Sber va T-Bank integratsiyasi: Barcha hisoblar endi bitta ilovada

·40·Texno
Sber va T-Bank integratsiyasi: Barcha hisoblar endi bitta ilovada
Audio versiyasi

Sber jamoasi oʻzining „SberBank Onlayn“ ilovasi foydalanuvchilariga boshqa banklardagi hisoblarini boshqarish imkoniyatini taqdim etdi. Hozirgi bosqichda platformaga T-Bank ulandi. Sber vakillarining taʼkidlashicha, ushbu loyihaning ishga tushirilishi ochiq banking texnologiyasini ommaviy bozorga olib chiqadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Endilikda har ikkala bankda hisob raqamiga ega boʻlgan mijozlar ularni yagona interfeysda koʻrishlari mumkin, bu esa pul oʻtkazmalari va moliya nazoratini sezilarli darajada osonlashtiradi. Sberbank boshqaruvi raisining birinchi oʻrinbosari Kirill Tsaryovning soʻzlariga koʻra, ochiq banking endi cheklangan doiradagi texnologiya emas, balki ommaviy mijoz ssenariysiga aylanmoqda.

Xizmatni faollashtirish uchun ilovadagi „Koshelyok“ boʻlimidan „Boshqa bank hisobini qoʻshish“ bandini tanlash lozim. Barcha operatsiyalar faqat mijozning roziligi bilan amalga oshiriladi. Xavfsizlik esa banklar oʻrtasida himoyalangan kanallar orqali toʻgʻridan-toʻgʻri maʼlumot almashinuvi va maxsus kriptografik standartlar yordamida taʼminlanadi.

Integratsiyaning birinchi bosqichida faqat debet kartalari va joriy hisoblar mavjud. Kelajakda ushbu roʻyxatni omonatlar, kreditlar va investitsiya mahsulotlari bilan kengaytirish rejalashtirilgan. Shuningdek, platformaga boshqa yirik moliya tashkilotlarining ham qoʻshilishi kutilmoqda.

SberT-BankFintechIlovaBanking
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Cuktech CP13: Qi2 standartiga ega ixcham va kuchli magnitli akkumulyatorBugun, 05:53Rossiyalik maktab oʻquvchilarining 80 foizi sunʼiy intellektdan foydalanmoqdaBugun, 05:23Mira Murati yangi loyihasi bilan katta sahnaga qaytdiBugun, 05:20ChatGPT Rossiyada mashhurlik boʻyicha Claude va Geminiʻni ortda qoldirdiBugun, 05:00Helion termoyadro energetikasi uchun 465 million dollar investitsiya jalb qildiBugun, 04:29Dzen platformasi Cortex sunʼiy intellekt arxitekturasiga oʻtmoqdaBugun, 02:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi