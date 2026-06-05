Apple yangi Vision Pro loyihasidan voz kechishi mumkin

·46·Texno
Apple yangi Vision Pro loyihasidan voz kechishi mumkin

Apple kompaniyasi Vision turkumidagi qurilmalarini rivojlantirish rejalarini sezilarli darajada qisqartirgan boʻlishi mumkin. Taniqli tahlilchi Ming-Chi Kuo tomonidan eʼlon qilingan yangilangan yoʻl xaritasiga koʻra, kompaniyaning kengaytirilgan va aralash reallik (XR) segmentidagi strategiyasi tubdan oʻzgargan. Avvalroq yettita qurilma ustida ish olib borilayotgani aytilgan boʻlsa, hozirda faqat ikkita mahsulot faol ishlanma bosqichida qolmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Kutilayotgan birinchi mahsulot — oʻrnatilgan displeysiz, sunʼiy intellekt funksiyalariga yoʻnaltirilgan aqlli koʻzoynaklar boʻlib, ularning debyuti 2027-yilga moʻljallangan. Ikkinchi qurilma esa optik toʻlqin oʻtkazgichlar orqali maʼlumotlarni aks ettiruvchi toʻliq AR/XR koʻzoynaklari boʻladi. Biroq ushbu loyihani amalga oshirish muddati 2029-yilga koʻchirilgan. Eng asosiysi, yangi yoʻl xaritasida Apple Vision Pro garniturasining bevosita davomchilari haqida hech qanday maʼlumot yoʻq.

Ushbu strategik oʻzgarishlar Apple kompaniyasining apparat taʼminoti boʻyicha rahbari va Tim Cookʻning ehtimoliy vorisi hisoblangan John Ternus tomonidan maʼqullangani aytilmoqda. Tahlilchilarning fikricha, kompaniya qimmatbaho va ogʻir garnituralardan koʻra, ommaviy foydalanishga qulay boʻlgan ixcham koʻzoynaklar formatiga koʻproq urgʻu bermoqchi. Bu esa smartfonlardan keyingi shaxsiy elektronika davrining yangi bosqichi sifatida koʻrilmoqda.

Shuni taʼkidlash joizki, insayder Mark Gurman yaqinda Apple kompaniyasi Vision Pro uchun yengilroq va ixchamroq oʻrinbosar ustida ishlayotganini xabar qilgan edi. Hozircha maʼlumotlar bir-biriga zid kelayotgan boʻlsa-da, Apple Vision platformasining kelajagi haqidagi aniqroq tafsilotlar WWDC 2026 konferensiyasida visionOS tizimining yangilanishlari bilan birga maʼlum boʻlishi kutilmoqda.

AppleVision ProTexnologiyaSunʼiy IntellektGadjetlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Eng qiziqarli startaplar foydalanuvchilarni smartfondan uzoqlashtirmoqchiEng qiziqarli startaplar foydalanuvchilarni smartfondan uzoqlashtirmoqchiKecha, 17:26Wildberries va Russ yangi raqamli salomatlik platformasini ishga tushiradiWildberries va Russ yangi raqamli salomatlik platformasini ishga tushiradiKecha, 17:21Supabase qiymati 8 oy ichida ikki baravar oshib 10 milliard dollarga yetdiSupabase qiymati 8 oy ichida ikki baravar oshib 10 milliard dollarga yetdiKecha, 16:52Steam foydalanuvchilarining qariyb 70 foizi Windows 11 tizimiga oʻtdiSteam foydalanuvchilarining qariyb 70 foizi Windows 11 tizimiga oʻtdiKecha, 16:27Google va FQB ogohlantiradi: Xakerlar ofislarga soxta IT xodimi boʻlib kelmoqdaGoogle va FQB ogohlantiradi: Xakerlar ofislarga soxta IT xodimi boʻlib kelmoqdaKecha, 16:25iPhone va sunʼiy yoʻldoshlar himoyasini buzuvchi lazer majmuasi taqdim etildiiPhone va sunʼiy yoʻldoshlar himoyasini buzuvchi lazer majmuasi taqdim etildiKecha, 15:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Apple yangi Vision Pro loyihasidan voz kechishi mumkin – Zamin.uz, 05.06.2026