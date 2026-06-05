Steam foydalanuvchilarining qariyb 70 foizi Windows 11 tizimiga oʻtdi

·40·Texno
Steam foydalanuvchilarining qariyb 70 foizi Windows 11 tizimiga oʻtdi

Valve kompaniyasi Steam platformasi foydalanuvchilari orasida oʻtkazilgan anʼanaviy oylik soʻrovnoma natijalarini eʼlon qildi. May oyi yakunlariga koʻra, geymerlar orasida Windows 11 operatsion tizimining ommaviyligi sezilarli darajada oshgan. Hozirda ishtirokchilarning 69,76 foizi oʻz kompyuterlariga Windows 11 oʻrnatilganini maʼlum qilgan, Windows 10 ulushi esa muntazam ravishda kamayib bormoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Microsoft kompaniyasining ikki avlod operatsion tizimlari oʻrtasidagi farq tobora kengayib bormoqda. Windows 11 koʻrsatkichi oʻtgan oyga nisbatan 2,02 foizga oʻsgan boʻlsa, Windows 10 ulushi 23,99 foizgacha tushib ketdi. Qizigʻi shundaki, Valve Windows 7 uchun Steam mijozini qoʻllab-quvvatlashni toʻxtatganiga qaramay, ushbu 17 yillik tizim hali ham 0,07 foiz foydalanuvchilar tomonidan ishlatilmoqda.

Umumiy hisobda Windows tizimlari Steam foydalanuvchilarining 93,85 foizini tashkil etadi. Muqobil platformalar orasida Linux 3,99 foiz bilan ikkinchi, macOS esa 2,16 foiz bilan uchinchi oʻrinni egallab turibdi. Linux foydalanuvchilari orasida Arch Linux eng ommabop distributiv boʻlib qolmoqda.

Apparat taʼminoti segmentida Intel protsessorlari 53,94 foiz ulush bilan AMD (46,06%) ustidan kichik ustunlikka ega. Geymerlarning aksariyati (41,14%) 16 GB tezkor xotiradan foydalanadi. Videokartalar bozorida NVIDIA mutlaq yetakchi boʻlib, uning mahsulotlari tizimlarning 72,42 foiziga oʻrnatilgan. Eng ommabop model sifatida NVIDIA GeForce RTX 3060 qayd etildi.

SteamWindows 11NVIDIAValveMicrosoft
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Eng qiziqarli startaplar foydalanuvchilarni smartfondan uzoqlashtirmoqchiEng qiziqarli startaplar foydalanuvchilarni smartfondan uzoqlashtirmoqchiKecha, 17:26Wildberries va Russ yangi raqamli salomatlik platformasini ishga tushiradiWildberries va Russ yangi raqamli salomatlik platformasini ishga tushiradiKecha, 17:21Supabase qiymati 8 oy ichida ikki baravar oshib 10 milliard dollarga yetdiSupabase qiymati 8 oy ichida ikki baravar oshib 10 milliard dollarga yetdiKecha, 16:52Google va FQB ogohlantiradi: Xakerlar ofislarga soxta IT xodimi boʻlib kelmoqdaGoogle va FQB ogohlantiradi: Xakerlar ofislarga soxta IT xodimi boʻlib kelmoqdaKecha, 16:25iPhone va sunʼiy yoʻldoshlar himoyasini buzuvchi lazer majmuasi taqdim etildiiPhone va sunʼiy yoʻldoshlar himoyasini buzuvchi lazer majmuasi taqdim etildiKecha, 15:52Rossiya aviatsiyasida yangilik: PD-8 dvigateli sertifikatga ega boʻldiRossiya aviatsiyasida yangilik: PD-8 dvigateli sertifikatga ega boʻldiKecha, 15:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus