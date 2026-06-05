Rutube 2 mingdan ortiq serverga ega shaxsiy maʻlumotlar markazini quradi
Rutube jamoasi 2026-yil oxirida Leningrad viloyatida oʻzining shaxsiy maʻlumotlarni qayta ishlash markazini (MAM) qurishni boshlaydi. Loyihani ishga tushirish 2028-yilga rejalashtirilgan. Bu haqda “Gazprom-Media Xolding” raqamli aktivlari rahbari Sergey Kosinskiy maʻlum qildi. Yangi obʻektning loyihaviy quvvati kamida 3 MWni tashkil etadi va uning bazasida ikki mingdan ortiq server joylashtiriladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Kompaniya vakillarining taʻkidlashicha, sovutish tizimi uchun chiller va freecooling texnologiyalariga asoslangan zamonaviy yechimlardan foydalaniladi. Bu energiya samaradorligini oshirish bilan birga, uglerod izini kamaytirish imkonini beradi. Kutilayotgan energiya isteʻmoli samaradorligi koeffitsienti (PUE) 1,3 dan oshmaydi, bu esa yuqori xalqaro standartlarga toʻliq javob beradi.
Sergey Kosinskiyning soʻzlariga koʻra, yangi markazning asosiy vazifasi kunlik auditoriyasi 20 million kishidan oshadigan videoservisning barqaror va uzluksiz ishlashini taʻminlashdir. Shuningdek, ushbu infratuzilma videolarni saqlash hajmini kengaytirish hamda sunʻiy intellekt va mashinali oʻrganish sohasidagi loyihalarni rivojlantirishga xizmat qiladi.
Hozirgi vaqtda Rutube infratuzilmasi 7000 dan ortiq server va Rossiya hamda xorijning 40 ta shahrida joylashgan 380 ta kontent yetkazib berish tarmogʻi (CDN) tugunlarini oʻz ichiga oladi. Yangi maʻlumotlar markazi platformaning texnik imkoniyatlarini yanada mustahkamlashi kutilmoqda.
…