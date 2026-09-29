Anchelotti Braziliyadagi tanqidlarga javob berdi: “Bu mening rejalarimni o‘zgartirmaydi”

·3·Sport
Anchelotti Braziliyadagi tanqidlarga javob berdi: “Bu mening rejalarimni o‘zgartirmaydi”
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Braziliya terma jamoasi bosh murabbiyi Karlo Anchelotti, Avstraliyaga qarshi o‘tkazilgan dastlabki o‘rtoqlik uchrashuvidagi 1:1 hisobidagi durangdan so‘ng matbuot va muxlislarning tanqidlariga qaramay, o‘z rejalarini o‘zgartirmasligini ma’lum qildi.
  • Uning ta’kidlashicha, tanqidlar uning jamoa kelajagiga bo‘lgan qarashlariga ta’sir qilmaydi, chunki u o‘z faoliyati davomida doimo bosim ostida ishlashga o‘rgangan.

Braziliya milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Karlo Anchelotti jamoa atrofidagi noroziliklar va matbuotning keskin bosimiga nisbatan o‘z munosabatini bildirdi. Avstraliyaga qarshi o‘tkaziladigan ikkinchi o‘rtoqlik uchrashuvi oldidan tashkil etilgan matbuot anjumanida italiyalik tajribali mutaxassis tanqidlar uning tanlagan yo‘liga zarracha ta’sir ko‘rsatmasligini qat’iy ta’kidladi.

Ma’lumki, ushbu ikki terma jamoa o‘rtasidagi dastlabki bahs 1:1 hisobidagi kutilmagan durang bilan yakunlangan, «pentakampeonlar» esa faqat 90+5-daqiqada kiritilgan gol evazigagina mag‘lubiyatdan qutulib qolgan edi. Ushbu qoniqarsiz o‘yindan so‘ng mahalliy OAV va muxlislar tomonidan boshlangan norozilik to‘lqiniga qaramay, Anchelotti o‘z qarashlariga sodiq qolishini va kelajak rejalarini o‘zgartirmasligini ma’lum qildi.

«90+5-daqiqadagi najot, sovuqqon Anchelotti va Avstraliya sinovi»: Murabbiy bayonotining 5 ta asosiy nuqtasi

Braziliya terma jamoasi atrofidagi keskinlik va Karlo Anchelottining chiqishi bo‘yicha eng muhim faktlar:

  • «Tanqidlar mening qarashlarimni o‘zgartirmaydi»: Anchelotti OAV va ekspertlarning e’tirozlari jamoa kelajagi borasidagi rejalariga hech qanday ta’sir o‘tkazmasligini aytdi;

  • Dastlabki o‘yindagi 1:1 hisobidagi qiyin durang: Avstraliyaga qarshi kechgan birinchi to‘qnashuvda Braziliya kutilmaganda g‘alaba qozona olmadi;

  • 90+5-daqiqada boy berilishi mumkin bo‘lgan o‘yin: Janubiy Amerika grandi faqat qo‘shib berilgan 5-daqiqadagi so‘nggi hujum evaziga mag‘lubiyatdan omon qoldi;

  • Ko‘p yillik tajriba va bosimga ko‘nikish: Anchelotti o‘z faoliyati davomida doimo tanqidlar ostida ishlaganini va bu holatga odatiy qaray boshlaganini eslatib o‘tdi;

  • Avstraliyaga qarshi ikkinchi jangga hozirlik: Terma jamoa birinchi bahsdagi xatolardan to‘g‘ri xulosa chiqargan holda ikkinchi uchrashuvda g‘alaba uchun maydonga tushadi.

Braziliya milliy jamoasining Avstraliya bilan bahslardagi ko‘rsatkichlari tasnifi

Jamoaning dastlabki o‘yindagi holati va bosh murabbiy pozitsiyasi bo‘yicha tahliliy jadval:

Tahlil mezonlari va yo‘nalishlar

Qayd etilgan holat va ko‘rsatkichlar

Raqib jamoa va o‘yin maqomi

Avstraliya milliy jamoasi (xalqaro o‘rtoqlik uchrashuvi)

Birinchi bahs natijasi

1:1 (jangovar va qiyin durang)

Muhim burilish daqiqasi

90+5-daqiqada kiritilgan najot goli

Muxlislar va OAV reaksiyasi

O‘yin sifati va taktikaning sustligi borasidagi keskin tanqidlar

Bosh murabbiyning rasmiy javobi

«Tanqidlar mening jamoa kelajagiga bo‘lgan tasavvurimga ta’sir qilmaydi»

Keyingi maqsad va vazifa

Ikkinchi nazorat uchrashuvida ishonchli g‘alaba bilan o‘yin ritmini tiklash

Futbol va taktik ekspertiza: Nega Anchelotti Braziliyada ham o‘z uslubini o‘zgartirmaydi?

