Anchelotti Braziliyadagi tanqidlarga javob berdi: “Bu mening rejalarimni o‘zgartirmaydi”
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Braziliya terma jamoasi bosh murabbiyi Karlo Anchelotti, Avstraliyaga qarshi o‘tkazilgan dastlabki o‘rtoqlik uchrashuvidagi 1:1 hisobidagi durangdan so‘ng matbuot va muxlislarning tanqidlariga qaramay, o‘z rejalarini o‘zgartirmasligini ma’lum qildi.
- Uning ta’kidlashicha, tanqidlar uning jamoa kelajagiga bo‘lgan qarashlariga ta’sir qilmaydi, chunki u o‘z faoliyati davomida doimo bosim ostida ishlashga o‘rgangan.
Braziliya milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Karlo Anchelotti jamoa atrofidagi noroziliklar va matbuotning keskin bosimiga nisbatan o‘z munosabatini bildirdi. Avstraliyaga qarshi o‘tkaziladigan ikkinchi o‘rtoqlik uchrashuvi oldidan tashkil etilgan matbuot anjumanida italiyalik tajribali mutaxassis tanqidlar uning tanlagan yo‘liga zarracha ta’sir ko‘rsatmasligini qat’iy ta’kidladi.
Ma’lumki, ushbu ikki terma jamoa o‘rtasidagi dastlabki bahs 1:1 hisobidagi kutilmagan durang bilan yakunlangan, «pentakampeonlar» esa faqat 90+5-daqiqada kiritilgan gol evazigagina mag‘lubiyatdan qutulib qolgan edi. Ushbu qoniqarsiz o‘yindan so‘ng mahalliy OAV va muxlislar tomonidan boshlangan norozilik to‘lqiniga qaramay, Anchelotti o‘z qarashlariga sodiq qolishini va kelajak rejalarini o‘zgartirmasligini ma’lum qildi.
«90+5-daqiqadagi najot, sovuqqon Anchelotti va Avstraliya sinovi»: Murabbiy bayonotining 5 ta asosiy nuqtasi
Braziliya terma jamoasi atrofidagi keskinlik va Karlo Anchelottining chiqishi bo‘yicha eng muhim faktlar:
«Tanqidlar mening qarashlarimni o‘zgartirmaydi»: Anchelotti OAV va ekspertlarning e’tirozlari jamoa kelajagi borasidagi rejalariga hech qanday ta’sir o‘tkazmasligini aytdi;
Dastlabki o‘yindagi 1:1 hisobidagi qiyin durang: Avstraliyaga qarshi kechgan birinchi to‘qnashuvda Braziliya kutilmaganda g‘alaba qozona olmadi;
90+5-daqiqada boy berilishi mumkin bo‘lgan o‘yin: Janubiy Amerika grandi faqat qo‘shib berilgan 5-daqiqadagi so‘nggi hujum evaziga mag‘lubiyatdan omon qoldi;
Ko‘p yillik tajriba va bosimga ko‘nikish: Anchelotti o‘z faoliyati davomida doimo tanqidlar ostida ishlaganini va bu holatga odatiy qaray boshlaganini eslatib o‘tdi;
Avstraliyaga qarshi ikkinchi jangga hozirlik: Terma jamoa birinchi bahsdagi xatolardan to‘g‘ri xulosa chiqargan holda ikkinchi uchrashuvda g‘alaba uchun maydonga tushadi.
Braziliya milliy jamoasining Avstraliya bilan bahslardagi ko‘rsatkichlari tasnifi
Jamoaning dastlabki o‘yindagi holati va bosh murabbiy pozitsiyasi bo‘yicha tahliliy jadval:
Tahlil mezonlari va yo‘nalishlar
Qayd etilgan holat va ko‘rsatkichlar
Raqib jamoa va o‘yin maqomi
Avstraliya milliy jamoasi (xalqaro o‘rtoqlik uchrashuvi)
Birinchi bahs natijasi
1:1 (jangovar va qiyin durang)
Muhim burilish daqiqasi
90+5-daqiqada kiritilgan najot goli
Muxlislar va OAV reaksiyasi
O‘yin sifati va taktikaning sustligi borasidagi keskin tanqidlar
Bosh murabbiyning rasmiy javobi
«Tanqidlar mening jamoa kelajagiga bo‘lgan tasavvurimga ta’sir qilmaydi»
Keyingi maqsad va vazifa
Ikkinchi nazorat uchrashuvida ishonchli g‘alaba bilan o‘yin ritmini tiklash
Futbol va taktik ekspertiza: Nega Anchelotti Braziliyada ham o‘z uslubini o‘zgartirmaydi?
Xalqaro sport tahlilchilari va futbol sharhlovchilarining xulosalari:
«Anchelottining mashhur olimpiya sovuqqonligi»: Karlo Anchelotti «Milan», «Chelsi», PSJ va «Real Madrid»dagi faoliyati davomida ham har qanday og‘ir vaziyatda vahimaga berilmasligi bilan nom qozongan; Braziliya matbuoti va muxlislari har bir o‘yinda «joga bonito» (chiroyli futbol) va yirik g‘alaba talab qilishiga qaramay, u o‘yinchilarni shoshma-shosharlik va hissiyotlar girdobidan asrab, tizimli qurilishga urg‘u bermoqda;
O‘rtoqlik bahslarining asl mohiyati: Avstraliyaga qarshi nazorat o‘yinida 90+5-daqiqagacha hisobda ortda qolish natija nuqtayi nazaridan noxush ko‘rinsa-da, bunday uchrashuvlar yangi taktik sxemalarni sinab ko‘rish, zaxira o‘yinchilarini ko‘rikdan o‘tkazish va ekstremal vaziyatlardagi irodani tekshirish uchun eng qulay fursatdir;
Kelajak tasavvuri va yirik musobaqalar rejasi: Braziliya futbol konfederatsiyasi Anchelottini aynan Jahon chempionati kabi yirik turnirlarda muvozanatli va pragmatik natija keltirishi uchun taklif etgan; shu bois murabbiy ayrim nazorat bahslaridagi qoniqarsiz o‘yinlarga qarab uzoq muddatli strategik rejasidan chekinmoqchi emas.
Sizningcha, Karlo Anchelotti Braziliya terma jamoasiga xos bo‘lgan hujumkor va erkin futbolni saqlab qolgan holda Yevropacha intizom va g‘alaba qozonish falsafasini singdira oladimi? Avstraliya bilan kechgan 1:1 hisobidagi durang shunchaki tasodifmi yoki jamoada chuqurroq muammolar borligidan darak beradimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va «pentakampeonlar» lageridagi eng qaynoq munosabat tahlilini barcha futbol ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…