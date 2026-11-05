“Yuragimni dahshatga soladi, ammo...”: Karl III nega Buyuk Britaniya nomidan uzr so‘ramadi?

·58·Dunyo
“Yuragimni dahshatga soladi, ammo...”: Karl III nega Buyuk Britaniya nomidan uzr so‘ramadi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Buyuk Britaniya qiroli Karl III Antigua va Barbudada o‘tayotgan Britaniya Hamdo‘stligi sammitida transatlantik qul savdosi uchun rasmiy uzr so‘rashdan bosh tortdi.
  • Monarx tarixning bu qora sahifalari uni chuqur qayg‘uga solishini tan olgan bo‘lsa-da, o‘tmish xatolariga emas, balki kelajakdagi hamkorlikka e’tibor qaratishga chaqirdi.
  • Shuningdek, Britaniya hukumati quldorlik davri uchun Karib davlatlariga moliyaviy tovon to‘lash niyatida emasligini qat’iy ta’kidladi.

Buyuk Britaniya monarxi qirol Karl III transatlantik qul savdosida Britaniya imperiyasining tutgan o‘rni uchun rasman kechirim so‘rashdan bosh tortdi. Antigua va Barbudada bo‘lib o‘tayotgan Britaniya Hamdo‘stligi sammitida so‘zga chiqqan monarx, Karib havzasi davlatlari va xalqaro hamjamiyatning jiddiy bosimiga qaramay, rasmiy uzr bildirmaslikni ma’qul ko‘rdi.

Shu bilan birga, qirol tarixning ushbu qora sahifalari shaxsan uni chuqur qayg‘uga solishini ochiq tan olib, o‘tmish xatolari ustida to‘xtab qolmasdan, kelajakdagi hamkorlikka e’tibor qaratishga chaqirdi.

«Biz bilmagan ajdodlardan qolgan meros»: Qirolning shov-shuvli nutqi

Karl III sammit minbaridan turib, ko‘p asrlik og‘riqli mavzu bo‘yicha quyidagi fikrlarni bildirdi:

  • Qalbdagi iztirob: «Tarixning bu sharmandali sahifasi yuragimni dahshatga soladi, qalbimni esa eng chuqur qayg‘u bilan to‘ldiradi. Biroq tarix bizga yovuzlik so‘nggi so‘zga ega bo‘lmasligi kerakligini, matonat va jasorat eng mudhish adolatsizlikni birgalikda yengishga qodir ekanini ham o‘rgatadi», — dedi u;

  • O‘tmishni tanlash imkonsizligi: «Biz tarixni tanlay olmaymiz. U o‘zining barcha murakkabliklari bilan biz tanimagan ajdodlarimiz tomonidan qoldirilgan merosdir. Bu meros ham yutuqlarni, ham muvaffaqiyatsizliklarni, ular amalga oshirgan yaxshilik va yomonliklarni o‘zida birlashtiradi»;

  • Qirollik flotining xizmati: Monarx aynan Britaniya Qirollik harbiy-dengiz floti (Royal Navy) o‘z davrida dengizlarda patrullik qilib, transatlantik qul savdosiga barham berishda asosiy va hal qiluvchi rol o‘ynaganini alohida eslatib o‘tdi.

London va reparatsiya masalasi: Uzr so‘raladimi?

Ushbu tarixiy adolatsizlik oqibatlarini qoplash bo‘yicha bahslar Britaniya siyosiy doiralarida ham turlicha kuzatilmoqda:

  • Bosh vazir munosabati: Bundan avvalroq Buyuk Britaniya Bosh vaziri Endi Byornem davlat nomidan rasmiy uzr so‘rash ehtimolini butunlay inkor etmagan edi;

  • Tovon puli rad etildi: Shunga qaramay, hukumat rahbari kanselyariyasi rasmiy bayonot berib, Britaniya quldorlik davri uchun Karib davlatlariga moliyaviy tovon (reparatsiya) to‘lash yoki bu masalani muhokama qilish niyatida emasligini qat’iy ta’kidladi.

Qul savdosi merosi va unga nisbatan munosabat Britaniya Hamdo‘stligi mamlakatlari o‘rtasidagi eng bahsli diplomatik masalalardan biri bo‘lib qolmoqda.

Karl IIIBritaniya Hamdo‘stligiQul savdosiReparatsiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qirolicha soyabon ostida, Charlz III esa yomg‘irda: tadbirda yuz bergan kulgili vaziyatQirolicha soyabon ostida, Charlz III esa yomg‘irda: tadbirda yuz bergan kulgili vaziyat3 noyabr 09:05Buyuk Britaniya qirollik shifokori Xanna Terri o‘z uyida o‘ldirib ketildiBuyuk Britaniya qirollik shifokori Xanna Terri o‘z uyida o‘ldirib ketildi8 oktabr 13:32Dunyoda faqat uch kishi pasportsiz xorijga safar qila oladi. Ular kimlar?Dunyoda faqat uch kishi pasportsiz xorijga safar qila oladi. Ular kimlar?21 sentabr 09:2028 yil davomida dunyoni piyoda kezgan britaniyalik nihoyat uyiga qaytdi28 yil davomida dunyoni piyoda kezgan britaniyalik nihoyat uyiga qaytdi3 noyabr 14:14Karl III Endi Bernemni Britaniya bosh vaziri etib tayinladiKarl III Endi Bernemni Britaniya bosh vaziri etib tayinladi21 iyul 00:51Buyuk Britaniya Maskning yozganlarini «milliy xavfsizlikka tahdid» sifatida tekshirmoqdaBuyuk Britaniya Maskning yozganlarini «milliy xavfsizlikka tahdid» sifatida tekshirmoqda17 sentabr 15:36
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi