Elon Musk kompaniyalari oʻrtasida yirik bitim: xAI Teslaʼdan Megapack sotib oldi
SpaceX kompaniyasining IPO jarayoniga oid hujjatlar Elon Musk ekotizimidagi kompaniyalar oʻrtasidagi yirik moliyaviy amaliyotlarni ochiqladi. Maʼlumotlarga koʻra, xAI sunʼiy intellekt startapi Tesla kompaniyasidan taxminan 269 million dollarlik Megapack energiya saqlash tizimlarini xarid qilgan. Bu kabi tranzaksiyalar avvalroq 430 million dollarga yetgan edi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ushbu kelishuvlar xAI kompaniyasining maʼlumotlar markazlari va sunʼiy intellekt infratuzilmasini barqaror energiya bilan taʼminlashga qaratilgan. Megapack tizimlari yuqori quvvatli hisoblash tizimlarining uzluksiz ishlashini qoʻllab-quvvatlovchi yirik energiya jamlagichlari hisoblanadi.
Mazkur maʼlumotlarning eʼlon qilinishi SpaceX kompaniyasining 1,77 trillion dollar qiymat bilan IPOʼga tayyorgarlik koʻrayotgan va qariyb 75 milliard dollar investitsiya jalb qilishni rejalashtirayotgan davriga toʻgʻri keldi. Bu Musk imperiyasidagi moliyaviy oqimlarning oʻzaro bogʻliqligini koʻrsatmoqda.
Texnik jihatdan Megapack 3 avlodi 2,8 litrli yirik akkumulyator elementlaridan foydalanadi, bu esa energiya sigʻimini sezilarli darajada oshiradi. Yangi model 5 MW·soat quvvatga ega boʻlib, avvalgi Megapack 2 versiyasidagi 3,9 MW·soat koʻrsatkichidan ancha yuqori. Shuningdek, Tesla issiqlik boʻlinmasini soddalashtirib, ulanishlar sonini 78 foizga qisqartirishga erishgan.
…