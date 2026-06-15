Josh Xokit ikkinchi raundda Derrik Lyuisni nokautga uchratdi
AQSH mustaqilligining shonli 250 yillik yubileyi munosabati bilan tashkil etilgan «UFC Freedom 250» grandioz turniri aralash yakkakurash ixlosmandlarini chin ma’noda hayratga solishda davom etmoqda. Vashingtondagi nufuzli Oq uy majmuasida bo‘lib o‘tayotgan ushbu tarixiy sport kechasi o‘zining muddatidan oldin tugayotgan shiddatli janglari bilan MMA yilnomasidan mustahkam o‘rin oladigan bo‘ldi. Turnir dasturidan o‘rin olgan navbatdagi vazn vakillarining to‘qnashuvi ham oktagonga yig‘ilgan minglab tomoshabinlarni o‘rinlaridan turib olqishlashga majbur qildi. Superog‘ir vazn toifasining ikki nafar taniqli va vahimali amerikalik gigantlari — Josh Xokit va tajribali Derrik Lyuis o‘zaro kuch sinashishdi.
Og‘ir vaznlilar to‘qnashuvi: Ikkinchi raunddagi dahshatli yakun
Ringda umumiy vazni ikki yuz ellik kilogrammdan oshuvchi ikki nafar bahaybat sportchi paydo bo‘lishi bilan zalda haqiqiy jangovar muhit yuzaga keldi. Muxlislar «Qora mahluq» (Derrik Lyuis) o‘zining an’anaviy dahshatli zarbalari bilan raqibini mag‘lub etishini kutishgan edi. Biroq oktagonda butunlay boshqacha manzara kuzatildi. Birinchi raundda har ikki vakil kuchli zarbalar bilan bir-birlarini sinovdan o‘tkazishdi.
Bahsning ikkinchi raundi davom etayotgan bir paytda, Josh Xokit raqibining charchoq alomatlari va himoyadagi xatosidan ustalik bilan foydalandi. Uning yo‘llagan aniq, kuchli va dahshatli kombinatsiyasi Lyuisni muvozanatdan chiqardi va oktagon to‘shamasiga qulatdi. Hakam vaziyatni baholab, bahsni zudlik bilan to‘xtatdi va Xokitning yorqin zafarini qayd etdi.
Quyidagi rasmiy MMA tahlili jadvali orqali «UFC Freedom 250» doirasida kechgan ushbu superog‘ir vazn to‘qnashuvi va turnirning noyob rekordi bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:
Musobaqa va bahs maqomi
Vazn toifasi va yo‘nalishi
G‘alaba qozongan amerikalik yulduz
Mag‘lubiyatga uchragan sobiq da’vogar
Jang yakunlangan raund va usul
Turnirning umumiy nokautlar seriyasi
UFC Freedom 250
(Yubiley bayram shousi)
Superog‘ir vazn toifasi
(Og‘ir vakillar)
Josh Xokit
Derrik Lyuis
(«Qora mahluq»)
2-raund, Nokaut
(Muddatidan oldin)
Ketma-ket 4 ta jang
(100% nokautli ko‘rsatkich)
To‘rtta jang — to‘rtta dahshatli nokaut!
Mazkur to‘qnashuvning yakuni nafaqat Josh Xokitning g‘alabasi bilan, balki ushbu yubiley turnirida qayd etilayotgan noyob va dahshatli statistika bilan ham ahamiyatlidir. Gap shundaki, mazkur musobaqa doirasida hozirgacha o‘tkazilgan to‘rtta jangning barchasi muddatidan oldin, ya’ni aynan yorqin nokautlar bilan yakun topdi. Josh Xokit va Derrik Lyuis bahsi ushbu shoudagi to‘rtinchi jangda qayd etilgan to‘rtinchi go‘zal nokaut bo‘lib tarixga kirdi. Oq uy mezbonlik qilayotgan bayramona turnir muxlislarga haqiqiy adrenalin ulashishda davom etmoqda.
UFC oktagonlaridagi eng shov-shuvli va kutilmagan nokautlar, og‘ir vazn gigantlarining shiddatli to‘qnashuvlari, sport dunyosining eng qaynoq markazlaridan eksklyuziv hisobotlar va eng ishonchli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…