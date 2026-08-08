Kristian Chivu: Inter Italiya chempionatida asosiy favorit boʻlib qolmoqda
Kristian Chivu Inter jamoasi Italiya chempionatida asosiy favorit bo'lib qolayotganini va chempionlik unvonini himoya qilishga tayyorligini ta'kidladi. Milanliklar o'tgan mavsumda 21-Scudetto'ni qo'lga kiritib, ikkinchi o'rinni egallagan Napoli jamoasidan 11 ochko oldinda bo'ldi. Napoli, Milan, Como va Yuventus tarkiblarini kuchaytirgani sababli yangi mavsumdagi chempionlik kurashi yanada keskin kechishi kutilmoqda.
Italiyaning Inter klubi bosh murabbiyi Kristian Chivu yangi mavsum oldidan raqiblarga jiddiy ogohlantirish berib, jamoasi chempionlik unvonini himoya qilishga tayyor ekanini va turnirda barchaning asosiy nishoniga aylanganini ta'kidladi. Goal.com xabar berishicha, milanliklar oldingi mavsumda raqobatchilarga imkon qoldirmasdan oʻz tarixidagi 21-Scudetto'ni qoʻlga kiritgan edi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Oʻtgan mavsumda Nerazzurri ikkinchi oʻrinni egallagan Napoli jamoasidan naqd 11 ochko oldinda boʻlgan holda chempionat gʻolibi boʻlgandi. Ushbu muvaffaqiyat tufayli Kristian Chivu San-Sirodagi debyut mavsumidayoq mamlakat chempionligini qoʻlga kiritgan klub tarixidagi beshinchi murabbiyga aylandi.
Raqiblarning kuchayishi va transferlarBiroq mutaxassis boʻlajak mavsum oson oʻtmasligini yaxshi tushunadi. Napoli, Milan, Como va Yuventus kabi asosiy raqiblar yangi mavsum oldidan oʻz tarkiblarini sezilarli darajada kuchaytirishga muvaffaq boʻlishdi. Bu esa chempionlik uchun kurash yanada keskin kechishidan dalolat beradi.
Klub rasmiy OAViga bergan intervyusida Chivu bu mavsumdagi asosiy raqiblar haqida toʻxtalib oʻtdi: «Hali buni toʻliq aniqlab ulgurmadim. Bular doimgidek amaldagi Italiya chempionatiga qarshi kurashishni istaydigan odatiy jamoalardir. Biz esa yutib oʻtilishi kerak boʻlgan asosiy jamoadamiz», — deya e'tirof etdi murabbiy.
Yangi mavsumga tayyorgarlik jarayoniOʻz navbatida, Inter ham tarkibni yanada yaxshilash maqsadida transfer bozorida faol harakat qildi. Xususan, jamoa safiga Jon Stounz va Aleksandar Stankovich kabi futbolchilar qoʻshib olindi. Mavsumoldi yigʻinlarida murabbiylar shtabining asosiy e'tibori yangi kelgan oʻyinchilarni jamoaga moslashtirish hamda futbolchilarning jismoniy holatini bir xil darajaga keltirishga qaratildi.
Chivuning soʻzlariga koʻra, tayyorgarlik jarayonidagi eng ijobiy jihat — jamoada jismoniy muammolar va jarohatlar juda kam uchrayotganidir. Birinchi rasmiy liga oʻyiniga qadar jamoani optimal sport formasiga olib chiqish uchun yana bir necha hafta vaqt borligi qayd etildi.
«Hozircha eng muhimi — jamoada jismoniy muammolar deyarli yoʻqligi. Ayni damda bu eng ruhlantiruvchi jihat boʻlib turibdi va biz bundan mamnunmiz», — deya yakunladi Inter ustozi.
…