boshqa tafsilotlari yuzasidan rasmiy idoralar qo‘shimcha ma’lumot berishgani yo‘q. Biroq Dvalishvilining bayonoti vaziyatning tinch yo‘l bilan hal etilayotganidan dalolat beradi.

Sizningcha, mashhur sportchilar o‘rtasida bunday kelishmovchiliklar va mojarolar kelib chiqishiga asosan nima sabab bo‘ladi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari