Rushanabonu Isoyeva Yoshlar Olimpiadasida oltin medalni qo‘lga kiritdi
O‘zbekiston sport delegatsiyasi «Dakar-2026» yoshlar Olimpiadasida yana bir ulkan zafarni qo‘lga kiritdi. Mamlakatimiz sportchilarining yutuqlari qatoriga yana bir sharafli oltin medal qo‘shildi.
Final jangi va slovakiyalik raqiba ustidan g‘alaba
-60 kg vazn toifasida yurtimiz sharafini munosib himoya qilgan iqtidorli bokschimiz Rushanabonu Isoyeva chempionlik uchun kechgan hal qiluvchi jangda slovakiyalik tajribali sportchi Karolina Kollarovaga qarshi ringga ko‘tarildi.
Qizg‘in va murosasiz kechgan jang davomida vakilamiz yuqori mahorat, kuch va iroda namoyish etdi. Hakamlarning yakuniy qaroriga ko‘ra, Rushanabonu raqibasini 4:1 hisobida mag‘lub etib, mutlaq ustunlik bilan g‘alaba qozondi.
Final bahsining asosiy jihatlari
Ma’lumotlar
Musobaqa nomi
«Dakar-2026» yoshlar Olimpiadasi
Vazn toifasi va sportchi
-60 kg, Rushanabonu Isoyeva
Hal qiluvchi raqib
Karolina Kollarova (Slovakiya)
Final hisobi
4:1 (hakamlar qarori bilan)
Natija
Yoshlar Olimpiadasining oltin medali sohibasi
O‘zbek boksining porloq kelajagi
O‘zbekiston Boks federatsiyasi tomonidan tasdiqlangan ushbu xushxabar yurtimiz muxlislariga cheksiz quvonch bag‘ishladi. Yosh sportchilarimizning xalqaro arenalardagi bunday yuqori marralarni zabt etayotgani mamlakatimizda yoshlar sportiga berilayotgan e’tibor va yuqori saviyadagi tayyorgarlikning amaliy natijasidir. Rushanabonu Isoyevani ushbu tarixiy g‘alaba bilan chin qalbdan muborakbod etamiz!
Sizningcha, yosh bokschilarimizning «Dakar-2026» Olimpiadasidagi bunday muvaffaqiyatlari kelajakdagi katta musobaqalarda qanday zafarlar poydevori bo‘lib xizmat qiladi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…