Anchelotti Braziliyaning keyingi tarkibi haqida qarorini aytdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Karlo Anchelotti Hindiston ustidan qozonilgan 4:0 hisobidagi g'alabadan so'ng jamoaning hozirgi holati va kelgusi rejalar haqida gapirdi.
- Uning ta'kidlashicha, ayrim yosh futbolchilar rivojlanish uchun ko'proq o'yin amaliyotiga muhtoj, xususan, Estevao va Endrik kabi nomlar klublarida kam maydonga tushmoqda.
Braziliya milliy jamoasi bosh murabbiyi Karlo Anchelotti Hindiston ustidan 4:0 hisobidagi yirik g‘alabadan keyin jamoaning hozirgi holati va keyingi yig‘in uchun rejalari haqida fikr bildirdi.
Italiyalik mutaxassisning ta’kidlashicha, terma jamoadagi ayrim yosh futbolchilar o‘z imkoniyatlarini yanada to‘liq namoyish etishi uchun vaqt va o‘yin amaliyotiga muhtoj. Shu bilan birga, Anchelotti keyingi chaqiruv uchun tarkib bo‘yicha ancha aniq tasavvurga ega ekanini ma’lum qildi.
Anchelotti futbolchilaridan mamnun
Hindistonga qarshi uchrashuv Braziliyaning ishonchli g‘alabasi bilan yakunlandi. 4:0 hisobidagi natijadan keyin Anchelotti futbolchilarning o‘sish imkoniyatlariga ijobiy baho berdi.
«Bu davrni futbolchilarimiz yanada o‘sishi mumkin, degan ishonch bilan yakunlayapmiz. Har bir futbolchining o‘ziga xos xususiyatlari bor va yakunda biz ularning harakatlaridan mamnunmiz», — dedi murabbiy.
Anchelottining fikricha, terma jamoa doimiy bosim ostida harakat qilsa-da, har bir uchrashuvda mavjud imkoniyatlardan maksimal darajada foydalanish muhim.
Yoshlar uchun asosiy muammo — o‘yin amaliyoti
Braziliya murabbiyi klublarida yetarlicha maydonga tushmayotgan futbolchilarga ham to‘xtalib o‘tdi.
Uning ta’kidlashicha, raqobatbardosh xalqaro uchrashuvlarda o‘yin amaliyoti kam futbolchilar uchun o‘zini ko‘rsatish ancha qiyin.
Bu holatni Anchelotti Estevao va Endrik misolida ham qayd etdi.
«Klublarida kam o‘yin amaliyotiga ega bo‘lgan futbolchilar uchun raqobatbardosh uchrashuvlarda maydonga tushish qiyinroq. Bu Estevao va Endrikka ham tegishli», — dedi Anchelotti.
Terma jamoa tarkibida katta o‘zgarish bo‘lmaydi
Italiyalik mutaxassis keyingi yig‘in uchun tarkib borasida ham muhim signal berdi.
Anchelottining aytishicha, Braziliya milliy jamoasida katta o‘zgarishlar qilish rejalashtirilmagan. Biroq u hozirgi yig‘inda ishtirok eta olmagan boshqa yosh futbolchilarni ham sinab ko‘rish niyatida.
«Keyingi chaqiruv uchun tarkib haqida ancha aniq tasavvurga egaman. Ko‘p narsani o‘zgartirmaymiz, ammo ushbu milliy jamoa yig‘iniga tayyor bo‘lmagan boshqa yosh futbolchilarni ham ko‘rib chiqmoqchiman», — dedi murabbiy.
Bu esa Anchelotti Braziliya terma jamoasida asosiy o‘zakni saqlab qolgan holda, kelajak uchun yangi nomlarga ham imkoniyat berishni rejalashtirayotganini anglatadi.
Braziliya yana Osiyoga qaytadi
Braziliya terma jamoasining navbatdagi sinovlari ham Osiyoda o‘tadi.
Kelasi oyda «selesao» o‘rtoqlik uchrashuvlarida Yaponiya va Singapur terma jamoalariga qarshi maydonga tushadi.
Demak, Anchelotti uchun bu bahslar nafaqat natija, balki jahon chempionati oldidan tarkibni yana bir bor tekshirib ko‘rish uchun muhim imkoniyat bo‘ladi.
Izohlar 0
…