Kaftga sigʻadigan kompyuter: GMKtec kompaniyasi hamyonbop G5S mini-PKni taqdim etdi

·17·Texno
Kaftga sigʻadigan kompyuter: GMKtec kompaniyasi hamyonbop G5S mini-PKni taqdim etdi

Texnologiyalar olamida ixchamlik va unumdorlik uygʻunligi yangi bosqichga chiqmoqda. GMKtec kompaniyasi oʻzining navbatdagi ishlanmasi — oʻta ixcham oʻlchamlarga ega boʻlgan G5S mini-kompyuterini rasman namoyish etdi. Ushbu qurilma nafaqat oʻzining kichik hajmi, balki kundalik vazifalar uchun yetarli quvvati va hamyonbop narxi bilan ham eʼtiborni tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com nashrining xabar berishicha, yangi G5S modelining oʻlchamlari bor-yoʻgʻi 72 × 72 × 44,5 mm ni tashkil etadi. Bu shuni anglatadiki, toʻlaqonli shaxsiy kompyuter bemalol inson kaftiga sigʻadi. Bunday ixchamlik qurilmani ish stolidagi joyni tejash yoki uni doimiy ravishda oʻzi bilan olib yurishni xohlovchi foydalanuvchilar uchun ideal tanlovga aylantiradi.

Texnik imkoniyatlar va unumdorlik

Qurilmaning asosini Intel Jasper Lake oilasiga mansub toʻrt yadroli Intel Celeron N5095 protsessori tashkil etadi. Ushbu chip ofis dasturlari bilan ishlash, internetda kezish va video kontentlarni tomosha qilish kabi standart vazifalarni muammosiz bajarishga moʻljallangan. Grafik masalalari uchun esa oʻrnatilgan Intel UHD Graphics javob beradi.

Xotira masalasiga toʻxtaladigan boʻlsak, GMKtec G5S 8 GB hajmdagi LPDDR4 operativ xotira bilan jihozlangan. Shuni taʼkidlash joizki, xotira platalari ona plataga kavsharlangan (soldered), shu sababli kelajakda operativ xotira hajmini oshirish imkoniyati mavjud emas. Doimiy xotira sifatida esa foydalanuvchilarga 128 GB yoki 256 GB hajmli SSD drayverlari taklif etilmoqda.

Kichik hajmiga qaramay, ishlab chiqaruvchi kengaytirish imkoniyatlarini ham unutmagan. Qurilma ichida qoʻshimcha M.2 2242 uyasi mavjud boʻlib, u orqali xotira hajmini yanada koʻpaytirish mumkin. Sovitish tizimi esa mis issiqlik trubkasi va bitta past shovqinli ventilyatordan iborat boʻlib, uzoq vaqt ishlaganda ham barqarorlikni taʼminlaydi.

Interfeyslar va narx siyosati

GMKtec G5S ulanish nuqtalari borasida ham ancha boy:
  • Uchta USB 3.2 Type-A porti;
  • Bitta USB Type-C porti;
  • HDMI 2.0 video chiqishi;
  • Gigabit Ethernet tarmogʻi;
  • 3,5 mm li audio konnektor.

Hozirda yangi mahsulot Xitoy bozorida sotuvga chiqdi. 128 GB SSD xotiraga ega boshlangʻich model 170 AQSH dollari, 256 GB hajmli talqini esa 270 dollar etib belgilangan. GMKtec ushbu mini-PK tez orada global bozorga ham chiqishini maʼlum qildi, biroq xalqaro narxlar biroz yuqoriroq boʻlishi kutilmoqda.

Oʻzbekiston bozori uchun ham bunday qurilmalar dolzarb hisoblanadi. Ayniqsa, oʻquv markazlari, davlat tashkilotlari va kichik ofislar uchun energiya tejamkor va joy egallamaydigan bunday yechimlar anʼanaviy katta keysli kompyuterlarning oʻrnini bosa oladi.

GMKtecMini-PKIntelTexnologiyaGadjet
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yerning “hayotiy koʻrsatkichlari” yomonlashmoqda: Olimlar iqlimiy falokatdan ogohlantirdiYerning “hayotiy koʻrsatkichlari” yomonlashmoqda: Olimlar iqlimiy falokatdan ogohlantirdiBugun, 23:27Boeing kompaniyasiga tegishli Wisk Aero xavfsizlik muammolari sabab sudga berildiBoeing kompaniyasiga tegishli Wisk Aero xavfsizlik muammolari sabab sudga berildiBugun, 22:51Dunyo tarixida ilk bor: Mini-PK toʻgʻridan-toʻgʻri yadro reaktori orqali ishga tushirildiDunyo tarixida ilk bor: Mini-PK toʻgʻridan-toʻgʻri yadro reaktori orqali ishga tushirildiBugun, 22:20Intel ommabop protsessorlar narxini oshirdi: Core Ultra 200S seriyasi qimmatlashdiIntel ommabop protsessorlar narxini oshirdi: Core Ultra 200S seriyasi qimmatlashdiBugun, 21:59Inspur kompaniyasi hamyonbop va ixcham Inspur 3200U mini-kompyuterini taqdim etdiInspur kompaniyasi hamyonbop va ixcham Inspur 3200U mini-kompyuterini taqdim etdiBugun, 21:29Seriallar va filmlar ixlosmandlarining sevimli ilovasi TV Time oʻz faoliyatini toʻxtatmoqdaSeriallar va filmlar ixlosmandlarining sevimli ilovasi TV Time oʻz faoliyatini toʻxtatmoqdaBugun, 20:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda