Holand Daniyani so‘nggi daqiqada jazoladi: murabbiy futbolchilarini ochiqchasiga aybladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Daniya terma jamoasi 2:0 hisobida oldinda bo'lishiga qaramay, Norvegiyaga qarshi bahsda 2:3 hisobida mag'lubiyatga uchradi.
- Erling Holand 90+5-daqiqada penaltini aniq amalga oshirib, Norvegiyaga g'alaba keltirdi va Daniyani pley-off imkoniyatidan mahrum qildi.
- Uchrashuvdan so'ng Daniya bosh murabbiyi Brayan Rimer futbolchilarni taktik ko'rsatmalarga amal qilmaganlikda ochiqchasiga tanqid qildi.
Daniya terma jamoasi Norvegiyaga qarshi bahsda 2:0 hisobida oldinga chiqib, g‘alabaga juda yaqin kelgan edi. Ammo mezbonlar ustunlikni saqlab qola olmadi va uchta gol o‘tkazib, 2:3 hisobida mag‘lub bo‘ldi. Erling Holandning 90+5-daqiqadagi penalti goli Daniyani nafaqat mag‘lubiyatga uchratdi, balki pley-off imkoniyatidan ham mahrum qildi. Uchrashuvdan keyin bosh murabbiy Brayan Rimer futbolchilarini ochiqchasiga tanqid qildi.
«O‘zimizdan boshqa hech kimni ayblay olmaymiz»
Millatlar ligasi guruh bosqichining so‘nggi turida Kopengagenda o‘tkazilgan Daniya — Norvegiya uchrashuvi haqiqiy futbol dramasiga aylandi.
Mezbonlar bahsni ajoyib boshlashdi. 11-daqiqada Rasmus Hoylund hisobni ochdi, oradan uch daqiqa o‘tib Per-Emil Hyoyberg ikkinchi golni kiritdi. 14-daqiqadayoq 2:0 hisobida oldinga chiqib olgan Daniya muxlislari g‘alabaga ishona boshlagan edi.
Biroq Norvegiya taslim bo‘lmadi. Erling Holand 37-daqiqada farqni qisqartirdi, Martin Edegor esa 83-daqiqada hisobni tenglashtirdi.
Uchrashuvning eng dramatik lahzasi qo‘shimcha vaqtda yuz berdi. 90+5-daqiqada Holand penaltini aniq amalga oshirib, Norvegiyaga 3:2 hisobidagi g‘alabani taqdim etdi.
Bahsdan keyin Daniya bosh murabbiyi Brayan Rimer mag‘lubiyatni futbolchilarning taktik ko‘rsatmalarga amal qilmagani bilan izohladi.
«O‘yindan so‘ng futbolchilarga bugun o‘zimizdan boshqa hech kimni ayblay olmasligimizni aytdim. Maydonga tushgan juda ko‘p o‘yinchi belgilangan rejaga amal qilmasa, oxir-oqibat shunga yarasha natija olasan», — deya Rimerning so‘zlarini UYEFA matbuot xizmati keltirdi.
Ikki gollik ustunlik ham Daniyani qutqarmadi
Daniya terma jamoasi uchun bu mag‘lubiyatning og‘irligi faqat yo‘qotilgan ochkolar bilan bog‘liq emas. Jamoa 2:0 hisobida oldinda borayotgan paytda uchrashuvni nazorat qilish imkoniyatiga ega edi. Ammo Norvegiyaning bosimiga bardosh bera olmadi.
Natijada Daniya guruhni Portugaliya va Norvegiyadan keyin uchinchi o‘rinda yakunladi. Bu esa jamoaning pley-off bosqichiga chiqish imkoniyatini yo‘qqa chiqardi.
Holand Norvegiyaning qahramoniga aylandi
Norvegiya uchun bu g‘alaba juda muhim ahamiyat kasb etdi. Holand nafaqat jamoasini mag‘lubiyatdan qutqardi, balki so‘nggi daqiqadagi penalti orqali pley-off yo‘llanmasini ham ta’minladi.
Shunday qilib, Daniyaning ikki gollik ustunligi bir necha daqiqa ichida yo‘qqa chiqdi, Norvegiya esa iroda va matonat namoyish etib, hal qiluvchi g‘alabaga erishdi. Rimer uchun esa bu uchrashuv futbolchilarning taktik intizomi va jamoaviy mas’uliyatini qayta ko‘rib chiqish zaruratini ko‘rsatdi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…