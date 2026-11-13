Rushanabonu Isoyeva Yoshlar Olimpiadasida oltin medalni qo‘lga kiritdi

1 daqiqa o'qish49
Rushanabonu Isoyeva Yoshlar Olimpiadasida oltin medalni qo‘lga kiritdi

O‘zbekiston sport delegatsiyasi «Dakar-2026» yoshlar Olimpiadasida yana bir ulkan zafarni qo‘lga kiritdi. Mamlakatimiz sportchilarining yutuqlari qatoriga yana bir sharafli oltin medal qo‘shildi.

Final jangi va slovakiyalik raqiba ustidan g‘alaba

-60 kg vazn toifasida yurtimiz sharafini munosib himoya qilgan iqtidorli bokschimiz Rushanabonu Isoyeva chempionlik uchun kechgan hal qiluvchi jangda slovakiyalik tajribali sportchi Karolina Kollarovaga qarshi ringga ko‘tarildi.

Qizg‘in va murosasiz kechgan jang davomida vakilamiz yuqori mahorat, kuch va iroda namoyish etdi. Hakamlarning yakuniy qaroriga ko‘ra, Rushanabonu raqibasini 4:1 hisobida mag‘lub etib, mutlaq ustunlik bilan g‘alaba qozondi.

Final bahsining asosiy jihatlari

Ma’lumotlar

Musobaqa nomi

«Dakar-2026» yoshlar Olimpiadasi

Vazn toifasi va sportchi

-60 kg, Rushanabonu Isoyeva

Hal qiluvchi raqib

Karolina Kollarova (Slovakiya)

Final hisobi

4:1 (hakamlar qarori bilan)

Natija

Yoshlar Olimpiadasining oltin medali sohibasi

O‘zbek boksining porloq kelajagi

O‘zbekiston Boks federatsiyasi tomonidan tasdiqlangan ushbu xushxabar yurtimiz muxlislariga cheksiz quvonch bag‘ishladi. Yosh sportchilarimizning xalqaro arenalardagi bunday yuqori marralarni zabt etayotgani mamlakatimizda yoshlar sportiga berilayotgan e’tibor va yuqori saviyadagi tayyorgarlikning amaliy natijasidir. Rushanabonu Isoyevani ushbu tarixiy g‘alaba bilan chin qalbdan muborakbod etamiz!

Sizningcha, yosh bokschilarimizning «Dakar-2026» Olimpiadasidagi bunday muvaffaqiyatlari kelajakdagi katta musobaqalarda qanday zafarlar poydevori bo‘lib xizmat qiladi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari