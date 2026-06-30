Proton Lumo 2.0: Maxfiylikka yoʻnaltirilgan sunʼiy intellekt yanada kuchaydi

·27·Texno
Proton Lumo 2.0: Maxfiylikka yoʻnaltirilgan sunʼiy intellekt yanada kuchaydi

Shveytsariyaning maxfiylikka ixtisoslashgan Proton kompaniyasi oʻzining Lumo deb nomlanuvchi sunʼiy intellekt chat-botining yangilangan 2.0 versiyasini taqdim etdi. Ushbu yangilanish nafaqat tizimning ishlash tezligini oshirdi, balki unga zamonaviy neyrotarmoqlar darajasidagi yangi funksiyalarni ham qoʻshdi. Endilikda foydalanuvchilar shaxsiy maʼlumotlar xavfsizligidan xavotir olmagan holda, eng murakkab vazifalarni ham ushbu botga ishonib topshirishlari mumkin. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Lumo 2.0 talqinining eng asosiy yangiliklaridan biri tasvirlar bilan ishlash imkoniyatidir. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bot endi nafaqat matnli soʻrovlarga javob beradi, balki foydalanuvchi yuklagan suratlarni tahlil qilish, ularni tahrirlash va matnli tavsif asosida mutlaqo yangi tasvirlarni yaratish qobiliyatiga ega boʻldi. Bu funksiya uni ChatGPT va Gemini kabi bozordagi yetakchi chat-botlar bilan bir qatorga olib chiqadi.

Tezkorlik va intellektual salohiyat

Kompaniya muhandislarining taʼkidlashicha, yangi versiya avvalgisiga qaraganda sezilarli darajada samaraliroq ishlaydi. Xususan, soʻrovlarga javob berish tezligi 76 foizga oshirilgan. Bundan tashqari, tizimga "fikrlash rejimi" (thinking mode) qoʻshilgan boʻlib, u botga murakkab mantiqiy masalalar yoki ilmiy savollarga javob berishdan oldin chuqurroq tahlil oʻtkazish imkonini beradi.

Shuningdek, Lumo 2.0 tizimidagi "Loyihalar" (Projects) boʻlimi ham takomillashtirildi. Endi bot foydalanuvchining afzalliklarini turli suhbatlar davomida eslab qolish xususiyatiga ega. Bu esa Proton ekotizimidagi boshqa mahsulotlar — elektron pochta va bulutli xotira bilan ishlashda katta qulaylik yaratadi. Foydalanuvchi oʻz hujjatlarini yuklab, ular asosida tahliliy maʼlumotlar olishi mumkin.

Xavfsizlik — ustuvor vazifa

Bozordagi boshqa yirik sunʼiy intellekt modellaridan farqli oʻlaroq, Proton oʻzining anʼanaviy "nol darajali kirish" (zero-access encryption) shifrlash texnologiyasiga sodiq qolgan. Bu shuni anglatadiki, foydalanuvchi va bot oʻrtasidagi muloqot shunday shifrlanadiki, hatto Proton xodimlarining oʻzi ham suhbat mazmunini koʻra olmaydi.

Proton asoschisi va bosh direktori Andy Yen taʼkidlashicha, Lumo 2.0 foydalanuvchilar endi kuchli sunʼiy intellekt va shaxsiy maxfiylik oʻrtasida tanlov qilishlari shart emasligini isbotlaydi. Kompaniya foydalanuvchi maʼlumotlarini neyrotarmoqlarni oʻqitish uchun ishlatmaslikka va ularni uchinchi tomonlarga bermaslikka qatʼiy vaʼda bergan.

Hozirda Lumo 2.0 barcha foydalanuvchilar uchun ochiq. Xizmatning bepul talqini bilan bir qatorda, koʻproq resurs va kengaytirilgan imkoniyatlarni taqdim etuvchi Plus va Professional tarif rejalari ham mavjud. Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham ushbu xavfsiz AI yordamchisi global platformada foydalanish uchun taqdim etilgan.

ProtonLumoSunʼiy IntellektMaxfiylikTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arcturus startapi elektr tarmoqlaridagi yoʻqotishlarni ikki baravarga qisqartirmoqchiArcturus startapi elektr tarmoqlaridagi yoʻqotishlarni ikki baravarga qisqartirmoqchiBugun, 20:28X platformasi sunʼiy intellekt vositalari uchun yangi imkoniyatlarni taqdim etdiX platformasi sunʼiy intellekt vositalari uchun yangi imkoniyatlarni taqdim etdiBugun, 20:26Xitoy Yer uchun xavfli boʻlgan asteroidlardan himoya tizimini yaratmoqdaXitoy Yer uchun xavfli boʻlgan asteroidlardan himoya tizimini yaratmoqdaBugun, 20:23Yandex Brauzer video tarjimasi imkoniyatlarini kengaytirdi: endi yana 7 ta til qoʻshildiYandex Brauzer video tarjimasi imkoniyatlarini kengaytirdi: endi yana 7 ta til qoʻshildiBugun, 19:51Elon Musk Neuralink loyihasi inson va sunʼiy intellekt simbiozi uchun nega muhimligini tushuntirdiElon Musk Neuralink loyihasi inson va sunʼiy intellekt simbiozi uchun nega muhimligini tushuntirdiBugun, 19:25Wildberries qimmatbaho smartfonlar uchun IMEI-tekshiruv tizimini joriy etmoqdaWildberries qimmatbaho smartfonlar uchun IMEI-tekshiruv tizimini joriy etmoqdaBugun, 18:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi