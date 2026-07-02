Melinda French Gates oilaviy iqtisodiyotga yoʻnaltirilgan Magnify Ventures jamgʻarmasini qoʻllab-quvvatladi
Melinda French Gates tomonidan asos solingan Pivotal Ventures investitsiya kompaniyasi Magnify Ventures venchur firmasining ikkinchi jamgʻarmasini shakllantirishda asosiy hamkor sifatida ishtirok etdi. Yangi tashkil etilgan Fund II jamgʻarmasi 46,6 million dollar mablagʻ toʻplashga muvaffaq boʻldi va u asosan ijtimoiy soha hamda oilaviy ehtiyojlar uchun texnologik yechimlar yaratuvchi startaplarni moliyalashtirishga yoʻnaltiriladi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
2021-yilda Joanna Drake va Julie Wroblewski tomonidan asos solingan Magnify Ventures kompaniyasi "gʻamxoʻrlik iqtisodiyoti" (care economy) deb ataluvchi yoʻnalishda faoliyat yuritadi. Bu soha yordamchi robototexnika, oilaviy kiberxavfsizlik va uy xoʻjaligi uchun sunʼiy intellekt (AI) tizimlarini oʻz ichiga oladi. TechCrunch nashri xabariga koʻra, yangi jamgʻarma mablagʻlari uy tizimlari, sogʻliqni saqlash va oilalar uchun fintex infratuzilmasini rivojlantiruvchi loyihalarga sarflanadi.
Texnologiyalar va ijtimoiy masʼuliyat uygʻunligiMagnify Ventures oʻzining birinchi jamgʻarmasini 2022-yilda 52 million dollar miqdorida shakllantirgan edi. Oʻshanda ham Pivotal Ventures asosiy investor sifatida maydonga chiqqan. Hozirgacha kompaniya bolalar parvarishi bilan shugʻullanuvchi Kinside hamda bolalar xarajatlarini boshqarishga ixtisoslashgan Till Financial kabi istiqbolli startaplarni qoʻllab-quvvatlab kelmoqda.
Melinda French Gates boshchiligidagi Pivotal Ventures nafaqat sarmoyador, balki ijtimoiy oʻzgarishlar tashabbuskori sifatida ham tanilgan. Kompaniya Papa va Seen Health kabi qariyalarga hamda bemorlarga gʻamxoʻrlik qiluvchi platformalarga faol sarmoya kiritib kelmoqda. Bu kabi loyihalar zamonaviy texnologiyalarni insoniy ehtiyojlar bilan bogʻlashda muhim koʻprik vazifasini oʻtaydi.
Oʻzbekiston bozorida ham soʻnggi yillarda oilaviy moliyaviy savodxonlik va masofaviy taʼlim texnologiyalariga qiziqish ortib bormoqda. Magnify Ventures kabi global oʻyinchilarning ushbu yoʻnalishga eʼtibor qaratishi, kelajakda AI va robototexnika faqat sanoatda emas, balki har bir xonadonning kundalik hayotida, ayniqsa keksalar va bolalar parvarishida hal qiluvchi rol oʻynashidan dalolat beradi.
Mutaxassislarning fikricha, Fund II jamgʻarmasining ishga tushirilishi venchur bozorida ijtimoiy yoʻnaltirilgan startaplarga boʻlgan ishonchni yanada mustahkamlaydi. Bu esa oʻz navbatida, faqat foyda ketidan quvmaydigan, balki jamiyatdagi real muammolarni hal qiluvchi texnologik ekotizimning kengayishiga xizmat qiladi.
…