TeamGroup maʼlumotlarni masofadan yoʻq qiluvchi T-Create Expert P35SG SSD diskini taqdim etdi
Computex 2026 koʻrgazmasida TeamGroup kompaniyasi maʼlumotlarni simsiz oʻz-oʻzini yoʻq qilish funksiyasiga ega boʻlgan noyob T-Create Expert P35SG tashqi SSD diskini namoyish etdi. Ushbu qurilmaning asosiy oʻziga xosligi shundaki, foydalanuvchi bitta matnli xabar yuborish orqali barcha maʼlumotlarni butunlay oʻchirib tashlashi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur jamlagich 4G LTE tarmogʻiga ulangan boʻlib, bu SSD Wi-Fi tarmogʻiga yoki kompyuterga ulanmagan holatda ham oʻchirish buyrugʻini qabul qilish imkonini beradi. Signal qabul qilingandan soʻng, ikki bosqichli yoʻq qilish jarayoni boshlanadi: chuqur mantiqiy tozalash (deep-level logical wipe) va apparat qismining yuqori kuchlanishli jismoniy vayron qilinishi. Bu esa maʼlumotlarni qayta tiklashni mutlaqo imkonsiz qiladi.
Masofadan boshqariladigan flagman versiyadan tashqari, TeamGroup kompaniyasi T-Create Expert P35S modelini ham taqdim etdi. Ushbu modelda oʻz-oʻzini yoʻq qilish funksiyasi qurilma korpusidagi maxsus jismoniy tugmani bosish orqali amalga oshiriladi.
…