Rossiyaning Boeing va Airbus oʻrnini bosuvchi MS-21 samolyoti 2027-yilda chiqadi
Rossiyaning Boeing 737 va Airbus A320 kabi havo kemalariga muqobil sifatida ishlab chiqilayotgan MS-21 samolyotlarining ilk yetkazib berish muddati maʻlum qilindi. Rostex rahbari Sergey Chemezovning soʻzlariga koʻra, 2027-yilda ushbu rusumdagi 4-5 ta samolyot foydalanishga topshirilishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
MS-21 dasturi boʻyicha sertifikatlashtirish parvozlari 2027-yilning birinchi choragida yakunlanishi rejalashtirilgan. Shundan soʻng laynerni seriyali ishlab chiqarish jarayoni boshlanadi. Hozirda ilk seriyali SJ-100 va MS-21 namunalari tayyorlangan boʻlib, ular tegishli sinovlardan oʻtishni kutmoqda.
MS-21-310 — bu Rossiyaning yangi avlod oʻrta masofali yoʻlovchi samolyoti boʻlib, u "Yakovlev" konstruktorlik bürosi tomonidan ishlab chiqilgan. Layner 211 nafargacha yoʻlovchini tashish imkoniyatiga ega. Samolyotning oʻziga xos jihati uning konstruksiyasida kompozit materiallarning ulushi yuqoriligi (taxminan 40%) va zamonaviy PD-14 dvigatellari bilan jihozlanganidir.
Ayni paytda loyihani toʻliq mahalliylashtirish va import oʻrnini bosish ustida faol ish olib borilmoqda. Samolyotga 70 dan ortiq Rossiyada ishlab chiqarilgan butlovchi qismlar va tizimlar oʻrnatilgan. 2026-yilga kelib esa xorijiy texnologiyalardan butunlay mustaqil boʻlgan versiyani yaratish maqsad qilingan.
…