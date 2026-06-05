Steam foydalanuvchilarining qariyb 70 foizi Windows 11 tizimiga oʻtdi
Valve kompaniyasi Steam platformasi foydalanuvchilari orasida oʻtkazilgan anʼanaviy oylik soʻrovnoma natijalarini eʼlon qildi. May oyi yakunlariga koʻra, geymerlar orasida Windows 11 operatsion tizimining ommaviyligi sezilarli darajada oshgan. Hozirda ishtirokchilarning 69,76 foizi oʻz kompyuterlariga Windows 11 oʻrnatilganini maʼlum qilgan, Windows 10 ulushi esa muntazam ravishda kamayib bormoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Microsoft kompaniyasining ikki avlod operatsion tizimlari oʻrtasidagi farq tobora kengayib bormoqda. Windows 11 koʻrsatkichi oʻtgan oyga nisbatan 2,02 foizga oʻsgan boʻlsa, Windows 10 ulushi 23,99 foizgacha tushib ketdi. Qizigʻi shundaki, Valve Windows 7 uchun Steam mijozini qoʻllab-quvvatlashni toʻxtatganiga qaramay, ushbu 17 yillik tizim hali ham 0,07 foiz foydalanuvchilar tomonidan ishlatilmoqda.
Umumiy hisobda Windows tizimlari Steam foydalanuvchilarining 93,85 foizini tashkil etadi. Muqobil platformalar orasida Linux 3,99 foiz bilan ikkinchi, macOS esa 2,16 foiz bilan uchinchi oʻrinni egallab turibdi. Linux foydalanuvchilari orasida Arch Linux eng ommabop distributiv boʻlib qolmoqda.
Apparat taʼminoti segmentida Intel protsessorlari 53,94 foiz ulush bilan AMD (46,06%) ustidan kichik ustunlikka ega. Geymerlarning aksariyati (41,14%) 16 GB tezkor xotiradan foydalanadi. Videokartalar bozorida NVIDIA mutlaq yetakchi boʻlib, uning mahsulotlari tizimlarning 72,42 foiziga oʻrnatilgan. Eng ommabop model sifatida NVIDIA GeForce RTX 3060 qayd etildi.
…