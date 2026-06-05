ChatGPT Rossiyada mashhurlik boʻyicha Claude va Geminiʻni ortda qoldirdi
Brand Analytics kompaniyasi ijtimoiy tarmoqlardagi muhokamalar tahliliga asoslangan neyrotarmoqlar reytingini eʻlon qildi. Tadqiqot 2026-yilning martidan may oyigacha boʻlgan davrni qamrab olgan boʻlib, unda sunʻiy intellekt vositalarining reklama koʻrinishi emas, balki foydalanuvchilarning kundalik hayoti va ishiga real kirib borish darajasi baholandi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Reytingning yuqori pogʻonalarini ChatGPT, Claude va Rossiyaning "Alisa AI" loyihasi egalladi. Mahalliy mahsulotning jahon gigantlari bilan bir qatorda turishi uning isteʻmolchilar uchun muhim boʻlgan servislar va qurilmalarga chuqur integratsiya qilingani bilan izohlanadi. Shuningdek, kuchli beshlikdan Gemini, Deepseek va Grok kabi universal assistentlar ham joy olgan.
Tadqiqot natijalariga koʻra, keng profilli assistentlardan soʻng oʻz sohasiga ixtisoslashgan vositalar kelmoqda. Xususan, musiqa yaratish uchun Suno, dasturlash uchun Codex va tasvirlar bilan ishlashda NanoBanana kabi neyrotarmoqlar oʻz jamoalari orasida katta qiziqish uygʻotgan.
Sber kompaniyasining "GigaChat" mahsuloti reytingda biroz pastroq natija koʻrsatgan. Mutaxassislarning tushuntirishicha, bu neyrotarmoq asosan korporativ (B2B) segmentda qoʻllaniladi, mazkur tadqiqot esa koʻproq ommaviy isteʻmolchilar (B2C) oʻrtasidagi muhokamalarga eʻtibor qaratgan.
Maʻlumotlar aniqligini taʻminlash uchun koʻp bosqichli filtrlash tizimidan foydalanilgan. Bunda reklama xabarlari va nomdosh soʻzlar chiqarib tashlanib, faqat foydalanuvchilarning real fikrlari inobatga olingan. Mashhurlik indeksi 100 ballik shkala asosida hisoblab chiqilgan.
…