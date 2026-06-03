Microsoft dasturchilar uchun sunʼiy intellektni sinovdan oʻtkazuvchi ASSERT vositasini taqdim etdi

·34·Texno
Microsoft dasturchilar uchun sunʼiy intellektni sinovdan oʻtkazuvchi ASSERT vositasini taqdim etdi

Sunʼiy intellekt (AI) tadqiqotchilari va laboratoriyalari modellarni xavfsizlik, muvofiqlik va moslashuvchanlik boʻyicha baholashda katta yutuqlarga erishmoqda. Biroq, kompaniyalar va dasturchilar oʻz mahsulotlari uchun maxsus ishlab chiqilgan AI tizimlarining kutilganidek ishlashini taʼminlashda yangi qiyinchiliklarga duch kelishmoqda. Ushbu jarayonni soddalashtirish maqsadida Microsoft kompaniyasi ASSERT (Adaptive Spec-driven Scoring for Evaluation and Regression Testing) deb nomlangan yangi ochiq kodli freymvorkni eʼlon qildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

ASSERT tizimi oddiy tilda yozilgan tavsiflar asosida AI modellarining xatti-harakatlarini baholash imkonini beradi. Freymvork yuqori darajadagi maqsadlar, siyosatlar yoki kutilayotgan xatti-harakatlarni tahlil qilib, ularni tizimli testlarga aylantiradi. Bu esa dasturchilarga oʻz ilovalariga xos boʻlgan murakkab ssenariylarni avtomatik ravishda tekshirish va natijalarni ballar asosida baholash imkonini beradi.

Ushbu vosita AI tizimi bosib oʻtgan yoʻllarni, jumladan, oraliq harakatlar va tashqi vositalarga murojaatlarni ham yozib oladi. Bu esa xatoliklar qayerda yuz berayotganini aniq koʻrishga yordam beradi. Masalan, hujjatlar bilan ishlovchi AI agenti kompaniyadan tashqaridagi shaxslarga elektron pochta yubormasligi yoki maxfiy maʼlumotlarni faqat rahbarlarga koʻrsatishi kerak boʻlsa, ASSERT ushbu qoidalarga rioya qilinishini doimiy ravishda tekshirib turadi.

Microsoft vakili Sarah Birdʼning taʼkidlashicha, baholash jarayoni toʻgʻri qarorlar qabul qilish uchun oʻta muhimdir. Agar tizimning xatti-harakatlari toʻliq tushunilmasa, uning tashkilot talablariga javob berishini bilish qiyin boʻladi. ASSERT tizimi nafaqat ishlanmani yaratish jarayonida, balki u ishga tushirilgandan keyin ham doimiy monitoring uchun foydali vosita hisoblanadi.

Ushbu yangilik AI sanoatidagi kengroq oʻzgarishlar fonida yuz bermoqda. Modellar yanada kuchliroq boʻlib borayotgan bir paytda, tadqiqotchilar Stanfordʼning HELM yoki MLCommonsʼning AILuminate kabi loyihalari orqali modellarni turli sharoitlarda takroriy sinovdan oʻtkazishga koʻproq eʼtibor qaratmoqdalar.

MicrosoftSunʼiy IntellektASSERTDasturlashTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nashriyotlar Google AI Search tizimidan voz kechish imkoniyatiga ega boʻladiBugun, 14:59DeepSeek: Nomaʻlum startapdan sunʻiy intellekt gigantigacha boʻlgan yoʻlBugun, 14:58Wander: Internetning “kichik olami”ni kashf qilish uchun yangi vositaBugun, 14:56Koinotda dubl: SpaceX bir kunda ikkita Falcon 9 raketasini uchiradiBugun, 14:542026-yilning eng yirik kiberhujumlari va maʼlumotlar sizib chiqishiBugun, 14:25TikTok yirik madaniy tadbirlar uchun TikTok Pro Events ilovasini ishga tushirdiBugun, 14:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Instagram'ning yangi Instants funksiyasini qanday o'chirish mumkin