Xalqaro sport tahlilchilari va futbol sharhlovchilarining xulosalari:

  • «Anchelottining mashhur olimpiya sovuqqonligi»: Karlo Anchelotti «Milan», «Chelsi», PSJ va «Real Madrid»dagi faoliyati davomida ham har qanday og‘ir vaziyatda vahimaga berilmasligi bilan nom qozongan; Braziliya matbuoti va muxlislari har bir o‘yinda «joga bonito» (chiroyli futbol) va yirik g‘alaba talab qilishiga qaramay, u o‘yinchilarni shoshma-shosharlik va hissiyotlar girdobidan asrab, tizimli qurilishga urg‘u bermoqda;

  • O‘rtoqlik bahslarining asl mohiyati: Avstraliyaga qarshi nazorat o‘yinida 90+5-daqiqagacha hisobda ortda qolish natija nuqtayi nazaridan noxush ko‘rinsa-da, bunday uchrashuvlar yangi taktik sxemalarni sinab ko‘rish, zaxira o‘yinchilarini ko‘rikdan o‘tkazish va ekstremal vaziyatlardagi irodani tekshirish uchun eng qulay fursatdir;

  • Kelajak tasavvuri va yirik musobaqalar rejasi: Braziliya futbol konfederatsiyasi Anchelottini aynan Jahon chempionati kabi yirik turnirlarda muvozanatli va pragmatik natija keltirishi uchun taklif etgan; shu bois murabbiy ayrim nazorat bahslaridagi qoniqarsiz o‘yinlarga qarab uzoq muddatli strategik rejasidan chekinmoqchi emas.

Sizningcha, Karlo Anchelotti Braziliya terma jamoasiga xos bo‘lgan hujumkor va erkin futbolni saqlab qolgan holda Yevropacha intizom va g‘alaba qozonish falsafasini singdira oladimi? Avstraliya bilan kechgan 1:1 hisobidagi durang shunchaki tasodifmi yoki jamoada chuqurroq muammolar borligidan darak beradimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va «pentakampeonlar» lageridagi eng qaynoq munosabat tahlilini barcha futbol ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!

Karlo AnchelottiBraziliya milliy futbol jamoasiAvstraliya milliy futbol jamoasi90+5 minut gol
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Anchelotti Italiya futbolidagi "og‘riqli nuqta"ni ochdi: Kelajakni qaysi avlod qutqaradi?Anchelotti Italiya futbolidagi "og‘riqli nuqta"ni ochdi: Kelajakni qaysi avlod qutqaradi?15 sentabr 15:38Anchelottining sensatsion bayonoti: Braziliya terma jamoasi inqirozining asl sabablari...Anchelottining sensatsion bayonoti: Braziliya terma jamoasi inqirozining asl sabablari...31 iyul 16:37Anchelotti Braziliyasi 90+5-daqiqada sharmandali mag‘lubiyatdan qutulib qoldi!Anchelotti Braziliyasi 90+5-daqiqada sharmandali mag‘lubiyatdan qutulib qoldi!25 sentabr 17:37Anchelotti Italiya terma jamoasini rad etdi: U nima uchun Braziliyada qolishni tanladi?Anchelotti Italiya terma jamoasini rad etdi: U nima uchun Braziliyada qolishni tanladi?31 iyul 14:03Kutilmagan tashrif: Anchelotti Madridga qaytib, Mourino va «Real» yulduzlari bilan uchrashdiKutilmagan tashrif: Anchelotti Madridga qaytib, Mourino va «Real» yulduzlari bilan uchrashdi3 sentabr 21:02Anchelotti Braziliyaning mundialdagi mag‘lubiyatiga nima sabab bo‘lganini aytdiAnchelotti Braziliyaning mundialdagi mag‘lubiyatiga nima sabab bo‘lganini aytdi30 iyul 10:00
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi