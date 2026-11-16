Ronalduning onasi Portugaliya mag‘lubiyatidan xursand bo‘ldi: «O‘g‘limni hurmat qilishmadi!»
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Krishtianu Ronalduning onasi Doloresh Aveyru o‘g‘liga milliy jamoada yetarlicha hurmat ko‘rsatilmagani sababli Portugaliyaning Daniyadan uchralgan 1:4 hisobidagi mag‘lubiyatidan xursand ekanini bildirdi.
- U futbolchini sharaflash marosimi Ronaldu ishtirokisiz o‘tkazilganini tanqid qilib, o‘g‘lining terma jamoadan ketishiga bosh murabbiy Jorje Jezush bilan yuzaga kelgan kelishmovchiliklar sabab bo‘lganini ta'kidladi.
Krishtianu Ronalduning onasi Doloresh Aveyru Portugaliya terma jamoasidagi mojaro yuzasidan sukutni buzdi. U nafaqat o‘g‘lining milliy jamoadan ketganidan xafa ekanini bildirdi, balki portugaliyaliklarning Daniyadan 1:4 hisobidagi mag‘lubiyatidan xursand bo‘lganini ham yashirmadi. Aveyruning fikricha, Ronalduga munosib hurmat ko‘rsatilmagan, uning sharafiga o‘tkazilgan marosim esa futbolchining ishtirokisiz tashkil etilmasligi kerak edi.
Bu bayonot Portugaliya futbolidagi shov-shuvli voqealarga yanada olov qo‘shdi. Ayniqsa, Doloreshning terma jamoa futbolchilarini ham tanqid qilishi va bosh murabbiy Jorje Jezush bilan munosabatlari haqidagi keskin javobi muxlislar e’tiborini tortdi.
«Uni aldashdi»: Doloresh Aveyru nima dedi?
Doloresh Aveyru 16 noyabr kuni «Sporting» klubida o‘g‘liga bag‘ishlangan tadbirda jurnalistlar bilan suhbatlashdi. Undan Krishtianu Ronalduning terma jamoadan ketishi va Daniyaga qarshi uchrashuvdagi mag‘lubiyat haqida so‘rashdi.
«Albatta, u xafa bo‘ldi. Uni aldashdi. Men ham xafaman. Daniyadan uchralgan mag‘lubiyat esa munosib bo‘ldi. Rostini aytsam, bundan xursand bo‘ldim», — dedi futbolchining onasi.
Doloreshning bu gaplari ayniqsa keskin yangradi. Chunki gap faqat terma jamoaning mag‘lubiyati haqida emas, balki Portugaliya futbolining eng buyuk yulduzlaridan biri bilan xayrlashuv jarayoniga bo‘lgan munosabat haqida bormoqda.
Uning fikricha, Ronalduning xizmatlarini e’tirof etish uchun tashkil etilgan marosim futbolchining o‘zi ishtirokida o‘tkazilishi lozim edi.
«Sharaflash marosimi u yo‘q paytda emas, balki uning oldida o‘tkazilishi kerak edi. Biz uni bu yerda, “Sporting”da munosib kutib olamiz. Bu klubda uni qadrlashadi. Milliy jamoada esa unga hurmat ko‘rsatishmadi, hatto jamoadoshlari ham», — dedi Doloresh.
Daniyaga qarshi o‘yinda Ronalduga qanday hurmat ko‘rsatildi?
Portugaliya terma jamoasi 14 noyabr kuni Millatlar ligasi doirasida Daniyani Braga shahrida qabul qildi. Bu Krishtianu Ronaldu milliy jamoa bilan xayrlashganini e’lon qilganidan keyingi birinchi uchrashuv edi.
Muxlislar afsonaviy futbolchini unutmaganini ko‘rsatishdi. Stadionda uning sharafiga «Rahmat, sardor!» degan yozuvli banner ko‘tarildi. Uchrashuvning yettinchi daqiqasida esa tribunalarda Ronalduning nomi yangradi.
Portugaliya futbolchilari ham sobiq sardorining yettinchi raqami bilan bog‘liq ramziy hurmat tadbirida ishtirok etdi. Ammo maydondagi natija muxlislar kutganidek bo‘lmadi.
Daniya mehmonlarni 4:1 hisobida mag‘lub etdi. Bu Portugaliya uchun nafaqat Ronaldusiz o‘tgan birinchi o‘yin, balki o‘z maydonidagi og‘ir mag‘lubiyatlardan biri bo‘ldi.
Shu tariqa, futbol afsonasiga bag‘ishlangan hurmat tadbiri muxlislar uchun alamli natija bilan yakunlandi.
Ronaldu nima uchun terma jamoadan ketdi?
41 yoshli Krishtianu Ronaldu 2026 yil 5 noyabr kuni Portugaliya milliy jamoasidagi faoliyatini yakunlaganini e’lon qildi. Uning terma jamoadagi yo‘li 23 yil davom etdi.
Bu qaror Jorje Jezush bilan yuzaga kelgan kelishmovchiliklar fonida qabul qilindi. Avvalroq futbolchi Norvegiyaga qarshi uchrashuvda zaxirada qoldirilganidan norozi bo‘lgan, keyin esa terma jamoa yig‘inini tark etgan edi. Keyingi voqealardan so‘ng u milliy jamoa bilan xayrlashishini ma’lum qildi.
Ronaldu Portugaliya terma jamoasi safida 234 ta uchrashuv o‘tkazib, 146 ta gol urgan. U mamlakat tarixidagi eng sermahsul futbolchi hisoblanadi. Shuningdek, 2016 yilgi Yevropa chempionati va 2019 hamda 2025 yillardagi Millatlar ligasi g‘olibligida muhim o‘rin tutgan.
Shu sababli uning terma jamoadan ketishi oddiy futbolchining faoliyatni yakunlashi emas, balki butun bir davrning tugashi sifatida qabul qilindi.
Jorje Jezush Doloreshning gaplariga qanday javob berdi?
Doloresh Aveyruning keskin bayonotlari Portugaliya terma jamoasi bosh murabbiyi Jorje Jezushga ham yetib bordi.
Jurnalistlar undan Ronalduning onasi aytgan gaplarga munosabat bildirishini so‘rashdi. Murabbiy esa vaziyatni keskinlashtirmaslikka harakat qildi.
«Endi Krishtianu Ronalduning onasiga ham javob berishim kerakmi? U men hurmat qiladigan ayol. Onasi nima desin? Ona — ona, buning boshqa iloji yo‘q. Uning gaplarini tushunaman», — dedi Jorje Jezush.
Bu javob murabbiyning Doloresh bilan ochiq bahsga kirishishni istamayotganini ko‘rsatdi. Biroq Ronaldu atrofidagi mojaro hali ham Portugaliya futbolida muhokamalar markazida qolmoqda.
«Sporting» Ronalduga alohida ehtirom ko‘rsatmoqchi
Doloresh Aveyruning aytishicha, o‘g‘lining haqiqiy sharaflash marosimi «Sporting» klubida tashkil etiladi. Uning fikricha, aynan shu klub Ronalduning futboldagi yo‘lini boshlagan va uning xizmatlarini munosib qadrlaydi.
Ronaldu «Sporting» akademiyasida tarbiyalangan va katta futboldagi ilk qadamlarini shu jamoada tashlagan. Keyinchalik u «Manchester Yunayted», «Real» va «Yuventus» kabi klublarda to‘p surib, jahon futbolining eng mashhur yulduzlaridan biriga aylandi.
Doloreshning bayonotidan ko‘rinib turibdiki, u o‘g‘lining milliy jamoadagi faoliyati qanday yakunlanganidan ko‘ngli to‘lmagan. U uchun eng og‘riqli jihat mag‘lubiyatning o‘zi emas, balki Ronalduga munosib hurmat ko‘rsatilmagani.
Portugaliyalik muxlislar esa bu vaziyatga turlicha munosabat bildirmoqda. Bir tomonda 23 yil davomida mamlakat sharafini himoya qilgan futbol afsonasiga minnatdorlik bildirish istagi bo‘lsa, ikkinchi tomonda terma jamoa hayotining Ronaldudan keyingi davri boshlanmoqda.
Bir narsa aniq: Krishtianu Ronalduning milliy jamoadagi faoliyati tugadi, ammo uning ketishi atrofidagi bahslar hali ancha vaqt davom etadigan ko‘rinadi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…