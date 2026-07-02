Yerning “hayotiy koʻrsatkichlari” yomonlashmoqda: Olimlar iqlimiy falokatdan ogohlantirdi

·0·Texno
Yerning “hayotiy koʻrsatkichlari” yomonlashmoqda: Olimlar iqlimiy falokatdan ogohlantirdi

Oregon shtati universiteti olimlari tomonidan oʻtkazilgan yangi tadqiqot Yer sayyorasining “hayotiy koʻrsatkichlari” xavfli darajada yomonlashayotganini koʻrsatdi. Dunyo miqyosida issiqxona gazlari emissiyasini kamaytirish boʻyicha koʻrilayotgan choralar yetarli emasligi sababli, iqlim barqarorligi izdan chiqmoqda. Mutaxassislarning fikricha, joriy iqtisodiy modelning oʻzgarmasdan qolishi ekstremal tabiiy hodisalar sonining yanada ortishiga olib keladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Tadqiqot mualliflari insoniyat tomonidan keltirib chiqarilgan iqlim oʻzgarishi Yer tarixida qisqa davrni tashkil etsa-da, uning oqibatlari jamiyat tasavvur qilganidan koʻra ancha uzoq muddatli va tizimli ekanini taʼkidlamoqda. Garchi “parnik effekti” tushunchasi XIX asr boshlaridayoq shakllangan boʻlsa-da, faqat 1980-yillarga kelibgina global haroratning rekord darajada koʻtarilishi va muzliklarning erishi iqlim muammosini kun tartibiga chiqardi.

Ekstremal hodisalar va rekord darajadagi issiqlik

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, 2019-yildan buyon dunyo miqyosida tabiiy ofatlar va iqlimiy anomaliyalar sezilarli darajada koʻpaygan. Bunga keng koʻlamli suv toshqinlari, oʻrmon yongʻinlari, anomal issiqlik toʻlqinlari va kuchli shtormlar misol boʻla oladi. Soʻnggi ikki yil ichida atmosferadagi issiqxona gazlari miqdori kuzatuvlar tarixidagi eng yuqori koʻrsatkichga yetgan.

Olimlar sayyora salomatligining asosiy indikatorlari sifatida Amazoniya tropik oʻrmonlari va marjon riflarining holatiga alohida eʼtibor qaratmoqda. Hozirda Amazoniya hududida oʻrmonlarning keskin qisqarishi davom etmoqda, okean suvining kislotalashishi esa marjon ekotizimlarining tanazzuliga sabab boʻlmoqda. Bu jarayonlar nafaqat mintaqaviy, balki global ekologik muvozanatga zarba bermoqda.

Strukturaviy oʻzgarishlar zaruriyati

Tadqiqot hammuallifi Filip Daffining soʻzlariga koʻra, iqtisodiyotni dekarbonizatsiya qilish va iqlimiy yechimlarga keng koʻlamli investitsiyalar kiritish tezlashtirilmasa, bir qator ekotizimlar uchun “ortga qaytmas nuqta” yaqinlashadi. Hatto COVID-19 pandemiyasi davridagi global cheklovlar ham issiqxona gazlari konsentratsiyasini barqaror pasaytira olmagani muammoning naqadar chuqur va tizimli ekanini isbotladi.

Vaziyatni oʻnglash uchun olimlar quyidagi choralarni amalga oshirishni taklif qilmoqda:

  • Qazib olinadigan yoqilgʻi turlaridan tezkorlik bilan voz kechish;
  • Uglerod emissiyasini tartibga soluvchi qatʼiy choralarni joriy etish;
  • Tabiiy ekotizimlarni tiklashga qaratilgan loyihalarni moliyalashtirish;
  • Energetika va sanoat infratuzilmasini tubdan yangilash.
Maqolada qayd etilishicha, ushbu xulosalardan maqsad vahima uygʻotish emas, balki uzoq muddatli tendensiyalarni qayd etishdir. Tarixan iqlim boʻyicha ogohlantirishlar oʻn yillar davomida yangrab kelayotgan boʻlsa-da, real tizimli oʻzgarishlar iqlimiy xatarlarning toʻplanish tezligidan ancha orqada qolmoqda. Agar hozirgi “odatiy faoliyat” trayektoriyasi oʻzgarmasa, Yerning hayotiy tizimlari insoniyat yashashi uchun yanada ogʻirroq sharoitlarni yuzaga keltiradi.

IqlimEkologiyaTadqiqotGlobal IsishTabiat
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kaftga sigʻadigan kompyuter: GMKtec kompaniyasi hamyonbop G5S mini-PKni taqdim etdiKaftga sigʻadigan kompyuter: GMKtec kompaniyasi hamyonbop G5S mini-PKni taqdim etdiBugun, 22:56Boeing kompaniyasiga tegishli Wisk Aero xavfsizlik muammolari sabab sudga berildiBoeing kompaniyasiga tegishli Wisk Aero xavfsizlik muammolari sabab sudga berildiBugun, 22:51Dunyo tarixida ilk bor: Mini-PK toʻgʻridan-toʻgʻri yadro reaktori orqali ishga tushirildiDunyo tarixida ilk bor: Mini-PK toʻgʻridan-toʻgʻri yadro reaktori orqali ishga tushirildiBugun, 22:20Intel ommabop protsessorlar narxini oshirdi: Core Ultra 200S seriyasi qimmatlashdiIntel ommabop protsessorlar narxini oshirdi: Core Ultra 200S seriyasi qimmatlashdiBugun, 21:59Inspur kompaniyasi hamyonbop va ixcham Inspur 3200U mini-kompyuterini taqdim etdiInspur kompaniyasi hamyonbop va ixcham Inspur 3200U mini-kompyuterini taqdim etdiBugun, 21:29Seriallar va filmlar ixlosmandlarining sevimli ilovasi TV Time oʻz faoliyatini toʻxtatmoqdaSeriallar va filmlar ixlosmandlarining sevimli ilovasi TV Time oʻz faoliyatini toʻxtatmoqdaBugun, 20:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda