Xitoy josuslari LinkedIn orqali Gʻarb mutaxassislarini tuzoqqa tushirmoqda

·54·Texno
Xitoy josuslari LinkedIn orqali Gʻarb mutaxassislarini tuzoqqa tushirmoqda
Audio versiyasi

Xitoy razvedka xizmatlari LinkedIn kabi ish qidirish va rekruting platformalaridan foydalanib, Gʻarb mamlakatlari mutaxassislarini maxfiy maʼlumotlarni boʻlishishga undamoqda. Bu haqda AQSHning FBI, Buyuk Britaniyaning MI5 xizmatlari hamda Avstraliya, Kanada va Yangi Zelandiya hukumatlari tomonidan eʼlon qilingan qoʻshma ogohlantirishda maʼlum qilindi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Hisobotga koʻra, xitoylik josuslar oʻzlarini goʻyoki Xitoydan tashqarida joylashgan soxta kompaniyalar vakillari, rekruterlar yoki HR mutaxassislari sifatida koʻrsatishmoqda. Ularning asosiy maqsadi Pekin manfaatlari uchun xizmat qilishi mumkin boʻlgan ochiq boʻlmagan maʼlumotlarni qoʻlga kiritishdir. Ushbu ogohlantirish AQSH va Buyuk Britaniya soʻnggi vaqtlarda Xitoy bilan munosabatlarni yaxshilashga urinayotgan bir paytda eʼlon qilindi.

Xitoy josuslari maʼlumot oʻgʻirlashda koʻpincha xakerlik hujumlariga tayansa-da, ushbu yangi hisobot ularning ommaviy veb-saytlar va ijtimoiy tarmoqlar orqali jonli manbalar bilan aloqa oʻrnatishga urinayotganini koʻrsatmoqda. Xitoy harbiy razvedkasi "Five Eyes" alyansiga kiruvchi davlatlar ustidan strategik va taktik ustunlikka ega boʻlish uchun imtiyozli harbiy, siyosiy va iqtisodiy maʼlumotlarni toʻplashni maqsad qilgan.

Josuslar asosan maxfiy maʼlumotlar bilan ishlash ruxsatiga ega boʻlgan xodimlar, harbiy xizmatchilar, jurnalistlar, akademiklar va tahliliy markaz xodimlarini nishonga olmoqda. Nomzodlar ularning rezyumelari va muhim maʼlumotlarga egalik qilish ehtimoli asosida tanlab olinadi. Hatto maxfiy boʻlmagan maʼlumotlar ham boshqa maʼlumotlar bilan birlashtirilganda Pekinning siyosiy qarorlari uchun foydali boʻlishi mumkin.

LinkedIn vakili TechCrunch nashriga bergan izohida soxta akkauntlar yaratish platforma qoidalariga zid ekanini taʼkidladi. "Biz davlatlar tomonidan qoʻllab-quvvatlanadigan suiisteʼmollarni aniqlashga eʼtibor qaratganmiz va soxta profillarga qarshi choralar koʻrishda davom etamiz", — deya qoʻshimcha qildi kompaniya vakili.

LinkedInXitoyJosuslikKiberxavfsizlikFBI
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiyalik maktab oʻquvchilarining 80 foizi sunʼiy intellektdan foydalanmoqdaBugun, 05:23Mira Murati yangi loyihasi bilan katta sahnaga qaytdiBugun, 05:20ChatGPT Rossiyada mashhurlik boʻyicha Claude va Geminiʻni ortda qoldirdiBugun, 05:00Helion termoyadro energetikasi uchun 465 million dollar investitsiya jalb qildiBugun, 04:29Dzen platformasi Cortex sunʼiy intellekt arxitekturasiga oʻtmoqdaBugun, 02:51Founders Fund texnologiya olami yulduzlari ishtirokida shou boshladiBugun, 00:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi