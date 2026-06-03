Honor Robot Phone: Dunyodagi ilk karkasli kamerali robot-smartfon

·37·Texno
Honor Robot Phone: Dunyodagi ilk karkasli kamerali robot-smartfon
Audio versiyasi

Honor kompaniyasi MWC 2026 koʻrgazmasida ilk bor namoyish etilgan oʻzining yangi Robot Phone qurilmasi haqida qoʻshimcha tafsilotlarni ochiqladi. Kompaniya ushbu mahsulot orqali oddiy foydalanuvchilar uchun murakkab videolarni suratga olish jarayonini yanada osonlashtirishni maqsad qilgan. Ishlab chiquvchilarning soʻzlariga koʻra, Robot Phone eng avvalo professional videotasvir qurilmasi sifatida loyihalashtirilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Qurilmaning asosiy oʻziga xosligi uning yuqori qismiga oʻrnatilgan motorlashtirilgan uch oʻqli tasvir barqarorlashtirish tizimidir (gimbal). Bu tizim anʼanaviy smartfon kameralari cheklovlaridan xalos boʻlishga yordam beradi. Kameraning oʻzi 200 megapikselli sensor bilan jihozlangan boʻlib, u suratga olish sharoitiga qarab oldinga yoki orqaga burilishi mumkin. Shuningdek, Honor professional kino sanoatida mashhur ARRI kompaniyasi bilan hamkorlikda tasvirni qayta ishlashning ilgʻor texnologiyalarini joriy etmoqda.

Robot Phone sunʼiy intellekt (AI) yordamida obʼyektni kuzatish, aqlli suratga olish yordamchisi va avtomatik kamera harakati kabi funksiyalarga ega. Harakatlanuvchi mexanizmning mustahkamligi masalasida Honor vakillari birinchi avlod modeli kompaniya flagmanlari kabi zarbalarga chidamliligini taʼkidlashmoqda. Biroq, suvga chidamlilik borasida hali qilinadigan ishlar borligi tan olindi.

Muhandislar ushbu konseptni takomillashtirish, ixcham dvigatel yaratish va muvozanatni saqlash ustida bir yildan ortiq vaqt davomida mehnat qilishgan. Robot Phone foydalanuvchilarga qoʻlda sozlamasdan turib, silliq va kinematografik kadrlar olish imkonini beruvchi tayyor shablonlarni taklif etadi. Honor bosh direktori James Li ushbu innovatsion qurilma 2026-yilning uchinchi choragida sotuvga chiqishini tasdiqladi.

HonorRobot PhoneSmartfonTexnologiyaAI
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei Nova Y74 taqdim etildi: 6620 mA·soat batareya va maxsus X-tugmasiBugun, 08:52Xiaomi kompaniyasi batareya holatini koʻrsatuvchi arzon powerbank chiqardiBugun, 08:52Starlink firibgarlarga qarshi kurash boshladi: terminallar butun dunyo boʻylab oʻchiriladiBugun, 08:28Koinotdan hayratlanarli suratlar: Kosmonavtlar Yer atrofini toʻrt marta aylanib chiqdiBugun, 07:53Toʻrtta 50 MP kamera va 6500 mA·soat batareya: Motorola Edge 70 Pro+ taqdim etildiBugun, 07:25iPhone foydalanuvchilari Max messenjerida bildirishnomalarsiz qoldiBugun, 07:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi