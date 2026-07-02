Intel arzon kompyuterlar bozorini saqlab qolmoqchi: Eski protsessorlar ishlab chiqarish tiklanadi
Dunyoning yetakchi chip ishlab chiqaruvchisi Intel kompaniyasi shaxsiy kompyuterlar bozorida kutilmagan strategiyani amalga oshirishga qaror qildi. Kompaniya nafaqat yangi avlod mahsulotlariga e'tibor qaratadi, balki eski avlod protsessorlarini ishlab chiqarishni qayta tiklash va ularning yetkazib berish hajmini oshirishni rejalashtirmoqda. Bu qadam birinchi navbatda byudjetli tizimlarni yigʻish xarajatlarini kamaytirishga qaratilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Channel Gate resursi maʼlumotiga koʻra, 2026-yilning uchinchi choragidan boshlab Intel oʻzining Core 10 va Core 12-avlod protsessorlarini bozorga katta miqdorda chiqara boshlaydi. Eng qiziqarli jihati shundaki, kompaniya ishlab chiqarishdan toʻxtatilishi kutilayotgan Core 13 va Core 14 (Raptor Lake) modellarini ham qayta konveyerga qoʻyishni maqsad qilgan. Bu qaror texnologik olamda kamdan-kam kuzatiladigan holat hisoblanadi.
DDR4 xotirasining ahamiyati va bozor konʼyunkturasiBunday qaror qabul qilinishining asosiy sabablaridan biri — operativ xotira bozoridagi vaziyatdir. Hozirda zamonaviy DDR5 xotira modullarining narxi yuqoriligicha qolmoqda va oʻsishda davom etmoqda. Intel esa DDR4 xotirasini qoʻllab-quvvatlaydigan eski platformalarni (masalan, LGA1700) bozorda saqlab qolish orqali foydalanuvchilarga arzonroq muqobil taklif qilmoqchi.
Distribyutorlarga oddiy chakana savdoda aynan DDR4 asosidagi tizimlarni faolroq targʻib qilish tavsiya etilmoqda. Bu Oʻzbekiston kabi narx omili muhim boʻlgan bozorlar uchun ham juda dolzarb. Chunki yangi platformaga oʻtish nafaqat protsessor, balki qimmatroq ona plata va xotirani ham sotib olishni talab qiladi. Eski avlod chiplari esa oʻzining unumdorlik va narx mutanosibligi bilan hamon raqobatbardosh boʻlib qolmoqda.
Kelajakdagi rejalar: Raptor Lake NextShuningdek, insayderlar Intel kompaniyasining 2027-yilda taqdim etilishi mumkin boʻlgan Raptor Lake Next oilasi haqida ham maʼlumot berishmoqda. Taxminlarga koʻra, ushbu protsessorlar Core 200 turkumiga kiradi va mavjud arxitekturaning biroz takomillashtirilgan versiyasi boʻladi. Bu esa Intel oʻzining eng muvaffaqiyatli platformalaridan biri boʻlgan LGA1700 soketining umrini maksimal darajada uzaytirmoqchi ekanidan dalolat beradi.
Xulosa qilib aytganda, Intelʼning ushbu strategiyasi kompyuter yigʻishni istagan, ammo katta mablagʻ sarflashga tayyor boʻlmagan foydalanuvchilar uchun ayni muddao boʻlishi mumkin. Kompaniya zamonaviy DDR5 tizimlarini faqat yuqori unumdorlikka muhtoj boʻlgan professional foydalanuvchilarga moʻljallamoqda, ommaviy segment uchun esa ishonchli va arzon eski modellarni qaytarmoqda.
…