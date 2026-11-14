Merab Dvalishvili hibsga olinganidan keyin ozodlikka chiqdi va ilk bayonotini berdi
UFC sobiq chempioni Merab Dvalishvili Usman Nurmagomedov va uning jamoadoshlari bilan sodir bo‘lgan janjal sababli hibsga olinganidan keyin rasman ozodlikka chiqdi. Sportchi voqeadan so‘ng o‘z sahifasi orqali jamoatchilikka murojaat qilib, holat yuzasidan fikr bildirdi.
Hibsga olish va ozodlikka chiqish tafsilotlari
Eslatib o‘tamiz, avvalroq Abu-Dabi shahrida sportchilar o‘rtasida kutilmagan janjal kelib chiqqani va buning natijasida Merab Dvalishvili huquq-tartibot idoralari tomonidan hibsga olingani xabar qilingan edi. Biroq ko‘p o‘tmay sobiq chempion ozodlikka chiqqanini va o‘zini yaxshi his qilayotganini ma’lum qildi.
Dvalishvili o‘zining X (sobiq Twitter) ijtimoiy tarmog‘idagi sahifasida quyidagi so‘zlarni yozib qoldirdi:
«Barchaga shuni ma’lum qilmoqchimanki, men ozodlikka chiqdim. Holatim yaxshi, sog‘lomman va faoliyatimni davom ettirishga tayyorman. Ushbu masalani hal qilishda yordam bergan Abu-Dabidagi barchaga minnatdorchilik bildirmoqchiman. Men Abu-Dabiga kelishni yaxshi ko‘raman va bu yerda meni iliq kutib olishlaridan xursandman».
Voqea parametrlari
Tafsilotlar
Ishtirokchilar
Merab Dvalishvili, Usman Nurmagomedov va jamoadoshlari
Sodir bo‘lgan joy
Abu-Dabi shahri
Hozirgi holat
Dvalishvili ozodlikda, sog‘ligi yaxshi va faoliyatini davom ettirmoqda
Huquqiy vaziyat
Sportchi hech kimga nisbatan ayblov qo‘ymagan
Boshqa ishtirokchilarning taqdiri va Dvalishvilining pozitsiyasi
Shuningdek, sobiq chempion mojaroda qatnashgan boshqa shaxslarning ham tezroq ozod qilinishiga umid bildirdi. U o‘zining hech kimga nisbatan da’vosi yo‘qligini alohida ta’kidlab o‘tdi:
«Ularning barchasini ozod qilishlariga juda umid qilaman — men hech kimga nisbatan ayblov qo‘ymadim. Barchaga tinchlik va eng yaxshi tilaklarimni bildiraman. Mehringiz va qo‘llab-quvvatlaganingiz uchun barchangizga rahmat».
Hozircha mazkur mojaroning kelib chiqish sabablari va boshqa tafsilotlari yuzasidan rasmiy idoralar qo‘shimcha ma’lumot berishgani yo‘q. Biroq Dvalishvilining bayonoti vaziyatning tinch yo‘l bilan hal etilayotganidan dalolat beradi.
Sizningcha, mashhur sportchilar o‘rtasida bunday kelishmovchiliklar va mojarolar kelib chiqishiga asosan nima sabab bo‘ladi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…