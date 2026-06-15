Josh Xokit ikkinchi raundda Derrik Lyuisni nokautga uchratdi

·9·Sport
Josh Xokit ikkinchi raundda Derrik Lyuisni nokautga uchratdi

AQSH mustaqilligining shonli 250 yillik yubileyi munosabati bilan tashkil etilgan «UFC Freedom 250» grandioz turniri aralash yakkakurash ixlosmandlarini chin ma’noda hayratga solishda davom etmoqda. Vashingtondagi nufuzli Oq uy majmuasida bo‘lib o‘tayotgan ushbu tarixiy sport kechasi o‘zining muddatidan oldin tugayotgan shiddatli janglari bilan MMA yilnomasidan mustahkam o‘rin oladigan bo‘ldi. Turnir dasturidan o‘rin olgan navbatdagi vazn vakillarining to‘qnashuvi ham oktagonga yig‘ilgan minglab tomoshabinlarni o‘rinlaridan turib olqishlashga majbur qildi. Superog‘ir vazn toifasining ikki nafar taniqli va vahimali amerikalik gigantlari — Josh Xokit va tajribali Derrik Lyuis o‘zaro kuch sinashishdi.

Og‘ir vaznlilar to‘qnashuvi: Ikkinchi raunddagi dahshatli yakun

Ringda umumiy vazni ikki yuz ellik kilogrammdan oshuvchi ikki nafar bahaybat sportchi paydo bo‘lishi bilan zalda haqiqiy jangovar muhit yuzaga keldi. Muxlislar «Qora mahluq» (Derrik Lyuis) o‘zining an’anaviy dahshatli zarbalari bilan raqibini mag‘lub etishini kutishgan edi. Biroq oktagonda butunlay boshqacha manzara kuzatildi. Birinchi raundda har ikki vakil kuchli zarbalar bilan bir-birlarini sinovdan o‘tkazishdi.

Bahsning ikkinchi raundi davom etayotgan bir paytda, Josh Xokit raqibining charchoq alomatlari va himoyadagi xatosidan ustalik bilan foydalandi. Uning yo‘llagan aniq, kuchli va dahshatli kombinatsiyasi Lyuisni muvozanatdan chiqardi va oktagon to‘shamasiga qulatdi. Hakam vaziyatni baholab, bahsni zudlik bilan to‘xtatdi va Xokitning yorqin zafarini qayd etdi.

Quyidagi rasmiy MMA tahlili jadvali orqali «UFC Freedom 250» doirasida kechgan ushbu superog‘ir vazn to‘qnashuvi va turnirning noyob rekordi bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:

Musobaqa va bahs maqomi

Vazn toifasi va yo‘nalishi

G‘alaba qozongan amerikalik yulduz

Mag‘lubiyatga uchragan sobiq da’vogar

Jang yakunlangan raund va usul

Turnirning umumiy nokautlar seriyasi

UFC Freedom 250


(Yubiley bayram shousi)

Superog‘ir vazn toifasi


(Og‘ir vakillar)

Josh Xokit

Derrik Lyuis


(«Qora mahluq»)

2-raund, Nokaut


(Muddatidan oldin)

Ketma-ket 4 ta jang


(100% nokautli ko‘rsatkich)

To‘rtta jang — to‘rtta dahshatli nokaut!

Mazkur to‘qnashuvning yakuni nafaqat Josh Xokitning g‘alabasi bilan, balki ushbu yubiley turnirida qayd etilayotgan noyob va dahshatli statistika bilan ham ahamiyatlidir. Gap shundaki, mazkur musobaqa doirasida hozirgacha o‘tkazilgan to‘rtta jangning barchasi muddatidan oldin, ya’ni aynan yorqin nokautlar bilan yakun topdi. Josh Xokit va Derrik Lyuis bahsi ushbu shoudagi to‘rtinchi jangda qayd etilgan to‘rtinchi go‘zal nokaut bo‘lib tarixga kirdi. Oq uy mezbonlik qilayotgan bayramona turnir muxlislarga haqiqiy adrenalin ulashishda davom etmoqda.

UFC oktagonlaridagi eng shov-shuvli va kutilmagan nokautlar, og‘ir vazn gigantlarining shiddatli to‘qnashuvlari, sport dunyosining eng qaynoq markazlaridan eksklyuziv hisobotlar va eng ishonchli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Josh HockitDerrick LewisUFC Freedom 250VashingtonAQSH
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Siril Gan Aleks Pereyrani mag‘lub etib, chempionlik kamarini qo‘lga kiritdiSiril Gan Aleks Pereyrani mag‘lub etib, chempionlik kamarini qo‘lga kiritdiBugun, 04:25Shon O'Melli ikkinchi raundda Aymann Zaxabini nokautga uchratdiShon O'Melli ikkinchi raundda Aymann Zaxabini nokautga uchratdiBugun, 04:10Maurisio Ruffi birinchi raunddayoq Maykl Chendlerni nokautga uchratdiMaurisio Ruffi birinchi raunddayoq Maykl Chendlerni nokautga uchratdiBugun, 02:33O‘zbekiston va bir qator davlatlar UYEFA prezidentining bayonotiga qat’iy raddiya berdiO‘zbekiston va bir qator davlatlar UYEFA prezidentining bayonotiga qat’iy raddiya berdiBugun, 02:26Jahon chempionatida bugun to‘rtta qiziq o‘yin o‘tkaziladiJahon chempionatida bugun to‘rtta qiziq o‘yin o‘tkaziladiBugun, 02:16Iliya Topuriya Islam Maxachevga qarshi jang uchun necha million so‘ragan edi?Iliya Topuriya Islam Maxachevga qarshi jang uchun necha million so‘ragan edi?Bugun, 02:07
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Abduqodir Husanov «Chelsi»ga qarshi finalda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Chelsi»ga qarshi finalda qanday baholandi?