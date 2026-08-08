Kristian Chivu: Inter Italiya chempionatida asosiy favorit boʻlib qolmoqda

·45·Sport
Kristian Chivu: Inter Italiya chempionatida asosiy favorit boʻlib qolmoqda
Qisqacha

Kristian Chivu Inter jamoasi Italiya chempionatida asosiy favorit bo'lib qolayotganini va chempionlik unvonini himoya qilishga tayyorligini ta'kidladi. Milanliklar o'tgan mavsumda 21-Scudetto'ni qo'lga kiritib, ikkinchi o'rinni egallagan Napoli jamoasidan 11 ochko oldinda bo'ldi. Napoli, Milan, Como va Yuventus tarkiblarini kuchaytirgani sababli yangi mavsumdagi chempionlik kurashi yanada keskin kechishi kutilmoqda.

Italiyaning Inter klubi bosh murabbiyi Kristian Chivu yangi mavsum oldidan raqiblarga jiddiy ogohlantirish berib, jamoasi chempionlik unvonini himoya qilishga tayyor ekanini va turnirda barchaning asosiy nishoniga aylanganini ta'kidladi. Goal.com xabar berishicha, milanliklar oldingi mavsumda raqobatchilarga imkon qoldirmasdan oʻz tarixidagi 21-Scudetto'ni qoʻlga kiritgan edi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Oʻtgan mavsumda Nerazzurri ikkinchi oʻrinni egallagan Napoli jamoasidan naqd 11 ochko oldinda boʻlgan holda chempionat gʻolibi boʻlgandi. Ushbu muvaffaqiyat tufayli Kristian Chivu San-Sirodagi debyut mavsumidayoq mamlakat chempionligini qoʻlga kiritgan klub tarixidagi beshinchi murabbiyga aylandi.

Raqiblarning kuchayishi va transferlar

Biroq mutaxassis boʻlajak mavsum oson oʻtmasligini yaxshi tushunadi. Napoli, Milan, Como va Yuventus kabi asosiy raqiblar yangi mavsum oldidan oʻz tarkiblarini sezilarli darajada kuchaytirishga muvaffaq boʻlishdi. Bu esa chempionlik uchun kurash yanada keskin kechishidan dalolat beradi.

Klub rasmiy OAViga bergan intervyusida Chivu bu mavsumdagi asosiy raqiblar haqida toʻxtalib oʻtdi: «Hali buni toʻliq aniqlab ulgurmadim. Bular doimgidek amaldagi Italiya chempionatiga qarshi kurashishni istaydigan odatiy jamoalardir. Biz esa yutib oʻtilishi kerak boʻlgan asosiy jamoadamiz», — deya e'tirof etdi murabbiy.

Yangi mavsumga tayyorgarlik jarayoni

Oʻz navbatida, Inter ham tarkibni yanada yaxshilash maqsadida transfer bozorida faol harakat qildi. Xususan, jamoa safiga Jon Stounz va Aleksandar Stankovich kabi futbolchilar qoʻshib olindi. Mavsumoldi yigʻinlarida murabbiylar shtabining asosiy e'tibori yangi kelgan oʻyinchilarni jamoaga moslashtirish hamda futbolchilarning jismoniy holatini bir xil darajaga keltirishga qaratildi.

Chivuning soʻzlariga koʻra, tayyorgarlik jarayonidagi eng ijobiy jihat — jamoada jismoniy muammolar va jarohatlar juda kam uchrayotganidir. Birinchi rasmiy liga oʻyiniga qadar jamoani optimal sport formasiga olib chiqish uchun yana bir necha hafta vaqt borligi qayd etildi.

«Hozircha eng muhimi — jamoada jismoniy muammolar deyarli yoʻqligi. Ayni damda bu eng ruhlantiruvchi jihat boʻlib turibdi va biz bundan mamnunmiz», — deya yakunladi Inter ustozi.

InterKristian ChivuA SeriyaFutbolItaliya chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Messisiz qolgan Mayamida drama: «Monterrey» 90+7-daqiqada g‘alabani ilib ketdi!Messisiz qolgan Mayamida drama: «Monterrey» 90+7-daqiqada g‘alabani ilib ketdi!Bugun, 10:01Neymar Messi bilan yana birlashadimi? Yangi manzil aytildi...Neymar Messi bilan yana birlashadimi? Yangi manzil aytildi...Bugun, 09:54Joze Mourinyo Bernardu Silvaning jismoniy holatiga tanqidiy baho berdiJoze Mourinyo Bernardu Silvaning jismoniy holatiga tanqidiy baho berdiBugun, 02:31Real Madrid Vengriyadagi oʻrtoqlik oʻyinida Ferencváros ustidan qiyin gʻalabaga erishdiReal Madrid Vengriyadagi oʻrtoqlik oʻyinida Ferencváros ustidan qiyin gʻalabaga erishdiBugun, 02:10Barselona predmavsum bahsida Nottingem Forestni taslim etdiBarselona predmavsum bahsida Nottingem Forestni taslim etdiBugun, 01:55Manchester Siti da sardorlik tizimi oʻzgaradiManchester Siti da sardorlik tizimi oʻzgaradiBugun, 01:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)