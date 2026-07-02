Intel arzon kompyuterlar bozorini saqlab qolmoqchi: Eski protsessorlar ishlab chiqarish tiklanadi

·0·Texno
Intel arzon kompyuterlar bozorini saqlab qolmoqchi: Eski protsessorlar ishlab chiqarish tiklanadi

Dunyoning yetakchi chip ishlab chiqaruvchisi Intel kompaniyasi shaxsiy kompyuterlar bozorida kutilmagan strategiyani amalga oshirishga qaror qildi. Kompaniya nafaqat yangi avlod mahsulotlariga e'tibor qaratadi, balki eski avlod protsessorlarini ishlab chiqarishni qayta tiklash va ularning yetkazib berish hajmini oshirishni rejalashtirmoqda. Bu qadam birinchi navbatda byudjetli tizimlarni yigʻish xarajatlarini kamaytirishga qaratilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Channel Gate resursi maʼlumotiga koʻra, 2026-yilning uchinchi choragidan boshlab Intel oʻzining Core 10 va Core 12-avlod protsessorlarini bozorga katta miqdorda chiqara boshlaydi. Eng qiziqarli jihati shundaki, kompaniya ishlab chiqarishdan toʻxtatilishi kutilayotgan Core 13 va Core 14 (Raptor Lake) modellarini ham qayta konveyerga qoʻyishni maqsad qilgan. Bu qaror texnologik olamda kamdan-kam kuzatiladigan holat hisoblanadi.

DDR4 xotirasining ahamiyati va bozor konʼyunkturasi

Bunday qaror qabul qilinishining asosiy sabablaridan biri — operativ xotira bozoridagi vaziyatdir. Hozirda zamonaviy DDR5 xotira modullarining narxi yuqoriligicha qolmoqda va oʻsishda davom etmoqda. Intel esa DDR4 xotirasini qoʻllab-quvvatlaydigan eski platformalarni (masalan, LGA1700) bozorda saqlab qolish orqali foydalanuvchilarga arzonroq muqobil taklif qilmoqchi.

Distribyutorlarga oddiy chakana savdoda aynan DDR4 asosidagi tizimlarni faolroq targʻib qilish tavsiya etilmoqda. Bu Oʻzbekiston kabi narx omili muhim boʻlgan bozorlar uchun ham juda dolzarb. Chunki yangi platformaga oʻtish nafaqat protsessor, balki qimmatroq ona plata va xotirani ham sotib olishni talab qiladi. Eski avlod chiplari esa oʻzining unumdorlik va narx mutanosibligi bilan hamon raqobatbardosh boʻlib qolmoqda.

Kelajakdagi rejalar: Raptor Lake Next

Shuningdek, insayderlar Intel kompaniyasining 2027-yilda taqdim etilishi mumkin boʻlgan Raptor Lake Next oilasi haqida ham maʼlumot berishmoqda. Taxminlarga koʻra, ushbu protsessorlar Core 200 turkumiga kiradi va mavjud arxitekturaning biroz takomillashtirilgan versiyasi boʻladi. Bu esa Intel oʻzining eng muvaffaqiyatli platformalaridan biri boʻlgan LGA1700 soketining umrini maksimal darajada uzaytirmoqchi ekanidan dalolat beradi.

Xulosa qilib aytganda, Intelʼning ushbu strategiyasi kompyuter yigʻishni istagan, ammo katta mablagʻ sarflashga tayyor boʻlmagan foydalanuvchilar uchun ayni muddao boʻlishi mumkin. Kompaniya zamonaviy DDR5 tizimlarini faqat yuqori unumdorlikka muhtoj boʻlgan professional foydalanuvchilarga moʻljallamoqda, ommaviy segment uchun esa ishonchli va arzon eski modellarni qaytarmoqda.

IntelProtsessorTexnologiyaKompyuterBozor
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

OpenAI oʻz aksiyalarining 5 foizini AQSH davlat jamgʻarmasiga berishni taklif qildiOpenAI oʻz aksiyalarining 5 foizini AQSH davlat jamgʻarmasiga berishni taklif qildiBugun, 20:29Melinda French Gates oilaviy iqtisodiyotga yoʻnaltirilgan Magnify Ventures jamgʻarmasini qoʻllab-quvvatladiMelinda French Gates oilaviy iqtisodiyotga yoʻnaltirilgan Magnify Ventures jamgʻarmasini qoʻllab-quvvatladiBugun, 20:29Commodore kompaniyasi ijtimoiy tarmoqlarsiz ishlaydigan Callback 8020 smartfonini taqdim etdiCommodore kompaniyasi ijtimoiy tarmoqlarsiz ishlaydigan Callback 8020 smartfonini taqdim etdiBugun, 19:55Lucid Motors rahbariyatida katta oʻzgarishlar: Kompaniya yangi strategiyaga oʻtmoqdaLucid Motors rahbariyatida katta oʻzgarishlar: Kompaniya yangi strategiyaga oʻtmoqdaBugun, 19:54AQSH Milliy xavfsizlik departamenti kiberhujumga uchradi: Maxfiy maʼlumotlar xavf ostidaAQSH Milliy xavfsizlik departamenti kiberhujumga uchradi: Maxfiy maʼlumotlar xavf ostidaBugun, 19:28Yandex sunʼiy intellekt yoʻnalishida katta oʻzgarishlarni eʼlon qildiYandex sunʼiy intellekt yoʻnalishida katta oʻzgarishlarni eʼlon qildiBugun, 19:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda