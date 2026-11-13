Sabrina Chakomanova o‘zbek qizlari orasida ilk bor Yoshlar Olimpiadasi chempioni bo‘ldi

1 daqiqa o'qish65
Sabrina Chakomanova o‘zbek qizlari orasida ilk bor Yoshlar Olimpiadasi chempioni bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • -54 kg vazn toifasidagi bokschimiz Sabrina Chakomanova «Dakar-2026» yoshlar Olimpiadasida oltin medalni qo‘lga kiritib, o‘zbek qizlari orasida ushbu musobaqaning ilk chempioniga aylandi.
  • Final bahsida kolumbiyalik Salas Trejosga qarshi ringga chiqqan hamyurtimiz hakamlarning bir ovozdan chiqargan qaroriga ko‘ra 5:0 hisobida g‘alaba qozondi.
  • Ushbu tarixiy muvaffaqiyat O‘zbekiston boks tarixida qizlar o‘rtasidagi ilk yoshlar Olimpiadasi chempionligi sifatida qayd etildi.

O‘zbekiston sport olamida chinakam tarixiy voqea sodir bo‘ldi. «Dakar-2026» yoshlar Olimpiadasining finaliga qadar qatorasiga muvaffaqiyatli yetib kelgan -54 kg vazn toifasidagi iste’dodli bokschimiz Sabrina Chakomanova hal qiluvchi oltin medal uchun kechgan jangda ham mutlaq ustunlik namoyish etib, shohsupaning eng yuqori pog‘onasiga ko‘tarildi.

Final jangi va raqib ustidan ishonchli ustunlik

Oltin medal uchun kechgan shiddatli va murosasiz bahsda hamyurtimiz kolumbiyalik raqibasi Salas Trejosga qarshi ringga ko‘tarildi. Jang davomida taktik va jismoniy jihatdan yuqori tayyorgarlik ko‘rsatgan Sabrina jang tizginini to‘liq o‘z qo‘liga oldi.

Hakamlarning bir ovozdan chiqargan odilona qaroriga ko‘ra, vakilamiz raqibini 5:0 hisobida mag‘lub etib, chempionlikni rasmiylashtirdi. O‘zbekiston Boks federatsiyasining tasdiqlashicha, bu yutuq mamlakatimiz boks tarixida qizlar o‘rtasidagi ilk yoshlar Olimpiadasi chempioni degan sharafli nomni keltirdi.

Final jangi va musobaqa tafsilotlari

Ma’lumotlar

Musobaqa nomi

«Dakar-2026» yoshlar Olimpiadasi

Vazn toifasi va sportchi

-54 kg, Sabrina Chakomanova

Hal qiluvchi raqib

Salas Trejos (Kolumbiya)

Final hisobi

5:0 (hakamlarning bir ovozdan qarori)

Tarixiy ahamiyati

O‘zbek qizlari orasida ilk yoshlar Olimpiadasi chempioni

O‘zbek boksining yangi marralari

Sabrina Chakomanovaning ushbu g‘alabasi nafaqat uning shaxsiy yutug‘i, balki mamlakatimizda xotin-qizlar sportini, xususan, boksni rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan ishlarning yana bir yorqin mevasidir. Butun xalqimizni va muxlislarimizni ushbu ulkan zafar bilan muborakbod etamiz!

Sizningcha, Sabrina Chakomanovaning bunday tarixiy yutug‘i yurtimizda yosh qizlarning sportga bo‘lgan qiziqishini oshirishda qanday ahamiyat kasb etadi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari