Rossiya va Xitoy olimlari qattiq tanali akkumulyatorlar uchun yangi elektrolit yaratdi

·56·Texno
Rossiya va Xitoy olimlari qattiq tanali akkumulyatorlar uchun yangi elektrolit yaratdi
Audio versiyasi

Rossiya va Xitoy olimlari qattiq tanali akkumulyatorlarning xavfsizligi, barqarorligi va xizmat muddatini oshirishga xizmat qiluvchi takomillashtirilgan keramik elektrolit hamda maxsus himoya qatlamini ishlab chiqishdi. Mazkur loyihada “Ideya” ilmiy markazi, M.V. Lomonosov nomidagi MDU, Sian Szyootun universiteti va “Dubna” davlat universiteti mutaxassislari ishtirok etishdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Tadqiqotning asosiy maqsadi istiqbolli qattiq tanali litiyli batareyalarning eng katta muammolaridan biri — qisqa tutashuvga olib kelishi mumkin boʻlgan litiy dendritlari hosil boʻlishini bartaraf etishdir. Buning uchun tadqiqotchilar keramik kukunlarni yirik va mayda zarralar bilan aralashtirib, elektrolit tarkibini yaxshilashdi. Natijada material yanada zichroq, mustahkamroq hamda kimyoviy va elektrokimyoviy taʼsirlarga chidamli boʻldi.

Bundan tashqari, keramik elektrolit va litiy anodi oʻrtasida yupqa ikki qatlamli himoya interfeysi yaratildi. Ushbu qatlam keramikaning yemirilishini oldini oladi va dendritlar oʻsishini sekinlashtiradi. Yangi himoya qatlamiga ega akkumulyatorlar 1400 soatdan ortiq ishladi, bu esa himoyalanmagan analoglarga qaraganda qariyb ikki baravar koʻp demakdir.

Sinovlar natijasiga koʻra, 100 ta zaryadlash va quvvatsizlanish siklidan soʻng batareyalar oʻzining dastlabki sigʻimini 95 foizga saqlab qoldi, kulon samaradorligi esa 99,9 foizni tashkil etdi. Shuningdek, 300 °C haroratgacha qizdirilganda ham yangi elementlar oʻz butunligini saqlab qolgan boʻshsa, himoya qatlami boʻmagan namunalar parchalanib ketgan.

Olimlarning taʼkidlashicha, ushbu texnologiya nafaqat samarali, balki keng miqyosda ishlab chiqarishga ham mos keladi. Bu esa qattiq tanali akkumulyatorlarni real qurilmalarda amaliy qoʻllash jarayonini sezilarli darajada yaqinlashtirishi mumkin.

TexnologiyaAkkumulyatorLitiyTadqiqotInnovatsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei Nova Y74 taqdim etildi: 6620 mA·soat batareya va maxsus X-tugmasiBugun, 08:52Xiaomi kompaniyasi batareya holatini koʻrsatuvchi arzon powerbank chiqardiBugun, 08:52Starlink firibgarlarga qarshi kurash boshladi: terminallar butun dunyo boʻylab oʻchiriladiBugun, 08:28Koinotdan hayratlanarli suratlar: Kosmonavtlar Yer atrofini toʻrt marta aylanib chiqdiBugun, 07:53Toʻrtta 50 MP kamera va 6500 mA·soat batareya: Motorola Edge 70 Pro+ taqdim etildiBugun, 07:25iPhone foydalanuvchilari Max messenjerida bildirishnomalarsiz qoldiBugun, 07:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi