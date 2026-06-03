Honor Robot Phone: Dunyodagi ilk karkasli kamerali robot-smartfon
Honor kompaniyasi MWC 2026 koʻrgazmasida ilk bor namoyish etilgan oʻzining yangi Robot Phone qurilmasi haqida qoʻshimcha tafsilotlarni ochiqladi. Kompaniya ushbu mahsulot orqali oddiy foydalanuvchilar uchun murakkab videolarni suratga olish jarayonini yanada osonlashtirishni maqsad qilgan. Ishlab chiquvchilarning soʻzlariga koʻra, Robot Phone eng avvalo professional videotasvir qurilmasi sifatida loyihalashtirilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Qurilmaning asosiy oʻziga xosligi uning yuqori qismiga oʻrnatilgan motorlashtirilgan uch oʻqli tasvir barqarorlashtirish tizimidir (gimbal). Bu tizim anʼanaviy smartfon kameralari cheklovlaridan xalos boʻlishga yordam beradi. Kameraning oʻzi 200 megapikselli sensor bilan jihozlangan boʻlib, u suratga olish sharoitiga qarab oldinga yoki orqaga burilishi mumkin. Shuningdek, Honor professional kino sanoatida mashhur ARRI kompaniyasi bilan hamkorlikda tasvirni qayta ishlashning ilgʻor texnologiyalarini joriy etmoqda.
Robot Phone sunʼiy intellekt (AI) yordamida obʼyektni kuzatish, aqlli suratga olish yordamchisi va avtomatik kamera harakati kabi funksiyalarga ega. Harakatlanuvchi mexanizmning mustahkamligi masalasida Honor vakillari birinchi avlod modeli kompaniya flagmanlari kabi zarbalarga chidamliligini taʼkidlashmoqda. Biroq, suvga chidamlilik borasida hali qilinadigan ishlar borligi tan olindi.
Muhandislar ushbu konseptni takomillashtirish, ixcham dvigatel yaratish va muvozanatni saqlash ustida bir yildan ortiq vaqt davomida mehnat qilishgan. Robot Phone foydalanuvchilarga qoʻlda sozlamasdan turib, silliq va kinematografik kadrlar olish imkonini beruvchi tayyor shablonlarni taklif etadi. Honor bosh direktori James Li ushbu innovatsion qurilma 2026-yilning uchinchi choragida sotuvga chiqishini tasdiqladi.
…