Karpin O‘zbekistondan boshqa barcha raqiblardan mamnun: Uning 2026 yildagi natijalari qanday?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Rossiya terma jamoasi bosh murabbiyi Valeriy Karpin 2026 yilda o‘tkazilgan o‘yinlar sifatidan mamnunligini bildirib, faqat Toshkentdagi uchrashuvning birinchi bo‘limini bundan mustasno deb atadi.
- O‘zbekiston terma jamoasi mazkur bahsda dastlab 2:0 hisobida oldinga chiqib, raqibga jiddiy qarshilik ko‘rsatgan bo‘lsa-da, yakunda rossiyaliklar 3:2 hisobida g‘alaba qozondi.
Rossiya terma jamoasi 2026 yilni ikkita g‘alaba bilan yakunladi. Valeriy Karpin shogirdlari avval Toshkentda O‘zbekistonni 3:2 hisobida mag‘lub etdi, keyin esa Krasnodarda Venesueladan 2:0 hisobida ustun keldi. Rossiya terma jamoasi bosh murabbiyi yil yakunlarini sarhisob qilar ekan, jamoasining o‘yinidan mamnunligini bildirdi. Biroq uning O‘zbekistonga qarshi bahs haqidagi gaplari o‘zbek muxlislarining e’tiborini tortishi aniq.
«Faqat O‘zbekistondagi birinchi bo‘lim bundan mustasno»
Valeriy Karpinning fikricha, Rossiya terma jamoasi uchun 2026 yil futbol nuqtayi nazaridan muvaffaqiyatli o‘tgan. Murabbiy nafaqat natijalar, balki maydondagi o‘yin sifatini ham yuqori baholadi.
«Futbol nuqtayi nazaridan olganda, yil yomon o‘tmadi, munosib bo‘ldi, deb o‘ylayman. Raqiblar ham kuchli va qiziqarli edi. Natijalarni faqat tabloda ko‘rinadigan hisob emas, balki o‘yin sifati bo‘yicha ham baholasak, juda munosib, deb ayta olaman.
Terma jamoa deyarli barcha o‘yinlarda yaxshi ko‘rinish berdi, faqat O‘zbekistondagi o‘yinning birinchi bo‘limi bundan mustasno. Qolgan barcha o‘yinlarda jamoa juda yuqori darajada harakat qildi», — dedi Karpin.
Darhaqiqat, Toshkentdagi uchrashuv Rossiya terma jamoasi uchun oson kechmagandi. O‘zbekiston futbolchilari birinchi bo‘limda 2:0 hisobida oldinga chiqib, raqibni jiddiy qiyin ahvolga solib qo‘ydi. Ammo rossiyaliklar keyinchalik vaziyatni o‘zgartirib, 3:2 hisobida g‘alaba qozonishdi.
Rossiya terma jamoasi 2026 yilda qanday natija qayd etdi?
Karpin shogirdlari yil davomida jami 10 ta uchrashuv o‘tkazdi. Ularning yettitasida g‘alaba qozonib, ikki marta durang o‘ynadi va faqat bir bor mag‘lubiyatga uchradi.
Rossiya terma jamoasining 2026 yildagi natijalari:
Raqib
Hisob
Natija
Nikaragua
3:1
G‘alaba
Burkina-Faso
3:0
G‘alaba
Trinidad va Tobago
3:0
G‘alaba
Eron
2:0
G‘alaba
Namibiya
6:0
G‘alaba
O‘zbekiston
3:2
G‘alaba
Venesuela
2:0
G‘alaba
Mali
0:0
Durang
Nigeriya
3:3
Durang
Misr
0:1
Mag‘lubiyat
O‘zbekiston bilan o‘yin yilning eng murakkab bahslaridan biri bo‘ldi
Rossiya terma jamoasi uchun Toshkentdagi uchrashuv alohida ahamiyat kasb etdi. Chunki Karpin jamoasi birinchi bo‘limda ikki gol farqi bilan ortda qoldi. O‘zbekiston futbolchilari raqib darvozasi oldida xavfli vaziyatlar yaratib, g‘alabaga juda yaqin kelgan edi.
Biroq bahsning so‘nggi qismida uchta gol urib, g‘alabani tortib olgan rossiyaliklar Krasnodarda Venesuelaga qarshi ham o‘z so‘zini aytdi. Aleksey Miranchukning dubli evaziga 2:0 hisobida g‘alaba qozonildi. Bu uchrashuv Rossiya terma jamoasi uchun 2026 yildagi so‘nggi bellashuv bo‘ldi.
Karpinning bahosi va o‘zbek muxlislarini qiziqtirgan jihat
Rossiya terma jamoasi yilni ijobiy natijalar bilan yakunlagani rost. 10 uchrashuvdagi yettita g‘alaba, ikki durang va bir mag‘lubiyat buni tasdiqlaydi.
Biroq Karpinning O‘zbekistonga qarshi bahs haqidagi fikrida muhim jihat bor: u jamoasining aynan Toshkentdagi uchrashuv birinchi bo‘limini istisno qildi. Bu esa O‘zbekiston terma jamoasi raqibga qanday qiyinchilik tug‘dirganini yana bir bor ko‘rsatadi.
Hisob yakunda Rossiya foydasiga hal bo‘lgan bo‘lsa-da, birinchi bo‘limdagi ustunlik va ko‘rsatilgan futbol ham o‘zbek muxlislari uchun esda qolarli jihat bo‘lib qoldi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…