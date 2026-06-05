Moskvada 2026-yilda ikkita akkumulyator gigafabrikasi ishga tushiriladi
Moskva 2026-yilda elektr energiyasini saqlash tizimlarini ishlab chiqarish klasteri tarkibiga kiruvchi ikkita yirik gigafabrikani ishga tushirishni rejalashtirmoqda. Bu haqda shahar meri Sergey Sobyanin Sankt-Peterburg xalqaro iqtisodiy forumi doirasida maʻlum qildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ushbu korxonalar Rossiyadagi eng yirik ishlab chiqarish quvvatlari boʻlib, asosan elektromobillar uchun tortuvchi akkumulyatorlar yetkazib berishga ixtisoslashadi. Rejaga koʻra, zavodlarda litiy-ionli yacheykalar, modullar va statsionar energiya saqlash tizimlari ishlab chiqariladi. Ishlab chiqarish jarayonini sentyabr oyida, ixcham akkumulyatorlar chiqarishni esa dekabrda boshlash koʻzda tutilgan.
Loyiha toʻliq quvvatga chiqqach, zavodlar yiliga 33 million donagacha akkumulyator yacheykalarini ishlab chiqarish imkoniyatiga ega boʻladi. Bu esa hududdagi elektromobillar sanoatini butunlay yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda.
Shuningdek, forum doirasida elektr transportini rivojlantirish boʻyicha muhim memorandumlar imzolandi. Xususan, “Texnopolis Moskva” maxsus iqtisodiy zonasi hududida energiya saqlash tizimlarini sinovdan oʻtkazish va sertifikatlash boʻyicha Rossiyadagi birinchi toʻliq siklli markaz tashkil etiladi.
Sobyaninning taʻkidlashicha, hozirda bunday markazlarning yoʻqligi sababli ishlab chiqaruvchilar oʻz mahsulotlarini xorijga yuborishga majbur boʻlmoqda. Yangi markaz loyihalarning muddati va tannarxini qisqartirishga, sohaning rivojlanishini tezlashtirishga xizmat qiladi.
…