Melinda French Gates oilaviy iqtisodiyotga yoʻnaltirilgan Magnify Ventures jamgʻarmasini qoʻllab-quvvatladi

·0·Texno
Melinda French Gates oilaviy iqtisodiyotga yoʻnaltirilgan Magnify Ventures jamgʻarmasini qoʻllab-quvvatladi

Melinda French Gates tomonidan asos solingan Pivotal Ventures investitsiya kompaniyasi Magnify Ventures venchur firmasining ikkinchi jamgʻarmasini shakllantirishda asosiy hamkor sifatida ishtirok etdi. Yangi tashkil etilgan Fund II jamgʻarmasi 46,6 million dollar mablagʻ toʻplashga muvaffaq boʻldi va u asosan ijtimoiy soha hamda oilaviy ehtiyojlar uchun texnologik yechimlar yaratuvchi startaplarni moliyalashtirishga yoʻnaltiriladi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

2021-yilda Joanna Drake va Julie Wroblewski tomonidan asos solingan Magnify Ventures kompaniyasi "gʻamxoʻrlik iqtisodiyoti" (care economy) deb ataluvchi yoʻnalishda faoliyat yuritadi. Bu soha yordamchi robototexnika, oilaviy kiberxavfsizlik va uy xoʻjaligi uchun sunʼiy intellekt (AI) tizimlarini oʻz ichiga oladi. TechCrunch nashri xabariga koʻra, yangi jamgʻarma mablagʻlari uy tizimlari, sogʻliqni saqlash va oilalar uchun fintex infratuzilmasini rivojlantiruvchi loyihalarga sarflanadi.

Texnologiyalar va ijtimoiy masʼuliyat uygʻunligi

Magnify Ventures oʻzining birinchi jamgʻarmasini 2022-yilda 52 million dollar miqdorida shakllantirgan edi. Oʻshanda ham Pivotal Ventures asosiy investor sifatida maydonga chiqqan. Hozirgacha kompaniya bolalar parvarishi bilan shugʻullanuvchi Kinside hamda bolalar xarajatlarini boshqarishga ixtisoslashgan Till Financial kabi istiqbolli startaplarni qoʻllab-quvvatlab kelmoqda.

Melinda French Gates boshchiligidagi Pivotal Ventures nafaqat sarmoyador, balki ijtimoiy oʻzgarishlar tashabbuskori sifatida ham tanilgan. Kompaniya Papa va Seen Health kabi qariyalarga hamda bemorlarga gʻamxoʻrlik qiluvchi platformalarga faol sarmoya kiritib kelmoqda. Bu kabi loyihalar zamonaviy texnologiyalarni insoniy ehtiyojlar bilan bogʻlashda muhim koʻprik vazifasini oʻtaydi.

Oʻzbekiston bozorida ham soʻnggi yillarda oilaviy moliyaviy savodxonlik va masofaviy taʼlim texnologiyalariga qiziqish ortib bormoqda. Magnify Ventures kabi global oʻyinchilarning ushbu yoʻnalishga eʼtibor qaratishi, kelajakda AI va robototexnika faqat sanoatda emas, balki har bir xonadonning kundalik hayotida, ayniqsa keksalar va bolalar parvarishida hal qiluvchi rol oʻynashidan dalolat beradi.

Mutaxassislarning fikricha, Fund II jamgʻarmasining ishga tushirilishi venchur bozorida ijtimoiy yoʻnaltirilgan startaplarga boʻlgan ishonchni yanada mustahkamlaydi. Bu esa oʻz navbatida, faqat foyda ketidan quvmaydigan, balki jamiyatdagi real muammolarni hal qiluvchi texnologik ekotizimning kengayishiga xizmat qiladi.

Melinda GatesMagnify VenturesSunʼiy IntellektStartapInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

OpenAI oʻz aksiyalarining 5 foizini AQSH davlat jamgʻarmasiga berishni taklif qildiOpenAI oʻz aksiyalarining 5 foizini AQSH davlat jamgʻarmasiga berishni taklif qildiBugun, 20:29Intel arzon kompyuterlar bozorini saqlab qolmoqchi: Eski protsessorlar ishlab chiqarish tiklanadiIntel arzon kompyuterlar bozorini saqlab qolmoqchi: Eski protsessorlar ishlab chiqarish tiklanadiBugun, 20:25Commodore kompaniyasi ijtimoiy tarmoqlarsiz ishlaydigan Callback 8020 smartfonini taqdim etdiCommodore kompaniyasi ijtimoiy tarmoqlarsiz ishlaydigan Callback 8020 smartfonini taqdim etdiBugun, 19:55Lucid Motors rahbariyatida katta oʻzgarishlar: Kompaniya yangi strategiyaga oʻtmoqdaLucid Motors rahbariyatida katta oʻzgarishlar: Kompaniya yangi strategiyaga oʻtmoqdaBugun, 19:54AQSH Milliy xavfsizlik departamenti kiberhujumga uchradi: Maxfiy maʼlumotlar xavf ostidaAQSH Milliy xavfsizlik departamenti kiberhujumga uchradi: Maxfiy maʼlumotlar xavf ostidaBugun, 19:28Yandex sunʼiy intellekt yoʻnalishida katta oʻzgarishlarni eʼlon qildiYandex sunʼiy intellekt yoʻnalishida katta oʻzgarishlarni eʼlon qildiBugun, 19:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda