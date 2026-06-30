Proton Lumo 2.0: Maxfiylikka yoʻnaltirilgan sunʼiy intellekt yanada kuchaydi
Shveytsariyaning maxfiylikka ixtisoslashgan Proton kompaniyasi oʻzining Lumo deb nomlanuvchi sunʼiy intellekt chat-botining yangilangan 2.0 versiyasini taqdim etdi. Ushbu yangilanish nafaqat tizimning ishlash tezligini oshirdi, balki unga zamonaviy neyrotarmoqlar darajasidagi yangi funksiyalarni ham qoʻshdi. Endilikda foydalanuvchilar shaxsiy maʼlumotlar xavfsizligidan xavotir olmagan holda, eng murakkab vazifalarni ham ushbu botga ishonib topshirishlari mumkin. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Lumo 2.0 talqinining eng asosiy yangiliklaridan biri tasvirlar bilan ishlash imkoniyatidir. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bot endi nafaqat matnli soʻrovlarga javob beradi, balki foydalanuvchi yuklagan suratlarni tahlil qilish, ularni tahrirlash va matnli tavsif asosida mutlaqo yangi tasvirlarni yaratish qobiliyatiga ega boʻldi. Bu funksiya uni ChatGPT va Gemini kabi bozordagi yetakchi chat-botlar bilan bir qatorga olib chiqadi.
Tezkorlik va intellektual salohiyatKompaniya muhandislarining taʼkidlashicha, yangi versiya avvalgisiga qaraganda sezilarli darajada samaraliroq ishlaydi. Xususan, soʻrovlarga javob berish tezligi 76 foizga oshirilgan. Bundan tashqari, tizimga "fikrlash rejimi" (thinking mode) qoʻshilgan boʻlib, u botga murakkab mantiqiy masalalar yoki ilmiy savollarga javob berishdan oldin chuqurroq tahlil oʻtkazish imkonini beradi.
Shuningdek, Lumo 2.0 tizimidagi "Loyihalar" (Projects) boʻlimi ham takomillashtirildi. Endi bot foydalanuvchining afzalliklarini turli suhbatlar davomida eslab qolish xususiyatiga ega. Bu esa Proton ekotizimidagi boshqa mahsulotlar — elektron pochta va bulutli xotira bilan ishlashda katta qulaylik yaratadi. Foydalanuvchi oʻz hujjatlarini yuklab, ular asosida tahliliy maʼlumotlar olishi mumkin.
Xavfsizlik — ustuvor vazifaBozordagi boshqa yirik sunʼiy intellekt modellaridan farqli oʻlaroq, Proton oʻzining anʼanaviy "nol darajali kirish" (zero-access encryption) shifrlash texnologiyasiga sodiq qolgan. Bu shuni anglatadiki, foydalanuvchi va bot oʻrtasidagi muloqot shunday shifrlanadiki, hatto Proton xodimlarining oʻzi ham suhbat mazmunini koʻra olmaydi.
Proton asoschisi va bosh direktori Andy Yen taʼkidlashicha, Lumo 2.0 foydalanuvchilar endi kuchli sunʼiy intellekt va shaxsiy maxfiylik oʻrtasida tanlov qilishlari shart emasligini isbotlaydi. Kompaniya foydalanuvchi maʼlumotlarini neyrotarmoqlarni oʻqitish uchun ishlatmaslikka va ularni uchinchi tomonlarga bermaslikka qatʼiy vaʼda bergan.
Hozirda Lumo 2.0 barcha foydalanuvchilar uchun ochiq. Xizmatning bepul talqini bilan bir qatorda, koʻproq resurs va kengaytirilgan imkoniyatlarni taqdim etuvchi Plus va Professional tarif rejalari ham mavjud. Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham ushbu xavfsiz AI yordamchisi global platformada foydalanish uchun taqdim etilgan.
…