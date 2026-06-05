Wildberries buyurtma berish punktlarida sayohat turlarini sotishni boshladi
Wildberries oʻzining buyurtmalarni tarqatish punktlarida (Pvz) sayohat turlarini bron qilish boʻyicha sinov loyihasini ishga tushirdi. Endilikda mijozlar sayohatlarni nafaqat onlayn tarzda, balki mutaxassis bilan bevosita muloqot qilgan holda rasmiylashtirishlari mumkin boʻladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Bu haqda Wildberries & Russ birlashgan kompaniyasi (RWB) matbuot xizmati maʼlum qildi. Loyiha doirasida kompaniya WB Travel servisining turistik maslahatchilarini bevosita buyurtma tarqatish punktlariga joylashtirishni rejalashtirmoqda.
WB Travel rahbari Taras Demuraning soʻzlariga koʻra, yangi formatdagi xizmat koʻrsatish dastlab Moskva shahrida sinovdan oʻtkaziladi. Kelgusida ushbu tajribani boshqa hududlarga ham yoyish koʻzda tutilgan.
Avvalroq kompaniya WB Travel brendi ostida alohida turistik agentliklar ochilishini eʼlon qilgan edi. Buyurtma tarqatish punktlaridagi maslahatchilar loyihasi esa ushbu yoʻnalish bilan parallel ravishda rivojlantiriladi.
…