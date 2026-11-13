Sabrina Chakomanova o‘zbek qizlari orasida ilk bor Yoshlar Olimpiadasi chempioni bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- -54 kg vazn toifasidagi bokschimiz Sabrina Chakomanova «Dakar-2026» yoshlar Olimpiadasida oltin medalni qo‘lga kiritib, o‘zbek qizlari orasida ushbu musobaqaning ilk chempioniga aylandi.
- Final bahsida kolumbiyalik Salas Trejosga qarshi ringga chiqqan hamyurtimiz hakamlarning bir ovozdan chiqargan qaroriga ko‘ra 5:0 hisobida g‘alaba qozondi.
- Ushbu tarixiy muvaffaqiyat O‘zbekiston boks tarixida qizlar o‘rtasidagi ilk yoshlar Olimpiadasi chempionligi sifatida qayd etildi.
O‘zbekiston sport olamida chinakam tarixiy voqea sodir bo‘ldi. «Dakar-2026» yoshlar Olimpiadasining finaliga qadar qatorasiga muvaffaqiyatli yetib kelgan -54 kg vazn toifasidagi iste’dodli bokschimiz Sabrina Chakomanova hal qiluvchi oltin medal uchun kechgan jangda ham mutlaq ustunlik namoyish etib, shohsupaning eng yuqori pog‘onasiga ko‘tarildi.
Final jangi va raqib ustidan ishonchli ustunlik
Oltin medal uchun kechgan shiddatli va murosasiz bahsda hamyurtimiz kolumbiyalik raqibasi Salas Trejosga qarshi ringga ko‘tarildi. Jang davomida taktik va jismoniy jihatdan yuqori tayyorgarlik ko‘rsatgan Sabrina jang tizginini to‘liq o‘z qo‘liga oldi.
Hakamlarning bir ovozdan chiqargan odilona qaroriga ko‘ra, vakilamiz raqibini 5:0 hisobida mag‘lub etib, chempionlikni rasmiylashtirdi. O‘zbekiston Boks federatsiyasining tasdiqlashicha, bu yutuq mamlakatimiz boks tarixida qizlar o‘rtasidagi ilk yoshlar Olimpiadasi chempioni degan sharafli nomni keltirdi.
Final jangi va musobaqa tafsilotlari
Ma’lumotlar
Musobaqa nomi
«Dakar-2026» yoshlar Olimpiadasi
Vazn toifasi va sportchi
-54 kg, Sabrina Chakomanova
Hal qiluvchi raqib
Salas Trejos (Kolumbiya)
Final hisobi
5:0 (hakamlarning bir ovozdan qarori)
Tarixiy ahamiyati
O‘zbek qizlari orasida ilk yoshlar Olimpiadasi chempioni
O‘zbek boksining yangi marralari
Sabrina Chakomanovaning ushbu g‘alabasi nafaqat uning shaxsiy yutug‘i, balki mamlakatimizda xotin-qizlar sportini, xususan, boksni rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan ishlarning yana bir yorqin mevasidir. Butun xalqimizni va muxlislarimizni ushbu ulkan zafar bilan muborakbod etamiz!
Sizningcha, Sabrina Chakomanovaning bunday tarixiy yutug‘i yurtimizda yosh qizlarning sportga bo‘lgan qiziqishini oshirishda qanday ahamiyat kasb etadi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…