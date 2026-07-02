Kaftga sigʻadigan kompyuter: GMKtec kompaniyasi hamyonbop G5S mini-PKni taqdim etdi
Texnologiyalar olamida ixchamlik va unumdorlik uygʻunligi yangi bosqichga chiqmoqda. GMKtec kompaniyasi oʻzining navbatdagi ishlanmasi — oʻta ixcham oʻlchamlarga ega boʻlgan G5S mini-kompyuterini rasman namoyish etdi. Ushbu qurilma nafaqat oʻzining kichik hajmi, balki kundalik vazifalar uchun yetarli quvvati va hamyonbop narxi bilan ham eʼtiborni tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com nashrining xabar berishicha, yangi G5S modelining oʻlchamlari bor-yoʻgʻi 72 × 72 × 44,5 mm ni tashkil etadi. Bu shuni anglatadiki, toʻlaqonli shaxsiy kompyuter bemalol inson kaftiga sigʻadi. Bunday ixchamlik qurilmani ish stolidagi joyni tejash yoki uni doimiy ravishda oʻzi bilan olib yurishni xohlovchi foydalanuvchilar uchun ideal tanlovga aylantiradi.
Texnik imkoniyatlar va unumdorlikQurilmaning asosini Intel Jasper Lake oilasiga mansub toʻrt yadroli Intel Celeron N5095 protsessori tashkil etadi. Ushbu chip ofis dasturlari bilan ishlash, internetda kezish va video kontentlarni tomosha qilish kabi standart vazifalarni muammosiz bajarishga moʻljallangan. Grafik masalalari uchun esa oʻrnatilgan Intel UHD Graphics javob beradi.
Xotira masalasiga toʻxtaladigan boʻlsak, GMKtec G5S 8 GB hajmdagi LPDDR4 operativ xotira bilan jihozlangan. Shuni taʼkidlash joizki, xotira platalari ona plataga kavsharlangan (soldered), shu sababli kelajakda operativ xotira hajmini oshirish imkoniyati mavjud emas. Doimiy xotira sifatida esa foydalanuvchilarga 128 GB yoki 256 GB hajmli SSD drayverlari taklif etilmoqda.
Kichik hajmiga qaramay, ishlab chiqaruvchi kengaytirish imkoniyatlarini ham unutmagan. Qurilma ichida qoʻshimcha M.2 2242 uyasi mavjud boʻlib, u orqali xotira hajmini yanada koʻpaytirish mumkin. Sovitish tizimi esa mis issiqlik trubkasi va bitta past shovqinli ventilyatordan iborat boʻlib, uzoq vaqt ishlaganda ham barqarorlikni taʼminlaydi.
Interfeyslar va narx siyosatiGMKtec G5S ulanish nuqtalari borasida ham ancha boy:
- Uchta USB 3.2 Type-A porti;
- Bitta USB Type-C porti;
- HDMI 2.0 video chiqishi;
- Gigabit Ethernet tarmogʻi;
- 3,5 mm li audio konnektor.
Hozirda yangi mahsulot Xitoy bozorida sotuvga chiqdi. 128 GB SSD xotiraga ega boshlangʻich model 170 AQSH dollari, 256 GB hajmli talqini esa 270 dollar etib belgilangan. GMKtec ushbu mini-PK tez orada global bozorga ham chiqishini maʼlum qildi, biroq xalqaro narxlar biroz yuqoriroq boʻlishi kutilmoqda.
Oʻzbekiston bozori uchun ham bunday qurilmalar dolzarb hisoblanadi. Ayniqsa, oʻquv markazlari, davlat tashkilotlari va kichik ofislar uchun energiya tejamkor va joy egallamaydigan bunday yechimlar anʼanaviy katta keysli kompyuterlarning oʻrnini bosa oladi.
…