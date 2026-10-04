Anchelotti Braziliyaning keyingi tarkibi haqida qarorini aytdi

·24·Sport
Anchelotti Braziliyaning keyingi tarkibi haqida qarorini aytdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Karlo Anchelotti Hindiston ustidan qozonilgan 4:0 hisobidagi g'alabadan so'ng jamoaning hozirgi holati va kelgusi rejalar haqida gapirdi.
  • Uning ta'kidlashicha, ayrim yosh futbolchilar rivojlanish uchun ko'proq o'yin amaliyotiga muhtoj, xususan, Estevao va Endrik kabi nomlar klublarida kam maydonga tushmoqda.

Braziliya milliy jamoasi bosh murabbiyi Karlo Anchelotti Hindiston ustidan 4:0 hisobidagi yirik g‘alabadan keyin jamoaning hozirgi holati va keyingi yig‘in uchun rejalari haqida fikr bildirdi.

Italiyalik mutaxassisning ta’kidlashicha, terma jamoadagi ayrim yosh futbolchilar o‘z imkoniyatlarini yanada to‘liq namoyish etishi uchun vaqt va o‘yin amaliyotiga muhtoj. Shu bilan birga, Anchelotti keyingi chaqiruv uchun tarkib bo‘yicha ancha aniq tasavvurga ega ekanini ma’lum qildi.

Anchelotti futbolchilaridan mamnun

Hindistonga qarshi uchrashuv Braziliyaning ishonchli g‘alabasi bilan yakunlandi. 4:0 hisobidagi natijadan keyin Anchelotti futbolchilarning o‘sish imkoniyatlariga ijobiy baho berdi.

«Bu davrni futbolchilarimiz yanada o‘sishi mumkin, degan ishonch bilan yakunlayapmiz. Har bir futbolchining o‘ziga xos xususiyatlari bor va yakunda biz ularning harakatlaridan mamnunmiz», — dedi murabbiy.

Anchelottining fikricha, terma jamoa doimiy bosim ostida harakat qilsa-da, har bir uchrashuvda mavjud imkoniyatlardan maksimal darajada foydalanish muhim.

Yoshlar uchun asosiy muammo — o‘yin amaliyoti

Braziliya murabbiyi klublarida yetarlicha maydonga tushmayotgan futbolchilarga ham to‘xtalib o‘tdi.

Uning ta’kidlashicha, raqobatbardosh xalqaro uchrashuvlarda o‘yin amaliyoti kam futbolchilar uchun o‘zini ko‘rsatish ancha qiyin.

Bu holatni Anchelotti Estevao va Endrik misolida ham qayd etdi.

«Klublarida kam o‘yin amaliyotiga ega bo‘lgan futbolchilar uchun raqobatbardosh uchrashuvlarda maydonga tushish qiyinroq. Bu Estevao va Endrikka ham tegishli», — dedi Anchelotti.

Terma jamoa tarkibida katta o‘zgarish bo‘lmaydi

Italiyalik mutaxassis keyingi yig‘in uchun tarkib borasida ham muhim signal berdi.

Anchelottining aytishicha, Braziliya milliy jamoasida katta o‘zgarishlar qilish rejalashtirilmagan. Biroq u hozirgi yig‘inda ishtirok eta olmagan boshqa yosh futbolchilarni ham sinab ko‘rish niyatida.

«Keyingi chaqiruv uchun tarkib haqida ancha aniq tasavvurga egaman. Ko‘p narsani o‘zgartirmaymiz, ammo ushbu milliy jamoa yig‘iniga tayyor bo‘lmagan boshqa yosh futbolchilarni ham ko‘rib chiqmoqchiman», — dedi murabbiy.

Bu esa Anchelotti Braziliya terma jamoasida asosiy o‘zakni saqlab qolgan holda, kelajak uchun yangi nomlarga ham imkoniyat berishni rejalashtirayotganini anglatadi.

Braziliya yana Osiyoga qaytadi

Braziliya terma jamoasining navbatdagi sinovlari ham Osiyoda o‘tadi.

Kelasi oyda «selesao» o‘rtoqlik uchrashuvlarida Yaponiya va Singapur terma jamoalariga qarshi maydonga tushadi.

Demak, Anchelotti uchun bu bahslar nafaqat natija, balki jahon chempionati oldidan tarkibni yana bir bor tekshirib ko‘rish uchun muhim imkoniyat bo‘ladi.

Karlo AnchelottiBraziliya milliy jamoasiHindistonSelesao
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Anchelotti Braziliyasi 90+5-daqiqada sharmandali mag‘lubiyatdan qutulib qoldi!Anchelotti Braziliyasi 90+5-daqiqada sharmandali mag‘lubiyatdan qutulib qoldi!25 sentabr 17:37Braziliya Avstraliyaga qarshi kambek qildi: 4:2 hisobida g‘alaba qozondiBraziliya Avstraliyaga qarshi kambek qildi: 4:2 hisobida g‘alaba qozondi29 sentabr 20:04Anchelotti Braziliyadagi tanqidlarga javob berdi: “Bu mening rejalarimni o‘zgartirmaydi”Anchelotti Braziliyadagi tanqidlarga javob berdi: “Bu mening rejalarimni o‘zgartirmaydi”29 sentabr 07:12Anchelotti Braziliyaning mundialdagi mag‘lubiyatiga nima sabab bo‘lganini aytdiAnchelotti Braziliyaning mundialdagi mag‘lubiyatiga nima sabab bo‘lganini aytdi30 iyul 10:00Anchelotti Italiya futbolidagi "og‘riqli nuqta"ni ochdi: Kelajakni qaysi avlod qutqaradi?Anchelotti Italiya futbolidagi "og‘riqli nuqta"ni ochdi: Kelajakni qaysi avlod qutqaradi?15 sentabr 15:38Kutilmagan tashrif: Anchelotti Madridga qaytib, Mourino va «Real» yulduzlari bilan uchrashdiKutilmagan tashrif: Anchelotti Madridga qaytib, Mourino va «Real» yulduzlari bilan uchrashdi3 sentabr 21:02
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi